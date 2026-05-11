• إطلاق حزمة اقتصادية بثلاثة محاور لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة بما يدعم استدامة أعمالها واستقرار الكوادر الوطنية العاملة فيها

أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، على أهمية مواصلة تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته، من خلال دعم القطاع الخاص وتوسيع إسهاماته في تحقيق النمو المستدام بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اليوم اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين"، حيث أكّد على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفد مسارات التنمية في مملكة البحرين، إلى جانب خلق فرص العمل الواعدة لأبناء الوطن، يما يصب في تحقيق التطلعات المنشودة.

وخلال الاجتماع أقر مجلس الإدارة برئاسة سموه حزمة منح وتمويلات تتيح لـ 7,250 شركة بحرينية الاستفادة منها لدعم التمويل والسيولة بهدف دعم المؤسسات المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، ومساعدتها على استمرارية عملياتها التشغيلية وتسريع وتيرة تعافيها واستقرار العمالة الوطنية العاملة فيها.

وتتضمن الحزمة والمنح التمويلية ثلاثة محاور رئيسية، حيث يوفّر المحور الأول منح مالية للمؤسسات المتضررة بشكل مباشر، بما في ذلك المؤسسات التي تأثرت نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وذلك بهدف دعم تعافيها وتمكينها من استئناف نشاطها التشغيلي. فيما يتضمن المحور الثاني منحًا مالية لمساندة المؤسسات في تغطية نفقاتها التشغيلية الأساسية، وضمان استمرارية أعمالها، والمحافظة على الوظائف خلال فترات التحديات الاقتصادية، فيما يقدّم المحور الثالث تسهيلات تمويلية تهدف إلى دعم الاحتياجات التشغيلية للمؤسسات وتعزيز قدرتها على إدارة السيولة واستدامة أعمالها.

وتأتي هذه الحزمة الاقتصادية استجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة وحرصًا على تعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيّف مع المتغيرات، بما يسهم في الحفاظ على استدامة الأعمال واستقرار الكوادر الوطنية العاملة فيها، كما تعكس هذه المبادرات التزام صندوق العمل "تمكين" بمواصلة دعم المؤسسات البحرينية وتمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية والمالية، بما يعزز دورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة القطاع الخاص كمحركٍ رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

