أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم التوظيف والتطور الوظيفي لحوالي 90 موظفاً بحرينياً في شركة "ويست هوم بوينت" لصناعة المنسوجات وذلك من خلال برامج دعم التوظيف والتطور الوظيفي.

ويأتي دعم "تمكين" للكوادر الوطنية العاملة في شركة "ويست بوينت هوم" تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

ويمثل قطاع الصناعة التحويلية عنصرًا أساسيًا في اقتصاد مملكة البحرين، حيث يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويعد القطاع ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد بعد قطاع الخدمات المالية والتأمين حيث ساهم بنسبة 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2024.

وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد البيات، الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين)، قائلاً: "نحرص على دعم الشركات البحرينية الطموحة التي تسعى للتوسع والتنافس على المستوى العالمي، وقد شكل دعمنا المستمر للشركة منذ عام 2017 عاملاً محورياً في توسعة عملياتها وتطوير قدراتها، مما أدى إلى تعزيز دور الكفاءات البحرينية من خلال فرص العمل والتطور المهني. ونفخر في تمكين بمساندة المؤسسات التي تضع تطوير مواردها البشرية على رأس أولوياتها، بما يعزز من تنافسية واستدامة القطاع الخاص، ويدعم المسيرة التنموية للمملكة. وهذا التعاون يعكس روح الشراكة الإستراتيجية بين تمكين والقطاع الخاص في سبيل ترسيخ مكانة المواطن البحريني كخيار أمثل في سوق العمل ."

من جانبه قال السيد عزيز أحمد، مدير الموارد البشرية لدى شركة ويست بوينت هوم : " نثمّن الشراكة الإستراتيجية مع تمكين، والتي انطلقت منذ عام 2017 وأسهمت بشكل فعّال في دعم نمو أعمالنا، ومهد هذا التعاون الطريق لبناء هيكل مؤسسي قوي يرتكز على الكفاءات الوطنية، عبر توفير فرص متعددة للتوظيف والتطور المهني وتبوء المناصب القيادية. ونحن ملتزمون بدعم توظيف الكوادر البحرينية تماشيا مع أولوياتنا الإستراتيجية، كما يأتي هذا التوجه في إطار حرصنا على تعزيز بيئة العمل الإيجابية، ورفع مستوى التقدير والتحفيز لدى الموظفين، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي."

يذكر أن شركة "ويست بوينت هوم" تأسست عام 2006، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع المنسوجات وذلك من خلال استحواذها على شركة "منامة تكستايل". تعتمد الشركة على أحدث المعدات والتقنيات المتطورة في عمليات الغزل والنسيج والتشطيب والتجهيز لتقديم مجموعة متكاملة من منتجات المفروشات عالية الجودة. تعرف الشركة على نطاق واسع بامتلاكها مصنعاً متقدماً لصباغة وطباعة الأقمشة، يتميز بقدرته العالية على إنتاج صبغات بجودة فائقة.

ويقدم صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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