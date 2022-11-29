· يقام على مساحة تتجاوز الـ 31 ألف مترمربع ويمتد على 7 قاعات في مركز ابوظبي الوطني للمعارض

· يستقطب ما يزيد عن 1,200 شركة وعلامة تجارية من جميع أنحاء العالم

· يتزامن مع إقامة الدورة الثامنة لمعرض أبوظبي للتمور 2022

· يستضيف أكثر من 30 متحدث عالمي بارز في جلسات حوارية تركز على 3 محاور رئيسية

· يشهد مجموعة من الفعاليات المصاحبة مثل برنامج المشترين العالميين، ومعرض الذواقة العالمي، وجوائز للابتكار، ومسابقة الإمارات الوطنية للقهوة، وبطولة الرسم على القهوة العالمية التي تقام لأول مرة في تاريخها خارج مدينة ميلانو الإيطالية

أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة: برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنظم مجموعة أدنيك فعاليات الدورة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية، والدورة الثامنة لمعرض أبوظبي للتمور بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في الفترة الممتدة من 6 لغاية 8 ديسمبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال سعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: "تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كشريك استراتيجي بالتعاون مع مجموعة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) لإطلاق النسخة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ولإبراز المعرض كعلامة مميزة من أبوظبي إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم بوصفها أكثر الأسواق المزدهرة والأسرع نمواً في مجال الغذاء. وأضاف سعادته، يعنى المعرض بالشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة، ويمثل فرصة للتعرف على الخبرات العالمية التي من شأنها تعزيز مفاهيم الأمن الغذائي والسلامة والصحة الغذائية والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو الريادة العالمية في الأمن الغذائي.

وأكد سعادته، على عزم الهيئة في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الاستراتيجية ذات الصلة بالغذاء والسلامة الغذائية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الرامية لتعزز العلاقة مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني خلال فعاليات المعرض، كما يتوقع أن يشهد المعرض الإعلان عن العديد من العقود والصفقات وإبرام اتفاقيات الشراكة بين عدد كبير من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة لعقد سلسة من الاجتماعات الثنائية بين المشترين والبائعين في سلاسل التوريد المختلفة ضمن مبادرة برنامج المشترين".

بدوره قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:" يتماشى تنظيم الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مع توجهات مجموعة أدنيك، لتنويع أعمالها ومحفظة فعالياتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية في الدولة، حيث يشكل هذا الحدث إضافة نوعية تعزز مساهمة مجموعة أدنيك بتحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، ويوفر منصة مثالية للشركات الوطنية لعرض جهودها في دعم منظومة الأمن الغذائي، وإبرام اتفاقيات التعاون المشترك مع كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع، وذلك وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة لدعم هذه القطاعات الحيوية والنهوض بواقع ومستقبل الصناعات الوطنية للأعوام الخمسين المقبلة".

وأضاف الظاهري:" تشهد الدورة الافتتاحية للمعرض مشاركة قياسية من قبل كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة بالإضافة إلى الأجنحة الوطنية المشاركة، حيث تقام على مساحة إجمالية تتجاوز الـ 31 ألف مترمربع، وتستقطب ما يزيد عن 445 شركة عارضة ومشاركة أكثر من 1,200 علامة تجارية من 31 دولة حول العالم، وبما فيها 14 جناحاً وطنياً".

ومن جانبه قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: "يأتي تنظيم فعاليات الدورة الثامنة لمعرض أبوظبي للتمور في سياق سلسلة من المعارض والمهرجانات الدولية التي تساهم الجائزة في تنظيمها والتي وصل عددها الى أكثر من 40 معرض ومهرجان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة مروراً في جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وصولاً إلى الولايات المتحدة المكسيكية. بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة".

وأضاف:" تفخر الأمانة العامة للجائزة وتعتز بكل النتائج التي حققتها خلال خمسة عشر عاماً مضت، في تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تلبية لرؤية القيادة الرشيدة مما ساهم في تعظيم القيمة المضافة للتمور العربية وزيادة سمعتها وارتفاع الطلب عليها في الأسواق الدولية، وعززت مكانتها في معادلة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة".

