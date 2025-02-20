الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسواق العالمية، أعلن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) عن زيادة تسهيلات تمويل التجارة مع مجموعة (BGN) من 100 مليون دولار أمريكي إلى 232.5 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع 9 مؤسسات مصرفية وبنوكاً وطنية.

وتشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول رئيسية في دور مكتب أبوظبي للصادرات الهادف إلى تعزيز قدرة دولة الإمارات على زيادة صادراتها، وفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق جديدة. ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي في وقت يشهد فيه القطاع التجاري العالمي نموًا ملحوظًا، مما يعزز من قدرة الشركات الإماراتية على الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.

ووقع الاتفاقية السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، والسيدة رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة (BGN)، ومسؤولي البنوك التالية، بنك الفجيرة الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، بنك المشرق، البنك العربي، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك عجمان.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، "إن توسيع الشراكة مع مجموعة (BGN) يمثل خطوة مهمة لدعم المصدرين الإماراتيين، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والتوسع. وأكد سعادته أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها التجارية عالمياً من خلال بناء شراكات استراتيجية تعزز الصادرات وتدعم التنوع الاقتصادي". وأوضح سعادته أن التعاون مع البنوك الوطنية يعد ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف، حيث يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية ويدعم وصولها إلى الأسواق العالمية، مما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

من جانبها، أكدت رويا بايجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة (BGN)، أن زيادة التمويل يدعم استدامة نمو أعمال المجموعة، ويعزز بناء شراكات جديدة مع مؤسسات إماراتية رائدة في مجال التمويل والتجارة. وأعربت عن سعادتها بالشراكة المستمرة مع مكتب أبوظبي للصادرات، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في نشاط الشركة ويعزز دورها في أسواق الطاقة والسلع، وتوفر لها فرصًا كبيرة لتوسيع حضورها عالمياً.

كما أعرب كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية المشاركة، عن تقديرهم للتعاون المثمر مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة (BGN)، وأكدوا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على المنافسة في الأسواق الدولية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة استراتيجية هامة نحو تسريع نمو القطاع التجاري في الدولة، كما تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة العالمي نمواً ملحوظاً، مما يعزز فرص الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق واعدة وفتح آفاق أكبر للتوسع الدولي.

ويساهم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في دعم الشركات الإماراتية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية من خلال تقديم أدوات تمويل مرنة وآمنة مثل خطوط الائتمان وضمانات الائتمان التجاري، كما يسهم المكتب في دعم القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، ويعزز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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