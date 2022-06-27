أول رحلة للحج تغادر من مطار دبي الدولي DXB متجهة إلى المدينة المنورة بتاريخ 30 يونيو

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت لجنة الحج والعمرة في مؤسسة مطارات دبي عن توظيف كافة الإمكانيات والطاقات لاستيعاب حركة الحجاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج عبر جميع مباني الركاب في مطار دبي الدولي (DXB) خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.

جاء ذلك الإعلان عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي بحضور أعضائها من كبار المسؤولين الممثلين عن الشركاء الإستراتيجيين بما يشمل القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، وهيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى طيران الإمارات، وفلاي دبي، وطيران الخطوط الجوية السعودية، وفلاي ناس، وغيرهم من كافة الشركاء ومزودي الخدمة على مستوى جميع مباني الركاب في مطار دبي الدولي DXB.

كما وأكدت مؤسسة مطارات دبي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام وتوفير أفضل الخدمات لهم، بالتعاون مع جميع الفرق والجهات المعنية، حيث تم تخصيص مكاتب لإتمام إجراءات السفر وتسجيل الوصول، والبوابات الأمنية، إجراءات الجوازات، فضلاً عن بوابات المغادرة المخصصة لهم.

ومن جانبه، نوه محمد المرزوقي رئيس لجنة الحج والعمرة في مؤسسة مطارات دبي، على ضرورة وصول الحجاج إلى المطار بأربع ساعات قبل موعد الإقلاع لمراعاة الوقت الكافي لإنجاز كافة إجراءات السفر. وأضاف قائلاً: "ندعو جميع المسافرين لأداء فريضة الحج إلى التأكد من صلاحية الوثائق المطلوبة للسفر قبل الوصول إلى المطار والتحقق من جواز السفر، بطاقة الهوية الإماراتية، شهادة التطعيم، وتصريح الحج. كما سنقوم باستقبال الحجاج والترحيب بهم في المطار بتوزيع مجموعة من المستلزمات الأساسية والضرورية للقيام برحلات الحج بما في ذلك المظلات ومصحف القرآن وأدوات الإسعافات الأولية قبل صعودهم إلى الطائرة. من المؤكد أن نشهد ازدحاماً خلال هذه الفترة لذا نعمل جاهدين على توفير تجربة سفر سلسة ومريحة بأفضل الطرق الممكنة."

والجدير بالذكر أنه ستُغادر أول رحلة لموسم الحج هذا العام من قبل الطيران السعودي عبر طائرة تقِل وفداً رسمياً من حكومة دبي من مطار دبي الدولي DXB إلى المدينة المنورة في تاريخ 30 يونيو.

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