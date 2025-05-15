الرياض، وقّعت نيوبيرغر بيرمان، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات، وصندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم غير مُلزمة بهدف تسريع نمو أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال تعاون الجانبين في دعم استثمارات تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار أمريكي داخل المملكة، إلى جانب إطلاق منصة في الرياض لإدارة الاستثمارات عبر فئات أصول متعددة.

ويأتي هذا التعاون تماشياً مع أهداف صندوق الاستثمارات العامة وتطلعاته لتطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، ويتضمن ما يلي:

تسهيل وتحفيز تدفق الاستثمارات الدولية إلى المملكة بالاستفادة من الحضور الدولي القوي لشركة نيوبيرغر بيرمان

إطلاق منصة استثمارية محلية لإدارة الاستراتيجيات الاستثمارية في الأسهم والدخل الثابت والأسواق الخاصة، حيث تعمل الشركة حالياً على استصدار التراخيص التنظيمية اللازمة

وبهذه المناسبة، قال جورج ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوبيرغر بيرمان: "يشرفنا أن نتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد من أبرز وأكبر المستثمرين المؤسسيين على مستوى العالم. ونتطلع من خلال منصتنا العالمية متعددة الأصول ومواصلة توسّعنا محلياً إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء كوادر محلية مؤهلة، وتعزيز مسار التعليم والتدريب، والاستفادة من خبراتنا العالمية تلبيةً للاحتياجات الخاصة بهذه المنطقة ودعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030."

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة وتمكين المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول الدولي انطلاقاً من المملكة.

وفي أواخر عام 2024، عيّنت شركة نيوبيرغر بيرمان الأستاذ خالد البداح رئيساً لأعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الجديدة، ليتولى قيادة النمو الاستراتيجي للشركة في مجال علاقات العملاء والعمليات التشغيلية والاستثمارات في المنطقة.

تُعتبر مذكرة التفاهم الموقعة غير ملزمة، وتخضع لاستكمال عدد من الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.

نبذة عن نيوبيرغر بيرمان

تأسست شركة نيوبيرغر بيرمان عام 1939، وهي شركة خاصة مستقلة لإدارة الاستثمارات مملوكة من قبل فريق موظفيها، ويعمل لديها أكثر من 2,800 موظف في 26 دولة. وتدير الشركة أصولاً بقيمة 515 مليار دولار أمريكي في مجالات استثمارية متنوعة تشمل الأسهم والدخل الثابت والأسهم الخاصة والعقارات وصناديق التحوط، لصالح مؤسسات عالمية ومستشارين ماليين وأفراد. ويعتمد نهجها الاستثماري على الإدارة النشطة والأبحاث والملكية المؤثرة والمساهِمة في الشركات التابعة لمحفظتها.

وتم تسميتها من مجلة بنشينز آند إنفستمنتس كأفضل بيئة عمل في قطاع إدارة الاستثمارات لعام 2024، كما احتلت المرتبة الأولى أو الثانية لمدة أحد عشر عاماً متتالية ضمن فئة الشركات التي تضم أكثر من 1,000 موظف. للمزيد من المعلومات: www.nb.com

(آخر تحديث للبيانات في 31 مارس 2025)

التواصل الإعلامي:

فيونا كهيلي

+44 (20) 3214 9087

fiona.kehily@nb.com

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

للمزيد من المعلومات عن الصندوق، الرجاء زيارة: www.pif.gov.sa

للتواصل الإعلامي: Media@pif.gov

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