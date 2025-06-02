القاهرة: تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة، وبمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 25 دولة، شهد مركز مصر للمعارض الدولية اليوم انطلاق فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA، والمُقامة في الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2025، بهدف إحداث تحول نوعي في صناعة الأغذية والمشروبات والتصنيع في مصر وأفريقيا، من خلال استعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مكونات الأغذية وحلول التعبئة والتغليف. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض خلال أيامه الثلاثة أكثر من 16,000 زائر من كبار المتخصصين وصنّاع القرار في قطاعات تصنيع الأغذية والتغليف من مختلف أنحاء العالم.

في خطوة تعكس تعزيز التعاون الدولي ودعم التكامل التجاري بين المنطقتين العربية واللاتينية، يتضمن حفل الافتتاح توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "إنفورما " والغرفة العربية البرازيلية للتجارة (CCAB). وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية انطلاقة لتعاون أوسع يتجاوز معرض " Fi Africa وProPak MENA "، بهدف تعزيز الروابط السوقية، وزيادة التبادل التجاري، ودعم التعاون الإقليمي بين الجانبين. وتُقام مراسم التوقيع بحضور سعادة السفير باولينو فرانكو دي كارفاليو ، سفير البرازيل لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور مايكل جمال، مدير المكتب الإقليمي للغرفة العربية البرازيلية في القاهرة.

كما شارك في حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات والسفراء، من بينهم: سعادة السفير سيسيرا سنافيراتني، سفير جمهورية سريلانكا لدى مصر، وسعادة السفيرة بولي يوانو، سفيرة جمهورية قبرص لدى مصر، والأستاذ أحمد الشافعي، الممثل الرئيسي لمكاتب دبي التجارية في مصر، إلى جانب ممثلين عن عدد من السفارات مثل اليونان، وماليزيا، وإندونيسيا، وتايلاند، وغيرها. كما حضر نخبة من المتحدثين والخبراء في قطاعات تصنيع الأغذية والتغليف.

شهد حفل الافتتاح أيضًا حضور عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم المهندس أشرف الجزايرلي ، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، والدكتور باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالمكتب الإقليمي في مصر، والأستاذة سها عطالله، نائب رئيس المنظمة العالمية للتغليف.

يتميّز المعرض في نسخته الأكبر حتى الآن بحضور إقليمي ودولي واسع من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية. ويكتمل هذا الزخم بحضور شركات رائدة مثل Hi-Tek وUniOil وKamena Mashreq ، في تأكيد على الثقة المتزايدة بالمنصة كجسر فعّال للابتكار والاستدامة وتبادل الخبرات في قطاع الأغذية والتغليف.

وعلى صعيد المحتوى المعرفي، ينظم المؤتمر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ضمن البرنامج الرئيسي مؤتمرًا متخصصًا حول سلاسل القيمة والتحديات التي تواجه القطاع في إفريقيا، أكثر من 70 جلسة تعليمية بمشاركة 50 متحدثًا . وتتناول الجلسات موضوعات ملحّة في القطاع، أبرزها الأمن الغذائي، والاستدامة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وتوجهات السوق، مما يثري المحتوى المعرفي ويحفّز التفاعل بين المشاركين. كما تُعقد مائدة مستديرة تجمع نخبة من المتخصصين لبحث حلول الحد من الفاقد الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة، بتنظيم مشترك بين إنفورما ، LibanPack، UNIDO، المنظمة العالمية للتغليف، وجامعة فاخينينجن الهولندية للأبحاث.

