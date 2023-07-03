بعد تقدمها أكثر من 100 مركز بالمقارنة مع العام الماضي

جامعة أبوظبي تحتفظ بمكانتها ضمن أفضل خمس جامعات في فئة أعضاء هيئة التدريس الدولية

تجسيداً لجهودها الدؤوبة للارتقاء بالبحث العلمي حققت جامعة أبوظبي تحسناً ملحوظاً في مؤشر الاقتباسات لكل عضو هيئة تدريس بالمقارنة مع دورة العام الماضي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل جامعة أبوظبي تحقيق الإنجاز تلو الآخر وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة، حيث حلت بالمرتبة 580 على مستوى العالم والسابعة على مستوى الدولة وفق تصنيف مؤسسة "كيو اس" (كواكواريلي سيموندز) المتخصصة بتصنيف أفضل الجامعات حول العالم لعام 2024، متقدمةً أكثر من 100 مركز بالمقارنة مع العام الماضي، ومحققةً أعلى مرتبة منذ العام 2014.

وأشار التصنيف إلى تسجيل جامعة أبوظبي تحسناً ملحوظاً في العديد من درجات الفئات بما في ذلك "السمعة الأكاديمية" و"سمعة صاحب العمل" و"الطلبة الدوليين"، كذلك احتفظت الجامعة مجدداً بتصنيفها العالمي ضمن أفضل 5 جامعات في فئة "أعضاء هيئة التدريس الدولية". وتجسيداً لإسهاماتها المتنامية في مجال الأبحاث على مستوى العالم، حققت جامعة أبوظبي في هذه الدورة تحسناً كبيراً بنسبة 57% في مؤشر الاقتباسات لكل عضو هيئة تدريس، وزيادة بنسبة 75% في عدد الاقتباسات لكل ورقة بحثية.

وفي سياق تعليقه على هذا الإنجاز، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "يسرنا أن نحقق هذا الإنجاز ضمن تصنيف "كيو اس" المرموق للجامعات العالمية لعام 2024، والذي يأتي تتويجاً لجهود جامعة أبوظبي الدائمة في الارتقاء بكل ما تقدمه للطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس. ونحن فخورون بنيل هذه المرتبة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد ومضاعفة الجهود لمواصلة تقديم تعليم نوعي وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية، مؤكدين التزامنا في جامعة أبوظبي بتوفير أحدث البرامج الأكاديمية المعتمدة دولياً للطلبة، مع تزويدهم بالمهارات والموارد المطلوبة من أجل التفوق في وظائفهم واعمالهم المستقبلية."

وانطلاقاً من حرصها على تعزيز تميزها الأكاديمي، تواصل جامعة أبوظبي طرح برامج وتخصصات تنافسية معتمدة، تماشياً مع البرنامج الوطني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفق أعلى التصنيفات العالمية، الأمر الذي أكسبها الاعتراف الدولي ببرامجها الدراسية، وبيئة التعلم المبتكرة والتعليم العالمي المستوى. ومنذ تأسيسها في عام 2003، قدمت جامعة أبوظبي أجيالاً من الخريجين الذين أصبحوا رواداً ورجال أعمال ناجحين ومؤثرين في مختلف القطاعات والصناعات.

يصدر تصنيف «كيو اس» للجامعات العالمية في منشور سنوي من قبل مؤسسة «كواكواريلي سيموندس» العالمية الرائدة في مجال البحث والتحليل وتزويد خدمات التعليم العالي، وتتمثل مهمتها في دعم الطلبة المتحمسين حول العالم لإطلاق العنان لإمكاناتهم من خلال التحصيل التعليمي والتنقل الدولي والتطوير المهني. وقد نمت محفظة "كيو اس لتصنيف الجامعات العالمية منذ انطلاقتها في عام 2004، لتصبح المصدر الأكثر شهرة في العالم للبيانات المقارنة حول أداء الجامعات.

لمزيد من المعلومات حول جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، ومن بين أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية»، وتنسجم استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة عالمياً. وتحتل الجامعة المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات والمرتبة 264 عالمياً في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، كما حصدت الجامعة المرتبة 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا. وتُصنف جامعة أبوظبي في المرتبة الثانية إقليمياً والـ14 عالمياً في نسب الطلبة الدوليين وفق تصنيف التايمز.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، يبلغ إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة ما يزيد على 7,000 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، يتوزعون على مقراتها في أبوظبي ودبي والعين والظفرة، وتضم العديد من الكليات، بما فيها: كلية الآداب والعلوم وكلية إدارة الأعمال (المصنفة في المرتبة الأولى في الإمارات وضمن أفضل 151-175 مؤسسة أكاديمية في العالم للأعمال والاقتصاد) وكلية الهندسة وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات. وتتميز جامعة أبوظبي ببرامجها الأكاديمية المتطورة والمعتمدة دولياً، وبنسب التوظيف المرتفعة بين خريجيها الذين يعمل كثير منهم في وظائف مميزة، حيث تُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث التوظيف بين خريجيها وفقاً لتصنيف التايمز.

ويقدم هذا الصرح الأكاديمي العريق لأعضاء هيئة التدريس والطلبة موارد ومرافق وفرص تعليمية رفيعة المستوى؛ تعزز الابتكار وتساعد الباحثين على إنتاج المعارف، وإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت جامعة أبوظبي في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة، وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، محققة المرتبة الثانية في الإمارات والعاشرة عالمياً في التوقعات الدولية وفقاً لتصنيف التايمز.

وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا، وبتصنيف عالمي ضمن أفضل 301-350 جامعة في العالم وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية» 2023، وحصلت على 5 نجوم ضمن تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية. وتعد الجامعة من بين أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث حصولها على اعتمادات مرموقة على مستوى المؤسسات أو الكليات أو المواد الدراسية.

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سارة فراح

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