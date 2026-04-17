أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة البلديات والنقل ومجموعة الدار اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية لتطوير مجمّعين سكنيين متكاملين في كلٍ من مدينة محمد بن زايد وبني ياس، لتوفير 9,000 وحدة سكنية للإيجار ضمن مشروع حلول الإسكان الميسّر في الإمارة.

وتندرج هذه المشاريع ضمن مبادرة تقودها دائرة البلديات والنقل لتوسيع نطاق الوصول إلى مساكن عالية الجودة وبأسعار ميسّرة في مختلف أنحاء الإمارة في إطار مشروع حلول الإسكان الميسّر، بما ينسجم مع أولويات أبوظبي للتنمية العمرانية طويلة الأجل. وبموجب هذه الشراكة، تتولى الدار قيادة أعمال تطوير المجمّعات السكنية وتأجيرها وإدارتها، في حين تمنح دائرة البلديات والنقل حقوق التأجير طويلة الأجل على الأراضي.

وتبلغ القيمة التطويرية الإجمالية للمشاريع الجديدة 2.8 مليار درهم، ما يعزّز محفظة الدار من أصول "التطوير والاحتفاظ" لتبلغ 20.1 مليار درهم، وتشمل أصولاً متنوعة منها مشاريع سكنية مخصّصة للإيجار أُعلن عنها مؤخراً المقرر تطويرها في جزيرة ياس ومنطقة الشامخة بإمارة أبوظبي.

وترسي هذه الشراكة أساساً متيناً لتوسيع التعاون بين الجهتين، بما يتماشى مع التزام أبوظبي بتقديم مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية عالية الجودة عبر شرائح متعددة وفئات سعرية مختلفة.

وشهد سعادة ناصر صالح فرح، المدير العام للشؤون المالية في دائرة البلديات والنقل، مراسم التوقيع على الاتفاقية من قبل سعادة أحمد فاضل المحيربي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وجاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار.

وفي هذه المناسبة، صرّح سعادة أحمد فاضل المحيربي قائلاً: "يعكس هذا التعاون مع الدار التزامنا المشترك بدعم أهداف برنامج الإسكان الميسر من خلال توفير مساكن عالية الجودة وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات على حدٍ سواء، وتعزز جودة الحياة المجتمعية، إذ تؤكد هذه المشاريع التي نعلن عنها خلال عام الأسرة التزامنا المستمر بتطوير أحياء نابضة وشاملة تدعم التماسك الاجتماعي".

من جانبه، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "مع استمرار النمو السكاني في إمارة أبوظبي، تبرز الحاجة الملحّة إلى توفير منازل جديدة تلبي متطلبات شريحة واسعة من الفئات السكانية المقيمة في الإمارة. ويضمن تعاوننا مع دائرة البلديات والنقل طرح آلاف الوحدات السكنية عالية الجودة في السوق بأسعار ميسّرة، ضمن مجمّعات سكنية مترابطة تتمتع بمواقع استراتيجية وتزخر بالمرافق والخدمات، بما يوفّر أسلوب حياة ميسور التكلفة ومستدام للقاطنين".

ويقع المشروع الأول في موقع استراتيجي ضمن منطقة بني ياس على طريق أبوظبي – العين (E22)، ويتألف من أكثر من وسيضم أكثر من 30 مبنى سكني متعدد الاستخدامات، تضم وحدات سكنية ومتاجر ومرافق ترفيهية ومساحات خضراء مفتوحة. أما المشروع الثاني، فسيكون مجمعاً سكنياً متعدد الاستخدامات في مدينة محمد بن زايد، يضم مساكن فردية وشققاً متعددة المستأجرين، مدعومة بمرافق وخدمات تجارية لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان.

ومن المقرر إنجاز المشروعين بحلول عام 2029، حيث سيوفّران مزيجاً متنوّعاً من الوحدات السكنية، وقد صُمّمت هذه المجمّعات بما يضمن تعزيز سهولة الوصول والراحة، من خلال ربطها مباشرةً بشبكات النقل العام والطرق الرئيسية. وسيحظى القاطنون في هذه المجمّعات بتجربة سكنية متكاملة تُدار وفق أعلى المعايير، حيث تضم مرافق متنوعة ومساحات خضراء، إلى جانب سهولة الوصول المباشر إلى متاجر التجزئة ومختلف الخدمات الأساسية.

وتنسجم هذه الشراكة مع رؤية إمارة أبوظبي للتنمية العمرانية على الأجل الطويل، مما يؤكد التزام كلٍّ من الدار ودائرة البلديات والنقل بتطوير مجمّعات سكنية مستدامة وميسَّرة ومترابطة، تستجيب لتطلّعات السكان المتغيّرة، وتسهم في دعم مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي للإمارة.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 60 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 49 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com

نبذة عن دائرة البلديات والنقل:

تم تأسيس دائرة البلديات والنقل في العام 2019، من خلال دمج دائرة التخطيط العمراني والبلديات مع دائرة النقل.

وتتمثل أهداف الدائرة في إنشاء وتطوير الخدمات وتقدميها للمجتمع ليتمكن من بلوغ إمكانياته الكاملة للمشاركة في بناء المستقبل. إضافة إلى دعم مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والسياحة. وتستنير الدائرة في كافة عملياتها بقيم ومبادئ الحكومة الرشيدة التي من شأنها تحقيق طموح أبوظبي في دعم مقومات النمو العمراني والنقل المتطور الرامية إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي ومعدلات الاستثمارات التحوّلية في جميع أنحاء الإمارة.

وتكرس دائرة البلديات والنقل جميع جهودها لتلبية احتياجات المجتمع المختلفة وتحقيق الرفاهية لكافة أفراده وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع النقل من توسيع طرقات إلى إنشاء مسارات للدراجات الهوائية إضافة إلى دعم المرافق العامة من حدائق ومدارس وأماكن عامة ودور عبادة وما إلى ذلك.

وتعتمد الدائرة في تحقيق تطلعاتها على تقديم خدمات تتميز بكفاءة تشغيلية عالية على مستوى البلديات الثلاثة المتمثلة في بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى الإشراف على سير العمليات التطويرية القائمة في شبكات النقل البري والبحري والجوي.

كما تعمل الدائرة على إنشاء مدن ذكية على مستوى الإمارة، تكون قادرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة وذلك لضمان استدامة الازدهار للأجيال القادمة.

يمكنكم متابعة آخر أخبار ومستجدات الدائرة من خلال:

تويتر: @AbudhabiDMT

أنستغرام: instagram.com/@AbudhabiDMT

فيسبوك: facebook.com/@AbudhabiDMT

-انتهى-

#بياناتشركات