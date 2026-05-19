مشاركة واسعة ضمّت أكثر من 80 متخصصاً من مختلف القطاعات

المنامة: نفّذ معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) برنامجاً تدريبياً متخصصاً في التمويل الإسلامي في كلية أفينير بجمهورية قيرغيزستان، وذلك للمرة الأولى في البلاد، بمشاركة واسعة ضمّت أكثر من 80 متخصصاً من مختلف القطاعات، في خطوة تعكس الدور المتنامي للمعهد في نقل المعرفة المالية الإسلامية وتعزيز حضوره على الساحة الدولية.

ويأتي ذلك في سياق جهود المعهد لتوسيع نطاق شراكاته الدولية وتعزيز مساهمته في دعم الأسواق الناشئة، حيث يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه الذي يقدمه المعهد في قيرغيزستان، ويواكب التنامي المتسارع لقطاع التمويل الإسلامي في الدولة، إلى جانب دعم جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الصناعة المالية الإسلامية وتطبيقاتها الحديثة.

وتضمّن البرنامج تنفيذ أربع مساقات تدريبية متخصصة على مدى أسبوع، قدّمها كل من الدكتور رضوان ملك، رئيس مركز التمويل الإسلامي في المعهد، والسيد عاصم كمال، مستشار أول، حيث تناولت محاور متقدمة في الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، مع التركيز على الجوانب التطبيقية وأفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع.

كما استقطب البرنامج نخبة من المشاركين، شملت مصرفيين، وممثلين عن الجهات التنظيمية، وعلماء شريعة، ورواد أعمال، إلى جانب مهنيين في قطاع الأعمال، بما يعكس اتساع نطاق الاهتمام بتطوير المعرفة المتخصصة في التمويل الإسلامي في قيرغيزستان والأسواق المجاورة.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور رضوان ملك، رئيس مركز التمويل الإسلامي في معهد BIBF، قائلاً: "تشهد قيرغيزستان اهتماماً متزايداً بتطوير قطاع التمويل الإسلامي، ما يفتح آفاقاً واسعة لبناء منظومة مالية متوافقة مع الشريعة تلبي احتياجات السوق المحلي. ومن خلال هذا البرنامج، نسعى إلى نقل الخبرات المتخصصة وتزويد المشاركين بالمعرفة التطبيقية التي تمكّنهم من الإسهام الفاعل في تطوير هذا القطاع الحيوي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية."

ويعكس هذا البرنامج التزام معهد BIBF بتعزيز دوره كمركز إقليمي ودولي رائد في تطوير الكفاءات المالية، وتوسيع أثره العالمي في نشر صناعة التمويل الإسلامي، بما يتماشى مع توجهات مملكة البحرين في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في الخدمات المالية الإسلامية، ودعم تنمية الاقتصادات من خلال الاستثمار في رأس المال البشري.

نبذة عن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)

تأسس المعهد في عام 1981، وهو تابع لمصرف البحرين المركزي، ويُعد أحد أبرز مزودي التعليم والتدريب في المنطقة. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، أسهم في تطوير الكفاءات البشرية ودعم قطاع الخدمات المالية والقطاعات الحيوية الأخرى.

ويقدم المعهد برامج أكاديمية ومهنية بالشراكة مع جامعات وهيئات عالمية مرموقة، تغطي مجالات تشمل الخدمات المصرفية والمالية، الصيرفة الإسلامية، القيادة والإدارة، التأمين، والتحول الرقمي. وقد امتد أثر برامجه ليشمل أكثر من 64 دولة، مما يعزز حضوره العالمي.

