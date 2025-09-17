دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تؤكد ريادتها في مجال الرعاية الصحية الرقمية، حصلت "دبي الصحية" على أعلى تصنيف، وهو "المستوى العاشر"، في برنامج التقييم الدولي Epic Gold Stars، عن مشروعها الرائد الملف الطبي الإلكتروني الموحد، لتصبح ضمن 3% من المؤسسات الصحية عالمياً التي نجحت في الحصول على هذا التصنيف المتقدم.

ويُعد Epic Gold Stars برنامجاً عالمياً مكوَّناً من عشرة مستويات يُقيّم مدى جاهزية المؤسسات الصحية في تطبيق أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية، حيث يُمنح المستوى العاشر للمؤسسات التي تُفعل وتستفيد من أكثر من 95% من وظائف النظام، وهو أعلى تصنيف في البرنامج، ولم تحققه سوى نسبة 3% من المؤسسات الصحية فقط على مستوى العالم.

وجاء الإعلان عن هذا التصنيف، خلال مؤتمر UGM 2025، الذي يُعقد سنوياً في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية، ويجمع نخبة من قادة قطاع الرعاية الصحية وخبراء التكنولوجيا الطبية من مختلف أنحاء العالم من عملاء Epic. ويُشكّل هذا الإنجاز محطة مهمة تعزز مساعي "دبي الصحية" في تقديم خدمات صحية ذكية ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية.

وبهذه المناسبة، قال عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في "دبي الصحية": "فخورون بأن نكون بين 3% من المؤسسات الصحية عالمياً، التي تستخدم نظام Epic، ونجحت في تحقيق المستوى العاشر في برنامج Epic Gold Stars، وهو إنجاز يجسد التزام "دبي الصحية" بتسخير التقنيات والحلول الرقمية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية".

وتابع:"هذا النجاح العالمي، تحقق بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، وجهود جميع فرقنا في "دبي الصحية"، التي عملت بروح الفريق، لتقديم تجربة علاجية متكاملة وآمنة للمرضى، مدعومة ببيئة رقمية متقدمة تضع الإنسان محور الاهتمام، تماشياً مع عهد "المريض أولاً."

وأُطلق مشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد في عام 2017، ليُشكل اليوم محطة فارقة في مسيرة التحول الرقمي لـ"دبي الصحية". ويعمل النظام على ربط بيانات المرضى إلكترونياً بين مستشفياتها ومراكزها، مما يتيح للكادر الطبي الوصول الفوري إلى معلومات محدثة وشاملة حول المريض تسهم في تسريع التشخيص وتحسين جودة العلاج.

