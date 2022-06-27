المنامة: استقبل الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ، مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، وفد الشعبة البرلمانية من جمهورية إندونيسيا الصديقة، برئاسة السيد نونو سامبونو نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي، للاطلاع على برامج المعهد وخطط التدريب المطروحة، خاصة في مجال الصيرفة الاسلامية، كما تم بحث مجالات التعاون بين معهد «BIBF» والمؤسسات المالية والمصرفية في أندونيسيا.

وفي بداية اللقاء قدم الدكتور الشيخ للسيد سامبونو والوفد المرافق نبذة عن معهد «BIBF» وما يقوم به من دور حيوي وهام في تعزيز عمل القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، من خلال ما يقدمه من برامج أكاديمية وتدريبية للعاملين في هذا القطاع الحيوي، وما يملكه من إمكانيات وخبرات متميزة على مستوى العالم، مما جعله مرجعاً أساسياً للعاملين في القطاع المصرفي والمالي، خصوصاً في مجال الصيرفة الإسلامية.

كما اطلع الوفد الزائر على البرامج المهنية والأكاديمية التي يقدمها المعهد بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية العالمية، خاصة فيما يتعلق بمجالات الصيرفة والمالية الإسلامية، والتي أصبحت اليوم أحد أهم متطلبات القطاع المصرفي على مستوى العام.

وأكد مدير عام معهد «BIBF» على أهمية تعزيز العلاقات بين المعهد والمؤسسات المالية والمصرفية في مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتقديم كل الدعم والمساندة للمؤسسات المالية والأكاديمية المختلفة، مما يعزز من عملها وفق أفضل المعايير المهنية المعتمدة عالمياً.

من جانبه؛ أشاد السيد نونو سامبونو، نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي، بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه معهد «BIBF» في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه لاستفادة المؤسسات المالية والمصرفية في جمهورية إندونيسيا بالخبرات المتميزة في المعهد، مما يعزز العلاقات الأخوة القائمة بين البلدين الصديقين، ويساهم في تطوير العمل المصرفي الإندونيسي، خصوصاً الصيرفة الإسلامية.

وفي ختام الزيارة قام الوفد الإندونيسي الزائر بجولة في أرجاء المعهد، حيث اطلع على قاعات المحاضرات والمرافق الخدمية، مشيداً بالمستوى الرفيع وبما يقدمه المعهد من إمكانيات ودعم فني وتقني للطلبة والمتدربين.

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نبذة عن معهد «BIBF»

يعتبر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة، وهو تابع لمصرف البحرين المركزي. ويقوم المعهد بدور حيوي في تدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلتزم المعهد بالتميّز مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، و يعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في:

o الخدمات المصرفية والمالية،

o الصيرفة الإسلامية،

o التنمية التنفيذية،

o المحاسبة والتمويل،

o الدراسات الأكاديمية،

o القيادة والإدارة،

o إدارة سلسلة التزويد،

o التأمين،

o التحول الرقمي وإدارة المشاريع؛

الأمر الذي يؤدي إلى حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الارقام التالية:

قسم التسويق والاتصال:

17815596 | media@bibf.com www.bibf.com