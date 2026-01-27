دافوس، سويسرا: أعلنت Amplifai Health، شركة التكنولوجيا الصحية التي تركز على استخدام التصوير الحراري والذكاء الاصطناعي في إدارة الأمراض المزمنة وطب الإصابات الرياضية، عن قبولها ضمن برنامج MINDS التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (الحلول الهادفة والذكية والمبتكرة والقابلة للتطبيق). وبذلك، تنضم Amplifai Health إلى نخبة من المؤسسات العالمية المعترف بقدرتها على نقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تحقيق أثر فعلي على أرض الواقع، ومن بينها شركات رائدة مثل Siemens وLenovo وSanofi وKPMG وغيرها.

يسلط برنامج MINDS الضوء على المؤسسات التي تجاوزت مراحل التجارب والنماذج الأولية، ونجحت في تقديم أنظمة ذكاء اصطناعي ذات نتائج قابلة للقياس وقيمة ملموسة عبر مختلف القطاعات.

وبالتعاون مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، حقق حل Amplifai Health القائم على الذكاء الاصطناعي والتصوير الحراري لفحص مخاطر القدم السكرية نتائج سريرية وتشغيلية بارزة، من بينها:

خفض تكاليف العلاج المرتبطة بمضاعفات القدم السكرية بنسبة تصل إلى 80%

زيادة القدرة الاستيعابية للفحص بمقدار 12 ضعفًا دون زيادة مماثلة في أعداد الكوادر الطبية المتخصصة

تحقيق التحقق السريري والحصول على الموافقات التنظيمية، مع نشر الحل فعليًا ضمن بيئات الرعاية الصحية التشغيلية

وتُظهر هذه النتائج كيف يمكن لتطبيق الذكاء الاصطناعي المسؤول أن يدعم الأطباء، ويوسّع الوصول إلى الرعاية، ويحسّن أداء النظم الصحية.

وقالت ماريا باسو، رئيس تطبيقات وأثر الذكاء الاصطناعي في مركز التميز للذكاء الاصطناعي بالمنتدى الاقتصادي العالمي:

"يسلط برنامج MINDS التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على حلول الذكاء الاصطناعي التي لا تقتصر على الابتكار فحسب، بل تنطلق أيضًا من احتياجات المجتمع. ومن خلال MINDS، تُظهر المؤسسات كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق قيمة ملموسة عندما يُصمَّم مع وضع الإنسان في قلب العملية. نحن فخورون بالعمل الذي تقوم به هذه المؤسسات، والتي تقود الطريق كنماذج يُحتذى بها."

وقال الدكتور مشاري الوشمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Amplifai Health:"يمثّل القبول في برنامج MINDS التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي محطة مهمة تعكس القيمة الواقعية للذكاء الاصطناعي عندما يتم دمجه بعناية ومسؤولية وعلى نطاق واسع. إن شراكتنا مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب دعم منظومة الابتكار الوطنية، تُظهر كيف يمكن مواءمة الابتكار مع أولويات الصحة العامة لتحقيق أثر ملموس للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية."

كما أعربت Amplifai Health عن تقديرها للدعم المستمر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وبرنامج تطوير التقنية الوطنية (NTDP)، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين عبر منظومة الابتكار.

نبذة عن Amplifai Health

Amplifai Health هي شركة تكنولوجيا رعاية صحية توظف الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات التصوير لتمكين الاكتشاف المبكر، وتحسين دعم القرار السريري، وتوسيع نطاق تقديم الرعاية الصحية. وقد صُممت حلول الشركة للتطبيق العملي داخل النظم الصحية لدعم سير العمل السريري وتحسين النتائج الصحية.

نبذة عن برنامج MINDS التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي

برنامج MINDS — الحلول الهادفة والذكية والمبتكرة والقابلة للتطبيق — هو مبادرة من المنتدى الاقتصادي العالمي تهدف إلى الاعتراف ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تُظهر أثرًا حقيقيًا وقابلًا للتوسع يتجاوز المراحل التجريبية. ويجمع البرنامج مؤسسات تطبق الذكاء الاصطناعي المتقدم لخلق قيمة وتحويل القطاعات والاقتصادات والمخرجات المجتمعية.

