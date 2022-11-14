المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام يؤكد الحاجة الماسّة لتقنيات الطاقة النبضية في ظل التطور المستمر لأنظمة الأمن والطاقة العالمية

أبوظبي، 14 أكتوبر 2022: أطلق مركز بحوث الطاقة الموجهة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحث العلمي وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، رسمياً اليوم مؤتمر "GlobalEM" المرموق في مجال الفيزياء الكهرومغناطيسية عالية الطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويعد هذا المؤتمر، وهو اجتماع سنوي بارز لكبار الباحثين في مجال الفيزياء الكهرومغناطيسية عالية الطاقة والطاقة الموجهة من جميع أنحاء العالم، أول مؤتمر من نوعه يعقد في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وبعد حفل الاستقبال الترحيبي الذي أقيم في 13 نوفمبر في نادي نيشن ريفيرا الشاطئي، ينتقل الحدث إلى سانت ريجيس أبوظبي اليوم حيث يستضيف خبراء من مجالات الفيزياء الكهرومغناطيسية عالية الطاقة على مدار أربعة أيام لمناقشة التحديات القائمة والفرص الناشئة في مجال الطاقة الكهرومغناطيسية. ويقدم المؤتمر فرصة فريدة لخبراء الفيزياء الكهرومغناطيسية عالية الطاقة من جميع أنحاء العالم للتواصل وتسليط الضوء على المشاريع البحثية الفردية والتعاونية.

وتشمل الجلسات الأربع مواضيع المصادر والهوائيات والمرافق – وهو الموضوع الذي سيأخذ الحيز الأكبر ضمن المؤتمر؛ بالإضافة إلى موضوع التهديدات والتأثيرات والحماية المتعلقة بالتداخل الكهرومغناطيسي المتعمد؛ والليزر عالي الطاقة وتأثيره على المواد؛ وتقييم تأثيرات الفيزياء الكهرومغناطيسية عالية الطاقة/ التداخل الكهرومغناطيسي المتعمد على البنية التحتية الحيوية. وتعكس هذه الجلسات أهم ما تركز عليه فرق البحث في مركز بحوث الطاقة الموجهة، كما تشمل الرؤى والأفكار المعروضة في المنشورات العلمية للمركز. وستبرز هذه الجلسات أهمية البحث في أنظمة وتقنيات الطاقة الموجهة المتقدمة، وستسمح للحاضرين باكتساب المعرفة حول مختلف المسارات والمخرجات البحثية ضمن كل موضوع.

وقال الدكتور شوقي قاسمي، كبير الباحثين في مركز بحوث الطاقة الموجهة: "قد تفرض المخاطر البشرية والطبيعية، وخاصة تلك المتعلقة بمجال الكهرومغناطيسية، عواقب وخيمة على عالمنا الحالي الذي يمتاز بترابطه الكبير. ولا شك بأن جمع كبار العلماء في دولة الإمارات لمناقشة سبل تقليص هذه المخاطر يعد خطوة أولى مهمة نحو تحقيق الهدف المتمثل في جعل أبوظبي مركز عالمي رائد للابتكار".

وينطلق اليوم الثاني (14 نوفمبر) بجلسة ترحيب عامة وكلمة افتتاحية لرئيس مؤتمر GlobalEM 2022، الدكتور شوقي قاسمي، تليها كلمة ترحيب من البروفيسور إدل شاميلوغلو، من مؤسسة سوما. ويلقي الدكتور ويليام راداسكي، رئيس لجنة البرامج الفنية، الضوء على البرنامج الفني، وبعد ذلك يقدم الدكتور نيكولاس مورا، نائب رئيس لجنة البرامج الفنية، للمشاركين والحضور ملخصاً لجدول أعمال البرامج الاجتماعية واللوجستية.

ومن المرتقب أن يشكل GlobalEM عامل تغيير في المنطقة والعالم بأسره، حيث بدأ بالفعل تطبيق الفيزياء الكهرومغناطيسية في العديد من الصناعات والقطاعات، من المولدات اليومية والمحركات والمحولات وقطارات ماجليف وعلم الفلك والرعاية الصحية ومجالات أخرى عديدة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي

معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع "الأبحاث التطبيقية" التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، هو معهد عالمي رائد يختص بالبحث والتطوير ويركز على الأبحاث التطبيقية وتكنولوجيا العصر الجديد. ويضم المعهد تحت مظلته عشرة مراكز بحثية متخصصة في مجالات الكوانتوم والروبوتات المستقلة والتشفير والمواد المتقدمة والعلوم الرقمية والطاقة الموجهة والأنظمة الآمنة وتكنولوجيا الدفع والتكنولوجيا الحيوية والطاقة البديلة ووحدة الذكاء الإصطناعي. ومن خلال العمل مع مجموعة مميزة من أصحاب الموهبة والجامعات والمؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين من جميع أنحاء العالم، يمثل المعهد ملتقى فكرياً فريداً يساهم في دعم نمو وازدهار منظومة البحث والتطوير في أبوظبي والإمارات. ويعمل المعهد على ترسيخ مكانة أبوظبي والإمارات كمركز رائد للابتكار كما يساهم على نطاق أوسع في دعم تطور الاقتصاد القائم على المعرفة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.tii.ae/

مركز بحوث الطاقة الموجهة

يؤدي مركز بحوث الطاقة الموجهة- في معهد الابتكار التكنولوجي (TII)- دوراً محورياً في فهم واستيعاب وتخصيص الفيزياء المتقدمة في مجالات الطاقة العالية. كما يتخصص هذا المركز في الابتكار في مجالات تشمل الكهرومغناطيسية، والليزر، وفيزياء البلازما وغيرها من المجالات التي تصب في مصلحة المجتمع.

https://www.tii.ae/directed-energy

تواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي:

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/tiiuae/

تويتر:https://twitter.com/TIIuae

إنستغرام: https://www.instagram.com/tiiuae/

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

معهد الإبتكار التكنولوجي

comms@atrc.ae