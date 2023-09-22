دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن بيع كامل وحدات مشروعه السكني الأول "DIFC Living" بسرعة قياسية. وهذا يؤكد مجدداً الطلب القوي على العقارات السكنية الموجودة في قلب المركز، بما يسهم في تحقيق المزيد من الارتقاء بأنماط الحياة العصرية التي توفرها هذه الوجهة الاستثنائية.

وسيضم "DIFC Living" وهو أول مشروع سكني لمركز دبي المالي العالمي يتم طرحه للبيع أكثر من 170 مسكناً راقياً يتبنى مفهوماً جديداً للعيش ويرسم ملامح أسسه المستقبلية. ومن المقرر الانتهاء من العمل على هذا المشروع المتكامل ومتعدد الاستخدامات بما يتضمنه من مرافق سكنية وتجارية مستقلة ومترابطة في الوقت ذاته، بحلول الربع الثالث من عام 2026. وكان المركز قد أعلن عن انطلاق مبيعات البرج البالغ ارتفاعه 186 متراً والمكون من 41 طابقاً اعتباراً من 20 سبتمبر 2023.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: "شهد المشروع السكني الأول لمركز دبي المالي العالمي، ’DIFC Living‘، إقبالاً رائعاً باعتبار أن السكان يتطلعون للإقامة في أحد أهم المراكز المالية العالمية والتواجد ضمن أحد وجهات المعيشة الحضرية المتناغمة. كما يتطلع المشترون إلى المزيد من الخيارات التي تتبنى توجهات الحياة الذكية، مع عروض متنوعة لأنماط الحياة، ولهذا السبب، يجمع مشروعنا متعدد الاستخدامات بين الوحدات السكنية والمساحات المكتبية من الدرجة A، والمرافق عالمية المستوى بالإضافة إلى ما توفره الوجهة من تجارب الطعام المميزة والفاخرة. ومن الواضح أن ’DIFC Living‘ قد لاقى أصداء واسعة وإيجابية لدى السوق والمجتمع الدولي، وهو أمر يدعو للاعتزاز بما تم إنجازه في فترة وجيزة من إطلاق المبيعات".

ويلتزم تصميم المشروع بنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED، حيث يتكون من 41 طابقاً، منها 24 طابقاً مخصصاً للوحدات السكنية. ويتيح البرج السكني مزيجاً واسعاً من أنواع الوحدات السكنية التي تتراوح بين شقق سكنية بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقق مكونة من طابقين( لوفت) بغرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم. كما يضم المشروع 9 طوابق من المساحات التجارية، وتم تخصيص طابقين منها للمساحات المكتبية المشتركة التي تأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة من خطة توسعة "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة.

كما سيضم طابق المنصة من المشروع عدداً من المطاعم والمقاهي. ويمكن للمقيمين الاستفادة من خدمات الكونسيرج، وغرف الاجتماعات والصالات الخاصة، ومسبح بأفق لامتناهي "إنفينيتي" مع إمكانية التحكم بدرجة حرارته، ومركز لياقة بدنية، وصالة سينما خاصة، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، وغيرها الكثير.

وسيتم ربط "DIFC Living"مع مشروع "جيت أفينيو"، مما يوفر للمقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بحزمة من الفعاليات والأنشطة العائلية التي يحتضنها "جيت أفينيو" على مدار العام.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.difcliving.ae.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.ae، أو متابعتنا على تويتر ولينكدان @DIFC.

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء الاتصال بـ:

نيفين وليم | أصداء بي سي دبليو

Nivine.william@bcw-global.com

www.asdaa-bcw.com | www.arabyouthsurvey.com

رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

استشارية – التسويق والاتصال المؤسسي

t-rasha.Mezher@difc.ae