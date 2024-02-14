● نورة الغيثي: نسعى تقديم أرقى مستوى من الرعاية الصحية والحفاظ على اليسر والسهولة للمتعاملين والمرضى

● شهاب عيسى أبو شهاب: الشراكة تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي

الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة AI71، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي أطلقها حديثاً مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، من خلال ذراع التسويق التجاري التابعة له "فينتشر ون"؛ اليوم مذكرة تفاهم مع دائرة الصحة أبوظبي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مستوى الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقلها إلى حقبة جديدة من الابتكارات التقنية غير المسبوقة، واستحداث آليات لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ويعد المنتج الطبي RAZI71 المطور من قبل شركة AI71 باستخدام النموذج اللغوي "فالكون"؛ أحد أبرز الأمثلة على ذلك، إذ صُمم لدعم القرارات العلاجية السريرية وتعزيز كفاءتها، كما أن له القدرة على زيادة دقة التشخيص وتكوين خطط لعلاج المرضى بحسب حالاتهم، إضافة إلى تحسين نتائج المرضى من خلال الاعتماد على البيانات ذات الصلة، وتعكس هذه الشراكة جهود دولة الإمارات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية.

ووقع الاتفاقية سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، وسعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

وفي معرض حديثه عن هذا التعاون غير المسبوق في مجال الرعاية الصحية، قال سعادة شهاب عيسى أبو شهاب: "تمثل هذه الشراكة بين شركة AI71 ودائرة الصحة أبوظبي نقطة تحول، تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي. ونسعى من خلال AI71 إلى تعزيز مستوى الخدمة بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما نتطلع إلى توطيد التعاون من أجل دفع عجلة التطور، وتحسين تجربة المرضى، وتعزيز مرونة المنظومة الصحية في أبوظبي ودولة الإمارات".

من جانبها، قالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي: "ستساهم هذه الشراكة في توفير إمكانات غير مسبوقة للقطاع، بما يضمن تقديم أرقى مستوى من الرعاية الصحية، والحفاظ على اليسر والسهولة للمتعاملين والمرضى، كما تأتي كجزء من الجهود المستمرة نحو تمهيد الطريق لمستقبل مدفوع بتكنولوجيا الرعاية الصحية والابتكار".

وتسعى شركة AI71 لتحقيق تأثير غير مسبوق، على مستوى الشركات والحكومات والقطاعات المتعددة، كما يُعد التعاون مع دائرة الصحة خطوة مهمة في مسارها، لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في إنشاء منظومة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ووضع أسس البنية التحتية الذكية، إضافة إلى دعم القطاعات الحيوية لتحقيق نتائج مستدامة من خلال توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي.

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