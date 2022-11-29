ضمن برنامجها الخاص لتطوير الكوادر الوطنية في مجال الملاحة الجوية

أحمد بن سعيد:"استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في قطاع الطيران جزء أساسي من استراتيجيتنا"

دبي، - أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) عن التحاق 8 مواطنين جدد بالمؤسسة، بعد أن أنهوا بنجاح برنامجها الخاص الذي يعنى بتطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة في مجال الملاحة الجوية، بما يتوافق مع متطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني (ايكاو) والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات.

وشملت قائمة المواطنين الذين تم تعيينهم كلا من: المراقبين الجويين نورا عبيد المهيري ومحمد الطنيجي وعبد الله محمد الكعبي وعبد الرحمن أحمد الكمالي ومحمد عبد الله، وعبد الله البستكي وأحمد ماهر والمهندسة جمانة الجسمي في المجال الهندسي.

وصرحت (دانز) أن هناك مجموعة جديدة من المتدربين المواطنين الذين التحقوا ببرنامج تطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة للتأهل للانضمام للمؤسسة في حال اجتيازهم كافة متطلبات البرنامج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية (دانز) للتوطين النوعي التي تعتبر الشباب الإماراتي جزءاً لا يتجزأ من النمو والازدهار لمستقبل قطاع الطيران، والتزامها بتوفير برامج تطوير خاصة تتيح للإماراتيين الالتحاق بعدد من الوظائف الحيوية في قطاع الطيران والملاحة الجوية والتي تدعم استمرارية الأعمال بالاعتماد على الكوادر المواطنة وتأهيلها لأداء الأعمال الفنية بهذا القطاع الهام.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة:" يأتي انضمام هذه الدفعة ضمن استراتيجية وسياسة التوطين التي نعتمدها والجهود المتواصلة التي نبذلها لاستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في قطاع الطيران الذي يشكل واحداً من اهم القطاعات الداعمة لإجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.

جاء تصريح سموه خلال استقباله مجموعة الخريجين الجدد في مكتبه بحضور سعادة/ محمد عبد الله اهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية والسيد/ إبراهيم اهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية. ودعا سموه الخريجين الجدد إلى أن يكونوا قدوة لزملائهم وأن يعملوا على الارتقاء الدائم بقدراتهم لمواكبة التكنولوجيا المتطورة التي تشهدها صناعة الطيران العالمية.

ويُعتبر مراقبو الحركة الجوية التابعين لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، في عداد المراقبين الأكثر خبرة، حيث يقومون بإدارة أضخم أسطول من طائرات ايرباص ايه 380 التي تعتبر أكبر طائرة ركاب في العالم. وتمتلك (دانز) أكبر جهاز محاكاة برج مراقبة في العالم، والذي يستعمل لتدريب الموظفين بتقنية الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة.

#بياناتحكومية

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