ومن الجدير ذكره أن فعاليات الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للاغذية تستضيف أكثر من 30 متحدث عالمي بارز في مجموعة من الجلسات الحوارية التي تركز على 3 محاور رئيسية، وهي الأمن الغذائي والاستثمارات والابتكار في انتاج الغذاء، والصناعة في مجال الغذاء والمشروبات، ويتضمن أيضاً مجموعة من الفعاليات الأخرى المصاحبة بما فيها برنامج المشترين العالميين الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات ضمن سلسلة التوريد، ومعرض الذواقة العالمي، إلى جانب جوائز الابتكار، ومسابقة الإمارات الوطنية للقهوة، وبطولة الرسم على القهوة العالمية التي تقام لأول مرة في تاريخها خارج مدينة ميلانو الإيطالية.

ويتضمن أيضاً مجموعة من الفعاليات الأخرى المصاحبة بما فيها برنامج المشترين العالميين الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات مع سلسلة التوريد ودعمها، وكذلك تأمين منتجات جديدة ويوفر البرنامج فرصة للقاء المزودين وعقد صفقات تجارية جديدة، كما ينفرد بجناح مخصص ضمن المعرض لتوفير فرص لقاء المشترين العالميين مع مجموعة محددة من الجهات العارضة، بما يتيح لهم عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية.

كما سيشهد المعرض انطلاق الدورة الثانية من معرض الذواقة العالمي بأبوظبي، ومن المقرر أن يقدم الطهاة المحترفون للزوار جلساتٍ تعليمية إضافةً إلى فرصة منافستهم للفوز بجوائز مميزة، وستُقام الفعالية ضمن مطبخ معرض الذواقة العالمي الفريد من نوعه إذ يضم حديقةً للزراعة المائية، حيث تقدم للضيوف معلومات غنية حول هذا المجال القائم على البستنة باستخدام المياه والمواد المغذية بدلاً من التربة؛ ومختبراً للمشروبات يحتوي الكثير من أصناف المشروبات والقهوة الفاخرة. ويستمر معرض الذواقة العالمي بأبوظبي لمدة 7 ساعات يومياً، إذ يزخر بالجلسات التعليمية والعروض التوضيحية والمنافسات المميزة بين المشاركين.

كما تستضيف الدورة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية "جلسات نقاش أديف" وهي مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية التي تقام على مدار 3 أيام من المعرض بحضور طهاة عالميين، وكبار المسؤولين في القطاع، وتركز الجلسات على 3 محاور رئيسية، وهي الأمن الغذائي والاستثمارات، الابتكار في إنتاج الغذاء، و الصناعة في مجال الأغذية والمشروبات.

كما يستضيف المعرض بدورته الأولى "جوائز أديف للابتكار" التي تعتبر منصةً تتيح عرض أكثر منتجات العالم ابتكاراً وتميزاً في قطاع الأغذية والمشروبات، إذ توفر للزوار فرصة مواكبة التوجهات العالمية الجديدة، إدراكاً لدور الاستثمار في الابتكار في رسم ملامح مستقبل القطاع. ويتيح الاشتراك في جوائز أديف للابتكار، خصيصاً للجهات العارضة ويتم الإشراف عليها من قبل خبراء من جهات متخصصة ولجنة تحكيم متخصصة في القطاع، لتوفر فرصاً مميزة لعرض المنتجات الجديدة أمام آلاف الحاضرين.

كما سيشهد المعرض انطلاق بطولة الرسم على القهوة العالمية التي تقام لأول مرة على الإطلاق خارج إيطاليا، وتعد من أهم المسابقات الدولية المتخصصة في فن الرسم على القهوة. وتتميز هذه الدورة الحصرية بحضور لويجي لوبي، هو مبتكر نظام درجات Latte Art Coffee School والرئيس التنفيذي ومؤسس مدرسة لاتيه آرت والشهادة الاحترافية التي يتم استخدامها عالمياً.

كما يسلط معرض أبوظبي الدولي للأغذية الضوء على النمو السريع الذي يشهده قطاع القهوة المتخصصة بصفتها المشروب الأكثر استهلاكاً عالمياً، حيث سيشهد مسابقتين معتمدتين من قبل فعاليات القهوة العالمية ومرخصتين من قبل جمعية القهوة المتخصصة هما بطولة الإمارات الوطنية للقهوة ومنافسات بطولة الذواقة المؤهلة لبطولة فعاليات القهوة العالمية 2023.

ومن المنتظر أن يشهد المعرض الإعلان عن العديد من العقود والصفقات وإبرام اتفاقيات الشراكة بين طيف واسع من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة لسلسة من الاجتماعات الثنائية بين المشترين والبائعين في سلاسل التوريد المختلفة.

وعلى صعيد متصل سيضم المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي تسلط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى خدمات الضيافة والطعام المختلفة وصولاً لعدد من ورش العمل والمسابقات العالمية المتخصصة.

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