تأتي مذكرة التفاهم تأكيداً على التزام مطارات دبي بتوفير تدابير صديقة للمسافرين من ذوي الإعاقات الخفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مطارات دبي، الجهة المشغلة لأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتوحُّد، المؤسس لبرنامج البيئة الصديقة لذوي التوحُّد، وذلك لمواصلة الارتقاء بتجربة السفر في مطار دبي الدولي (DXB) للمسافرين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الخفية.

تأتي مذكرة التفاهم هذه تأكيداً على التزام مطارات دبي بدعم رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 لتحويل إمارة دبي إلى "مدينة صديقة لأصحاب الهمم". وكانت مطارات دبي قد أطلقت في وقت سابق من العام الماضي مبادرة تحت شعار "نرى العالم بمنظور مختلف" ضمن جهودها لتسهيل السفر على المسافرين من ذوي الإعاقات الخفية في كل من مطار دبي الدولي (DXB) ودبي ورلد سنترال (DWC).

وقال عيسى الشامسي، نائب أول للرئيس لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي: "ندرك أهمية سد الفجوات في مستويات الخدمة وتحسين المرافق والخدمات الضرورية لضيوفنا المسافرين من أصحاب الهمم بهدف تمكينهم من الاستمتاع برحلاتهم إلى أقصى قدر ممكن. وتعكس شراكتنا مع مركز دبي للتوحُّد جهودنا المتواصلة لتوفير تجربة سفر استثنائية لجميع الضيوف، والتزامنا بخلق بيئة مطار سلسة وآمنة للجميع".

من جانبه، قال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحُّد وعضو مجلس إدارته: "يُسعدنا التعاون مع مطارات دبي في إطار تحقيق رؤية القيادة الرشيدة من خلال توفير البيئة الآمنة والصديقة لأصحاب الهمم وفق خطط واستراتيجيات مدروسة متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية، مؤكدين التزامنا في خدمة الأهداف التنموية للإمارة، ومساعدة جميع مكونات المجتمع على فهم واستيعاب فئة ذوي التوحُّد من خلال توفير البيئة الآمنة والصديقة لهم ودعم إمكانية وصولهم والتعزيز من مدى استفادتهم من الخدمات التي توفرها المؤسسات العامة والخاصة بشكل كامل".

وعبر العمادي عن تقديره لجهود مطارات دبي وسعيهم الحثيث لتعزيز استفادة أصحاب الهمم من ذوي التوحُّد من الخدمات التي ينشدونها في مرافق مطارات دبي للحصول على تجربة ثرية وتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه أسوة بالآخرين، تماشياً مع رؤية حكومتنا الرشيدة بتحويل إمارة دبي إلى مدينةٍ صديقة لأصحاب الهمم.

وُقعت مذكرة التفاهم في مقر صالة المجلس المخصصة لكبار الشخصيات في مطار دبي الدولي بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، والذين قاموا بعد حفل التوقيع بزراعة نبتة عباد الشمس التي تُعتبر رمزاً عالمياً للتعريف بالإعاقات الخفية، وذلك في خطوة ترمز إلى الإيجابية والأمل والمستقبل المشرق.

يُذكر أن مطار دبي الدولي (DXB)، حاز في نوفمبر الماضي على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحُّد (AFC) وذلك لاستيفائه لشروط ومعايير برنامج البيئة الصديقة لذوي التوحُّد فيما يتعلق بتوفير الترتيبات التيسيرية لدعم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم من ذوي التوحُّد وتعزيز مدى استفادتهم من الخدمات التي توفرها مرافق خدمات النقل الجوي التابعة لها.

توفر مطارات دبي مخطط شامل لاستعدادات ما قبل السفر، وكذلك ممر صديق للتوحُّد، إلى جانب منحهم الأولوية عند مكاتب تسجيل الوصول ومراقبة الجوازات ونقاط التفتيش الأمنية وعند الصعود إلى الطائرة. يُمكن الاستفادة من جميع هذه المزايا عند إظهار شريط "دوار الشمس"، وبالتالي، يصبح من السهل على الموظفين المدربين تقديم الدعم اللازم للمسافرين من أصحاب الهمم، والذين يمكن التعرف عليهم من خلال دبابيس عباد الشمس، لتسهيل التواصل بين الجانبين طوال الرحلة عبر المطار.

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