وتتواصل الفعاليات التدريبية على أرض المعرض، حيث يقدم خبراء من القطاع ورش عمل عملية في صناعة الجيلاتو وفنون المخبوزات، بقيادة شركتي Auf وValmar بحضور خبراء ومدربين من فرنسا وإيطاليا. هذا إلى جانب انطلاق الملتقى السنوي للمرأة في قطاع الأغذية والمشروبات بالشراكة مع Women of Egypt و CEO Women، الذي يشهد هذا العام مشاركة متميزة من قيادات نسائية ورجالية في حوار موسّع حول القيادة في القطاع. وتأتي هذه الأنشطة المصاحبة لتُثري الحدث وتُعزز من فرص تبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والإقليمية. أما "منطقة تجارب الطعام"، فتوفّر تجربة تفاعلية بزاوية 360 درجة لتحضير الطعام أمام الجمهور، مما يضفي بُعدًا تجريبيًا يعزز من جاذبية الحدث، هذا بجانب ورش عمل بالشراكة مع CPPI, MEFOSA, AHDO, EOS، تختتم بشهدات معتمدة للحضور.

كما شهد المعرض ولأول مرة إطلاق "برنامج التوفيق بين الشركات" (Matchmaking)، الذي يوفر فرصًا حصرية لعقد أكثر من 350 اجتماعًا منسقًا، تجمع 200 من صُنّاع القرار التنفيذيين مع 100 شركة عارضة، في إطار يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار بحسب الاحتياجات الفردية.

في هذا الصدد، أشار مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض في شركة إنفورما مصر، قائلاً: "الإقبال الكبير هذا العام يعكس تعطّش السوق المحلي والإقليمي لمنصات جادّة تدعم النمو الصناعي وتوفّر فرصًا فعلية للتواصل والتوسع. ما نراه اليوم من تنوع في الجنسيات، وثراء في الحلول المعروضة، وتفاعل غير مسبوق من مختلف الأطراف، يؤكد أننا لا نقدم فقط حدثًا صناعيًا، بل منصة حقيقية لتغيير قواعد اللعبة في قطاعي التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف. ينعكس ذلك في اهتمام الشركات المشاركة والزوار بالحلول المستدامة والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يؤكد أن المعرض لم يعد مجرد منصة عرض، بل نقطة انطلاق فعلية نحو شراكات استراتيجية وتحولات صناعية أعمق."

وفي تعليقه على الفعاليات، صرّح محمد عبد الحميد، مدير معرضي Fi Africa وProPak MENA قائلاً:"ما لمسناه خلال الساعات الأولى من المعرض هو مستوى غير مسبوق من التفاعل بين العارضين والزوار، خصوصًا من صُنّاع القرار والجهات الحكومية. يقدّم معرض Fi Africa مساحة متخصصة لعرض المكونات الغذائية، والمحليات، والنكهات، والمكملات، والقهوة والشاي، في حين يسلط ProPak MENA الضوء على أحدث تقنيات التعبئة والتغليف، والطباعة، والأتمتة الصناعية، ومنتجات المخبوزات والحلويات، ومعًا، شكلا المعرضان منصة حقيقية لنقل المعرفة وربط الأعمال بطريقة مدروسة. هدفنا أن نواصل البناء على هذا الزخم لنرسّخ مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي يُعتمد عليه."

تجدر الإشارة إلى أن استمرار تنظيم هذه الفعالية في مصر للعام الثالث عشر على التوالي يعكس مكانة البلاد كمركز إقليمي متقدّم في صناعة وتوريد الأغذية، ويجسّد التزام شركة إنفورما بدعم الصناعة المحلية من خلال فعاليات عالمية المستوى تساهم في تطوير الكفاءات، وتشجيع الابتكار، وتوسيع نطاق الأعمال في الأسواق الإفريقية والعربية والدولية. ويأتي ذلك مدعومًا بشراكات قوية مع جهات محلية ودولية مرموقة، مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والمنظمة العالمية للتغليف (WPO)، ومؤسسة مستشاري السلامة الغذائية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا MEFOSA))، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة EOS))، والمنظمة العربية للتنمية الصحية (AHDO)، والمجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وغرفة صناعات الطباعة والتغليف (CPPI)، وغرفة صناعة الغذاء (CFI)، وغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتهاChamber of Cereals). إلى جانب الشركة المنظمة، إنفورما.

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