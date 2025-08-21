أبوظبي: اختتم صندوق خليفة لتطوير المشاريع الدورة الأولى من برنامج «رائد أعمال المستقبل»، الذي يهدف لترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز المهارات المالية لدى الفئة العمرية من 6 إلى 18 عاماً، وتمكين جيلٍ جديدٍ من روّاد الأعمال المواطنين، ودعمهم بأدوات التميُّز في بيئةٍ تعليميةٍ عمليةٍ بإشراف لجنةٍ من الخبراء.

وانطلق برنامج «رائد أعمال المستقبل» بتلقي طلبات أكثر من 1000 متقدِّم، وتمت دعوة 948 متقدماً تلقوا تدريباً مكثفاً حول الثقافة المالية وأساسيات الريادة، تلتهُ ورشة عمل تفاعلية لاختيار أفضل الأفكار. واختير من بين المشاركين في التدريب 134 شاباً وشابة للمعسكر النهائي الذي استمر 3 أيام، وتم خلاله تطوير مشاريع في ثلاثة مسارات رئيسية، وهي 25 مشروعاً بمشاركة 70 طالباً في قطاع الأغذية والمشروبات؛ و16 مشروعاً بمشاركة 33 طالباً في بيع السلع والبضائع؛ و13 مشروعاً بمشاركة 30 طالباً في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما شاركت هذه المشاريع الـ 54 في سوق تجاري، أتيحت خلاله للمشاركين فرصة خوض تجربة واقعية وبيع منتجاتهم وخدماتهم لأكثر من 350 زائراً. واختتمت المرحلة الأخيرة بإقامة سوق لعرض المنتجات والخدمات، تنافس خلاله المشاركون أمام لجنة تحكيم لتقييم الجدوى التجارية والإبداع في التنفيذ.

وقالت سعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يمثل البرنامج ركيزةً أساسية في تحقيق رؤية أبوظبي لتنمية ريادة الأعمال ضمن فئة الشباب. وسعينا من خلال هذا البرنامج إلى غرس ثقافة الابتكار لدى الشباب، وإعدادهم لإطلاق مشاريع تدعم مسيرة تنوع واستدامة الاقتصاد الوطني. وتظهر الأرقام التي سجلها البرنامج إقبال أبناء الجيل الجديد على تحويل أفكارهم إلى واقعٍ ملموس، كما تعكس كفاءة منهجيتنا في الجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي."

ونُظّمت أعمال البرنامج في مركز «نبض الفلاح» المجتمعي في مدينة الفلاح في أبوظبي، بإفساح المجال أمام المشاركين للتسجيل واختيار المسار الأنسب لهم ضمن مسارَي المخترع والتاجر.

اعتمد المعسكر التدريبي إطاراً شاملاً لاختيار المواهب بناءً على معايير الابتكار والقدرة على حل المشكلات، مع توفير إرشادات خبراء خلال مختلف المراحل. وركّز المعسكر على تطبيق المهارات في سيناريوهات واقعية، مثل إدارة الأكشاك الغذائية وتسويق منتجات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، متيحاً للمشاركين اختبار أفكارهم في بيئة تحاكي السوق الحقيقي. وفي نهاية المعسكر، تم اختيار أبرز المشاريع للمشاركة في «منصة إطلاق بُناة المستقبل»، التي توفر دعماً مالياً وتقنياً لتحويل الأفكار إلى مشاريع قائمة، مع مواصلة متابعة الخريجين عبر برامج التوجيه المستمر بما يضمن استدامة تأثيرهم في منظومة ريادة الأعمال. ويُعد برنامج «رائد أعمال المستقبل» نموذجاً ناجحاً للشراكات متعددة القطاعات لبناء قدرات الشباب، كما يجسد التزام أبوظبي بتمكين المواطنين ورفدهم بالمهارات اللازمة.

