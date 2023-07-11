وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023

صُنفت جامعة أبوظبي في المركز الرابع كأفضل جامعة في دولة الإمارات والسادس على مستوى المنطقة من بين 167 جامعة من نحو 15 دولة

تبوأت جامعة أبوظبي المرتبة الأولى لتميّز التدريس في الدولة والثانية على مستوى المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل جامعة أبوظبي مسيرة التألق والنجاح مسجلة إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات الدولية، حيث حصلت على المرتبة 58 (من بين 963 جامعة في 78 دولة حول العالم) ضمن قائمة أفضل الجامعات الناشئة على مستوى العالم لعام 2023 وفقاً ل" تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الحديثة"، وذلك في أول مشاركة لها في هذه الفئة. كما تبوأت الجامعة المركز الرابع كأفضل مؤسسة أكاديمية على مستوى دولة الإمارات من بين 10 جامعات، والسادسة على مستوى المنطقة من بين 167جامعة من 15 دولة، في إنجاز آخر يُتوج جهود الجامعة البارزة في التعليم والبحث العلمي والأوساط الأكاديمية.

وقد حققت جامعة أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً عبر مختلف برامجها وتخصصاتها، وأظهرت أداءً رفيع المستوى في مجال التدريس وتقنياته، كان كفيلاً بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدولة والثانية في المنطقة، بالإضافة إلى حصدها المركز الثاني للاقتباسات من الأبحاث العلمية للجامعة وكذلك لمؤشر النظرة الدولية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "نعتز بهذا الانجاز الجديد الذي حققته جامعة أبوظبي عن جدارة في "تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة" المرموق لعام 2023. وهو إنجاز يجسد الالتزام الراسخ لأعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يبذلون قصارى جهدهم لتزويد طلبتنا بما يحتاجونه من مهارات وأساليب تعليمية متطورة لتمكينهم من تحقيق التفوق في مستقبلهم المهني وأن يصبحوا قادة ناجحين في مجال عملهم. ونحن في جامعة أبوظبي ملتزمون بتقديم برامج نوعية معتمدة عالمياً ومواصلة الاستثمار في البحث العلمي لتحفيز الابتكار وغرس ثقافة التفكير الإبداعي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب."

ووفق "تصنيف التايمز للتعليم العالي"، حازت جامعة أبوظبي على عدة مراكز متقدمة لتميزها في التدريس والبحث العلمي والمناهج وغيرها، ووضعت هذه التصنيفات الجامعة ضمن أفضل ثلاث جامعات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبوأت المرتبة الأولى محلياً في مجال التدريس والثانية إقليمياً، وحلت في المركز الـ 14 عالمياً بأعلى نسبة في أعداد طلبتها الدوليين.

وتشتهر جامعة أبوظبي ببرامجها ومناهجها المتطورة والمعتمدة دولياً، ويتمتع خريجوها بفرص توظيف عالية مع تصدرهم مؤشر توظيف الخريجين في دولة الإمارات وفقاً لتصنيفات " التايمز للتعليم العالي"، بينما تحتل الجامعة المرتبة الثانية في الدولة والعاشرة عالمياً من حيث النظرة الدولية.

كذلك صُنفت جامعة أبوظبي أخيراً في المرتبة 59 كأفضل جامعة وفق "تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا لعام 2023"، حيث تنافست مع أكثر من 669 جامعة من 31 دولة. وجاءت ضمن أفضل أربع جامعات في دولة الإمارات والأولى في مجال التدريس.

وتمضي جامعة أبوظبي قدماً في حصدها العديد من الاعتمادات والإشادات الدولية بالتزامن مع طرحها الدائم لبرامج تنافسية ومعتمدة تتماشى مع الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات، وتنسجم مع متطلبات أعلى التصنيفات الأكاديمية العالمية، الأمر الذي وضعها محل تقدير دولي لمناهجها المميزة، وبيئة التعلم المبتكرة، والتعليم العالمي المستوى.

للمزيد من المعلومات عن جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، ومن بين أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية»، وتنسجم استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة عالمياً. وتحتل الجامعة المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات والمرتبة 264 عالمياً في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، كما حصدت الجامعة المرتبة 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا. وتُصنف جامعة أبوظبي في المرتبة الثانية إقليمياً والـ14 عالمياً في نسب الطلبة الدوليين وفق تصنيف التايمز.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، يبلغ إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة ما يزيد على 7,000 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، يتوزعون على مقراتها في أبوظبي ودبي والعين والظفرة، وتضم العديد من الكليات، بما فيها: كلية الآداب والعلوم وكلية إدارة الأعمال (المصنفة في المرتبة الأولى في الإمارات وضمن أفضل 151-175 مؤسسة أكاديمية في العالم للأعمال والاقتصاد) وكلية الهندسة وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات. وتتميز جامعة أبوظبي ببرامجها الأكاديمية المتطورة والمعتمدة دولياً، وبنسب التوظيف المرتفعة بين خريجيها الذين يعمل كثير منهم في وظائف مميزة، حيث تُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث التوظيف بين خريجيها وفقاً لتصنيف التايمز.

ويقدم هذا الصرح الأكاديمي العريق لأعضاء هيئة التدريس والطلبة موارد ومرافق وفرص تعليمية رفيعة المستوى؛ تعزز الابتكار وتساعد الباحثين على إنتاج المعارف، وإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت جامعة أبوظبي في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة، وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، محققة المرتبة الثانية في الإمارات والعاشرة عالمياً في التوقعات الدولية وفقاً لتصنيف التايمز.

وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا، وبتصنيف عالمي ضمن أفضل 301-350 جامعة في العالم وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية» 2023، وحصلت على 5 نجوم ضمن تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية. وتعد الجامعة من بين أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث حصولها على اعتمادات مرموقة على مستوى المؤسسات أو الكليات أو المواد الدراسية.

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سارة فراح

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