بلغت قيمة الأصول الإجمالية 187 مليار ريال قطري

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 3,055 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بنسبة نمو 7.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.

كما بلغ إجمالي موجودات المصرف 187 مليار ريال قطري بزيادة بنسبة 1.5% مقارنة مع ديسمبر2022، وزيادة بنسبة 1.7% مقارنة بسبتمبر 2022. وتعتبر أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الأساسي لنمو الموجودات. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 122 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 2.1% بالمقارنة مع ديسمبر2022 وبنسبة 1% مقارنة بشهر سبتمبر 2022. كما بلغت الأنشطة الاستثمارية 47.4 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 3.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2022 وبنسبة زيادة 4.1% مقارنة بشهر سبتمبر 2022. كما بلغت ودائع العملاء 122 مليار ريال قطري.

بلغ إجمالي الدخل 8,096 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 6,523 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 24.1%. كما سجل إجمالي دخل الأنشطة التمويلية والاستثمارية نمواً قوياً بنسبة 28.4% ليصل إلى 7,366 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 5,736 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2022.

كما بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 825 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مستقرةً عند مستوى نفس الفترة من عام 2022. وقد مكّن إحتواء التكاليف بكفاءة المصرف من الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 17.3% لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والتي ما زالت واحدة من أدنى النسب في القطاع المصرفي القطري.

كما تمكن المصرف من الإحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.5%، والتي تعتبر واحدة من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات إنخفاض القيمة من خلال بناء مخصص إحترازي لإنخفاض القيمة على موجودات التمويل بقيمة 867 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مع الإحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95% كما في 30 سبتمبر 2023.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 24.6 مليار ر.ق. كما في 30 سبتمبر 2023. وبلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 18.9% كما في 30 سبتمبر 2023 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.

وفي يونيو 2023 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند"A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يوليو 2023، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" التصنيف الائتماني للمصرف عند "A-" مع نظرة المستقبلية إيجابية. وتجدر الإشارة إلى أنه في مايو 2023، أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) للمصرف عند تصنيف "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

منذ بداية عام 2023، حصل المصرف على العديد من الجوائز المرموقة إلى جانب التكريم من المجلات العالمية، مما يؤكد على تفانيه وأدائه المتميز في تقديم تجربة مصرفية مستدامة وفريدة لعملائه من الأفراد والشركات.

وقد حصل المصرف على جائزتي أفضل بنك في مجال الاستدامة وأفضل بنك إسلامي في قطر من يوروموني. وكرمت مجلة ذا بانكر المصرف بجائزة أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. ومن جانبها منحت مجلة جلوبال فاينانس المصرف ثماني جوائز لتميزه في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، بما في ذلك أفضل بنك رقمي للأفراد، وأفضل تجربة مستخدم في قطر والشرق الأوسط. كما كرّمت المصرف كأفضل بنك في قطر.

وقدمت مجلة ذا أسيت عدداً من الجوائز المرموقة بما في ذلك أفضل بنك رقمي في قطر، وأفضل مصرف للأفراد في قطر، وأفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وأفضل تجربة مصرفية للأفراد عبر تطبيق الجوال. وعلاوة على ذلك صنفته مجلة ميد كأفضل بنك للأفراد في قطر.

كما منحت مجلة أخبار التمويل الإسلامي المصرف ثلاث جوائز مرموقة، منها جائزة البنك الأكثر ابتكاراً في قطر. وأشادت مجلة إيميا فاينانس بأداء المصرف وتميزه، وتوجته بجائزتي أفضل بنك إسلامي في قطر والبنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد آخر، حافظ المصرف على مركزه الثاني في قائمة أفضل 1000 بنك التي تصدرها مجلة ذا بانكر؛ من حيث رأس المال الأساسي وإجمالي الأصول في قطر. كما سلطت مجلة ذا بانكر الضوء على تصنيف المصرف ضمن أفضل 5 مراكز من حيث العائد على الأصول في الشرق الأوسط. ومن جانبها صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط مصرف قطر الإسلامي كثاني أكبر البنوك القطرية قيمة، وثالث أكبر شركة مدرجة، ورابع أكثر البنوك الإسلامية قيمة في الشرق الأوسط وأحد البنوك الأكثر ريادة في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط. وتعزز هذه الإنجازات مكانة المصرف باعتباره مؤسسة مالية رائدة تتميز في مختلف المجالات، وتقدم باستمرار تجارب متميزة للعملاء ونمواً مستداماً.

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