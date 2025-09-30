دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة GFS Developments، تهدف لإطلاق فعاليات ملتقى الإسكان الذكي 2025، والمقرر عقده في أكتوبر المقبل بدبي، تحت شعار "حلول مبتكرة لإسكان ذكي و مستدام"، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير منظومة الإسكان المستدام.

جاء توقيع الاتفاقية بحضور السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والسيد إرفان وحيد (Irfan Wahid)، المدير التنفيذي لشركة GFS Developments في دبي، إلى جانب حضور عدد من الإداريين من الشركة، حيث أكد الطرفان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل تقديم قيمة مضافة للملتقى والمساهمة في ترسيخ مكانته كمنصة رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات والتجارب العالمية في مجال الإسكان.

وبهذه المناسبة، صرح السيد هيثم عبد الرحمن الخاجه، مدير إدارة الاتصال والتسويق في المؤسسة:

"إن ملتقى الإسكان الذكي يمثل منصة هامة لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة والمستدامة في قطاع الإسكان، وإن توقيع هذه الشراكة مع GFS Developments يعكس حرص المؤسسة على استقطاب شركاء استراتيجيين لدعم توجهات دبي نحو التنمية الحضرية المستدامة وتحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040."

من جانبه، عبّر السيد إرفان وحيد عن اعتزاز شركة GFS Developments بهذه الشراكة قائلاً:

"يسعدنا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لإطلاق ملتقى الإسكان الذكي 2025، ونؤكد التزامنا بدعم الجهود الوطنية في تطوير مشروعات الإسكان المبتكرة والمستدامة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز استقرار الأسر."



ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للفعاليات الوطنية الرائدة، ويعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في تبني الحلول الذكية والمستدامة في مجال الإسكان.

للاستفسار والمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع المؤسسة الرسمي على الرابط: www.mbrhe.gov.ae.

نبذة عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي جهة حكومية تهدف إلى توفير خدمات إسكانية استباقية ومستدامة للمواطنين، عبر سياسات مرنة وشراكات استراتيجية، معززة بالابتكار والتحول الرقمي لتحقيق رؤية دبي المستقبلية.

-انتهى-

#بياناتحكومية