نظمتها خلال الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت "ام اس دي"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأدوية الحيوية، الحملة التوعوية بسرطان الثدي EMBRACE خلال شهر أكتوبر الماضي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع و"القافلة الوردية" التابعة لـ "جمعية أصدقاء مرضى السرطان" التي تقام للعام الثالث في دولة الإمارات، والتي شملت هذا العام جميع الإمارات السبع لرفع مستوى الوعي بسرطان الثدي وأعراضه، وتشجيع الفحوصات الدورية وضمان الكشف المبكر.

تهدف حملة EMBRACE إلى تحقيق هدفٍ سامٍ يتمثل بزيادة الوعي بسرطان الثدي، والدعوة إلى إجراء الفحص المنتظم والكشف المبكر لمكافحة هذا المرض. وتسعى "إم إس دي" من خلال هذه الحملة مع الجهات المعنيةـ إلى تعزيز جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإيصال الحملة إلى أكبر شريحة ممكنة ودفع الوعي بهذا المرض إلى مستويات جديدة.

وكجزءٍ من الحملة، تعاونت "إم إس دي" مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والقافلة الوردية التابعة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان لرفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي وأعراضه، وتشجيع الفحوصات الدورية وضمان الكشف المبكر. وقدمت القافلة فحوصات مجانية في مواقع مختلفة، بما في ذلك سيتي سنتر مردف وجميرا بيتش ريزيدنس (JBR) في دبي، وكذلك كورنيش الشارقة. علاوة على ذلك، وسعت الحملة خدمات الفحص المجانية لتشمل الموظفات في الاتحاد للطيران وطيران الإمارات.

وتؤكد المبادرة على أهمية إجراء الفحوصات الصحية بانتظام، لا سيما بالنسبة للنساء، وحثهن على الفحص الذاتي بشكل دوري بحثاً عن تغيرات في الحجم أو الكتل أو زيادة التورم تحت الإبطين. وقامت "القافلة الوردية" التابعة لـ "جمعية أصدقاء مرضى السرطان" بنشر عدة عيادات طبية متنقلة على مدار الشهر لتوفير خدمات فحص الثدي المجانية والمتاحة بسهولة.

وتعليقاً على الحملة، قالت الدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع: "يمثل شهر أكتوبر مناسبة عالمية لتعزيز الجهود الهادفة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بسرطان الثدي وأعراضه، وأهمية الكشف المبكر لتمكين التدخل العلاجي في الوقت المناسب وتحسين النتائج للمصابين بهذا المرض في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لرفع مستوى الصحة العامة لدى مجتمع وقائي واعي آمن وملتزم صحيا. لذا، نحث أفراد المجتمع على إعطاء الأولوية للفحوصات الدورية. وتدعم الوزارة جميع المبادرات التوعوية ومنها مبادرة ’إم إس دي‘ و ’جمعية أصدقاء مرضى السرطان‘ وجهودهم المتواصلة في هذا الشأن. ولا شك أنه من خلال تعاوننا، يمكننا تعزيز وقاية المجتمع من المرض.

وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تلقى ما يقارب 4 مليون من مشتركي اتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، رسائل نصية للتوعية والتذكير بإجراء الفحوصات. حيث يمثل رفع مستوى الوعي بالمرض أمراً أساسياً لتعزيز إيصال رسالة مفادها أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يتيح التدخل المبكر الذي يساهم في تحسين إدارة المرض.

من جانبه، قال أشرف ملاك، المدير العام لشركة "إم إس دي" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "يمثل سرطان الثدي تحدياً عالمياً، وتلتزم شركتنا بدعم المبادرات التي من شأنها العمل على رفع مستوى الوعي بالمرض وتعزيز الكشف المبكر بما يساهم في إنقاذ الأرواح. نحن فخورون بمبادرة “EMBRACE” وبشراكتنا مع منظمات مثل ’جمعية أصدقاء مرضى السرطان‘ والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للمساهمة في حملة التوعية بسرطان الثدي في دولة الإمارات. ومن خلال حملة EMBRACE الخاصة بنا، نعمل على تعزيز المعرفة، وتشجيع الفحوصات الدورية المنتظمة، والدعوة إلى التدخل العلاجي المبكر، ونؤمن أن بتعاوننا جميعاً نستطيع إحداث تأثير كبير في مكافحة سرطان الثدي وتحسين صحة ورفاهية الأفراد في مجتمعنا".

وبدورها، قالت عائشة الملّا، مدير جمعية أصدقاء مرضى السرطان: "نحرص في جمعية أصدقاء مرضى السرطان استمرار التوعية الصحية باتباع حياة صحيّة آمنة وتوفير الدعم والرعاية الشاملة خلال مسيرة التعافي بهدف الوصول إلى مجتمع قادر على تحدّي مرض السرطان وتحديداً سرطان الثدي، ونُبادر نحو اتخاذ خطوات إيجابيّة لتحفيز كافة المعنيين للعمل بأقصى إمكانيّة إيماناً منّا بأنّ التعاون ومدّ يد المساعدة هي الخطوة الأولى للنجاح، فنحن بهذا التعاون المشترك نتجه نحو إيصال أصواتنا وإلهام المزيد من العمل والتوعية".

إضافة إلى ذلك، وفي إطار حملة Embrace، تعاونت "إم إس دي" مع مجلة الصحة لتنظيم مبادرة "المحاربات الورديات"، وهي حدث سنوي تنظمه المجلة. وجمعت المبادرة في عامها الثاني مجموعة من المسؤولين الحكوميين والقادة في قطاع الرعاية الصحية وعدداً من الناجيات من سرطان الثدي، وخبراء من دولة الإمارات، حيث اجتمعوا جميعاً لرفع سوية الوعي بالمرض ودعم هذه القضية الهامة.

يأتي التعاون بين "القافلة الوردية" التابعة لـ "جمعية أصدقاء مرضى السرطان" و"إم إس دي" في إطار حملة الشركة "Embrace"، التي يصادف عامها الرابع هذا العام في دولة الإمارات. وتعاونت "إم إس دي" مع شركة "ديليفرو" في العام الماضي، حيث قام الدراجون الذين يرتدون ملابس وردية بتوزيع المواد التعليمية والتثقيفية وتقديم فحوصات مجانية.

وأطلقت "إم إس دي" حملة "Embrace" في أكتوبر 2021، بالتعاون مع منظمات مرموقة، مثل "جمعية الإمارات للأورام"، و"جمعية الإمارات الطبية"، و"جمعية أصدقاء مرضى السرطان". وشهدت هذه الحملة إضاءة معالم دبي الشهيرة مثل برج خليفة وبرواز دبي للترويج لتصوير الثدي بالأشعة السينية (تصوير ماموغرام)، وإجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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