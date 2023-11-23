أفادت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وبنسبة بلغت 9.35% بقيمة 15.767 مليار دولار بالمقارنة مع 14.419 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات البرازيلية من المنطقة العربية 8.973 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وبلغ حجم الصادرات البرازيلية إلى المملكة العربية السعودية 2.654 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة2.543 مليار دولار. أما الصادرات البرازيلية إلى جمهورية مصر العربية، فبلغت 1.889 مليار دولار، بارتفاع ملحوظ عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الصادرات البرازيلية إلى دولة قطر 266 مليون دولار، فيما وصل حجم صادراتها إلى دولة الكويت إلى 220 مليون دولار.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الدول العربية المصدِّرة إلى البرازيل بإجمالي 2.937 مليار دولار، تلتها دولة الإمارات بواقع 998 مليون دولار. وبلغت واردات البرازيل من دولة قطر 605 مليون دولار، وسجَّلت وارداتها من جمهورية مصر العربية 439 مليون دولار. وشهدت واردات البرازيل من دولة الكويت ارتفاعاً ملحوظاً، مسجلةً 323 مليون دولار.

وقال أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "ارتفعت الصادرات والواردات البرازيلية بشكلٍ ملحوظ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس العلاقات التجارية القوية والمتنامية بين البرازيل والعالم العربي. ونحرص في الغرفة التجارية العربية البرازيلية على تعزيز الصادرات البرازيلية إلى المنطقة العربية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية. وتجسِّد هذه المؤشِّرات التجارية الإيجابية التزامنا بتطوير علاقات ثنائية متينة بين البرازيل والدول العربية."

ويفيد التقرير الصادر عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية بأن صادرات اللحوم والدواجن من البرازيل إلى الدول العربية حققت أداءً قوياً في الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023، حيث بلغت صادرات لحوم الأبقار من البرازيل إلى العالم العربي 866.68 مليون دولار. وتصدرت دولة الإمارات قائمة أكبر المستوردين، بقيمة 243.69 مليون دولار. كما أظهرت كل من مصر والسعودية وليبيا ولبنان طلباً أكبر على لحوم الأبقار البرازيلية، حيث ساهمت مصر بـ 216.25 مليون دولار، والسعودية بـ 174.74 مليون دولار، وليبيا بـ 59.52 مليون دولار، ولبنان بـ 46.41 مليون دولار.

وإضافة إلى ذلك، شهدت صادرات الدواجن زيادة كبيرة، مسجلةً 2.755 مليار دولار، وبلغت واردات دولة الإمارات منها 742.93 مليون دولار لتتصدر قائمة الدول المستوردة، تلتها المملكة العربية السعودية بإجمالي 699.78 مليون دولار. كما سجلت كل من الكويت وقطر ومصر زيادة كبيرة في واردات الدواجن من البرازيل، بقيمة بلغت 180.49 مليون دولار و133.84 مليون دولار و112.48 مليون دولار على التوالي.

وتشير الزيادة الملحوظة في الصادرات والواردات بين البرازيل والدول العربية إلى تنامي التحالف الاقتصادي بين الجانبين، وتؤكد المرونة الكبيرة والقدرة على التكيف لكلا الجانبين في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

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