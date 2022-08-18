أطلقتها مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المجتمعات الفقيرة وتلبيةً لمناشدة المحتاجين حول العالم وإيماناً منها بأهمية دعم المساعدات الإنسانية المستدامة، أطلقت مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أول شحنة أدوية تعتبر الأضخم حجماً إلى الفئات التي تعاني من الأمراض المزمنة والطارئة في كافة أنحاء العالم.

ويأتي هذا العمل الخيري ضمن جهود مبادرة FOREVERCARE والتي أطلقتها مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة بهدف دعم الجهود المبذولة في قطاعي الصحة والغذاء والوقوف مع الفئات المحتاجة ومساعدتها على مستوى العالم من خلال توفير أدوية ومستلزمات طبية تصل قيمتها إلى 60 مليون درهم سنوياً بالتعاون مع الشركات المساهمة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي سيقوم بعملية توزيع شحنات وطرود الأدوية داخل الدولة وإلى كافة أنحاء العالم.

ومن جهته قال سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي: "لقد قمنا اليوم وبحمد الله بتسليم أول شحنة من الأدوية ضمن مبادرة FOREVERCARE التي أطلقتها مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة والتي نعمل من خلالها على استكمال مسيرة العطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث سنمد جسور العمل الخيري عالمياً بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تعتبر شريكاً استراتيجياً لمؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة منذ سنوات عديدة."

كما أضاف الدكتور عبد السلام: "تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المبادرة لعام 2022 حوالي 60 مليون درهم إماراتي نرجو من خلالها على إيصال كافة أنواع المساعدات الطبية والدعم إلى مستحقيها حول العالم."

ومن جانبه قال السيد محمد الزرعوني، مستشار جمع التبرعات في الهلال الأحمر الإماراتي في دبي والإمارات الشمالية: "نحن سعداء جداً بهذا التعاون الطيب الذي ينبض تحت شعار مبادرة FOREVERCARE والتي تمثل الاستدامة في مجال العمل الإنساني وخاصة في القطاع الطبي والرعاية الصحية سواء داخل الدولة أو خارجها. ستتضمن المساعدات الإنسانية المقدمة أدوية للأمراض المزمنة ولوازم طبية وتطعيمات مختلفة تعود بالنفع على الكثير من الأفراد الذين يحتاجون العلاج بشكل مستمر."

وأضاف الزرعوني "الهدف من هذه المبادرة الخيِرة هو دعم المستشفيات والقطاع الطبي في الدولة وخارجها، خاصة في العيادات التابعة لمخيمات اللاجئين التي تديرها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالإضافة الى المستشفيات غير المجهزة لاستقبال المرضى."

وتعمل مبادرة FOREVERCARE والتي تم إطلاقها خلال الدورة الثامنة عشرة من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" في دبي وبالتعاون مع معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات" والشركات المشاركة والداعمة له، على تحضير وشحن الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلانية من خلال الشراكة مع شركات ومصنعي الأدوية في الدولة والتبرع بها للدول المحتاجة والنامية مما يخلق بصمة جلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الميادين الإنسانية وتعزيز أوجه التكافل والتلاحم المجتمعي الدولي.

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