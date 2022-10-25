إيه إتش إس العقارية تختار المهندس المعماري العالمي شون كيلا مهندساً رئيسياً لتصميم مشاريعها

التصاميم الداخلية تحمل توقيع كل من "استديو 1508 لندن" للتصميم وشركة "هيرش بيدنر أسوشيتس" للتصميم والضيافة

المشاريع تضم مباني منخفضة فائقة الفخامة مكونة من 25 وحدة بنتهاوس وفيلا سكاي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إيه إتش إس العقارية"، شركة العقارات الفاخرة التي أسسها رائد الأعمال الإماراتي عباس سجواني قبل نحو أقل من عام، عن إضافة مشروعين جديدين إلى محفظتها، مما ساهم برفع إجمالي قيمة مشاريعها إلى 550 مليون دولار أمريكي، شاملةً كل من المشاريع المباعة والمشاريع التي لا تزال قيد التطوير.

واستحوذت "إيه إتش إس العقارية" المتخصصة ببيع العقارات الفائقة الفخامة، على قطعتي أرض لمباني سكنية منخفضة الارتفاع يصل ارتفاعها إلى تسعة طوابق، أحدها يقع في نخلة جميرا والأخرى على قناة دبي المائية، حيث تضم المباني 25 وحدة بنتهاوس وفلل سكاي فقط، مما يوفر للمقيمين تجربة معيشة استثنائية، مع إطلالات خلابة على أكثر المناطق حيويةً في دبي.

وفي الحديث عن عملية الاستحواذ، قال عباس سجواني، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إتش إس العقارية": "نحرص على العمل مع أشهر المهندسين المعماريين في العالم والتعاون كذلك مع علامات تجارية لها باع طويل في تطوير العقارات الفائقة الفخامة، حيث نشهد ارتفاعاً متزيداً في الطلب على العقارات الأكثر فخامةً في دبي. منذ اليوم الأول من تأسيسها، تسعى إيه إتش إس العقارية إلى إرساء معايير جديدة ومتفردة من الفخامة، من خلال طرح فلل بمواصفات خاصة إلى فئة محددة من العملاء ممن يبحثون عن أنماط معيشة استثنائية".

وحول تفاصيل المشروعين الجديدين، سيصل سعر القدم المربع في كل من مشروع نخلة جميرا وقناة دبي المائية إلى نحو 1,100 دولار أمريكي لكل قدم مربع، في حين سيتولى كل من "استديو 1508 لندن" للتصميم وشركة "هيرش بيدنر أسوشيتس" التصاميم الداخلية لهذين المشروعين.

في هذا الإطار، تم تعيين المهندس المعماري العالمي شون كيلا من شركة" كيلا ديزاين" ليكون مهندساً رئيسياً للمشاريع، حيث يمتلك خبرةً واسعة في قطاع الهندسة المعمارية في دبي، وسبق له أن صمم متحف المستقبل، والذي أصبح اليوم معلماً فريداً من معالم دبي.

هذا وسيضم كل مشروع أحدث وسائل الراحة والمرافق الخدمية والترفيهية التي تضم سبا فاخر ودور سينما خاصة، وردهات سيجار، وأحواض السباحة خاصة بكل منزل.

وكانت إيه إتش إس العقارية قد أعلنت عن دخولها السوق في نوفمبر 2021 بقيمة أصول إجمالية تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، مع محفظة عقارية تضم أربع فلل فائقة الفخامة في تلال الإمارات ونخلة جميرا. ومنذ ذلك الحين، تمكنت الشركة من بيع ثلاث فلل في نخلة جميرا بقيمة إجمالية تزيد عن 75 مليون دولار أمريكي.

في حين سيتم طرح فيلا أخرى تقع في تلال الإمارات ويصل سعرها إلى 45 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الحالي، حيث تلقى إقبالاً واهتماماً واسعين من قبل بعض المشترين المحتملين. كما تطور الشركة فيلا أخرى هي الخامسة ضمن محفظتها العقارية وذلك في نخلة جميرا بقيمة 40 مليون دولار أمريكي.

ويُشار إلى أن هنالك طلب متزايد على العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي، حيث يحرص المستثمرون على اغتنام الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة 15% على الأقل هذا العام. كما لاحظ المستشارون العقاريون البارزون أن الطلب القوي على المناطق المرغوبة في دبي المتزامن مع العرض المحدود، يساعدان على ارتفاع الأسعار على نحوٍ غير مسبوق.

وأضاف سجواني: "من المتوقع الانتهاء من عدد قليل من المنازل الجديدة بين عامي 2023 و2025 في المناطق الحيوية في دبي التي تشمل كل من نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة جميرا باي. لقد نجحت إيه إتش إس العقارية خلال فترة زمنية قصيرة من أن تصبح أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في سوق العقارات الفائقة الفخامة في دبي، ونسعى إلى تعزيز هذا التواجد من خلال طرح مشاريع استثنائية بمواصفات فريدة".

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نبذة عن إيه إتش إس العقارية:

تأسست "إيه إتش إس العقارية"، الشركة المتخصصة في مجال العقارات فائقة الفخامة، عام 2021 في دبي. وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "إيه إتش إس" التي أسسها عباس سجواني في العام 2017. تضم محفظة المجموعة مشاريع وعقارات واستثمارات، كما تهدف إلى أن تكون إحدى مجموعات الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط بحلول العام 2025.

أما عباس فهو نجل حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك، المجموعة الناجحة التي تمتلك محفظة متنوعة تركز على أسواق المال والضيافة ومراكز البيانات والأزياء والتجزئة والعقارات.