- دعت الشركات الرقمية من سنغافورة وآسيا للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم

- ناقشت مع 25 من شركاء منظومة الأعمال الرقمية والمناطق المتخصصة بالتكنولوجيا في سنغافورة تطوير العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار بين دبي ودول شرق آسيا

- استضافت منصة الغرفة 3 شركات إماراتية ناشئة لاستعراض نجاحاتها واستعراض مقومات منظومة دبي للاقتصاد الرقمي

دبي: اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مشاركتها في معرض "جيتكس آسيا" الذي اختتم أعماله مؤخراً في سنغافورة، حيث استعرضت ضمن منصتها في المعرض المقومات التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال الرقمية في دبي أمام 550 شركة تكنولوجية زارت الجناح.

وقامت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال فعاليات المعرض بالاجتماع مع 30 من أبرز شركات رأس المال المخاطر في المنطقة وذلك بهدف تعزيز التعاون واستعراض مساهمة الغرفة في توسيع نشاطاتها الاستثمارية في دبي.

كما عقدت الغرفة اجتماعاً مع 25 من شركاء منظومة الأعمال الرقمية والمناطق المتخصصة بالتكنولوجيا في سنغافورة، وتم خلال الاجتماع مناقشة تطوير آليات العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار بين دبي ودول شرق آسيا.

وضمن منصتها في معرض "جيتكس آسيا"، قدمت الغرفة عرضاً تعريفياً موسعاً حول البيئة المحفزة لنمو الشركات الناشئة في دبي وما تقدمه الإمارة من فرص لتوسع الشركات المتخصصة في كافة المجالات التكنولوجية. كما سلطت الغرفة الضوء على البرامج والمبادرات المتنوعة التي تقدمها لدعم الشركات الآسيوية الراغبة في توسيع أعمالها إلى دبي، وذلك ضمن جهودها لترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وركزت الغرفة خلال مشاركتها في المعرض على استقطاب الشركات الرقمية الناشئة من سنغافورة وآسيا بشكل عام للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، الذي يعدّ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والمقرر عقده في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وتم خلال المعرض تنظيم مسابقة لعرض أفكار ومشاريع الشركات، وحصلت الشركة الفائزة على فرصة ممولة بالكامل من قبل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2025" بدبي بالإضافة إلى فرصة المشاركة في المرحلة نصف النهائية في تحدي "سوبرنوفا"، الذي سيقام ضمن فعاليات الحدث.

كما استضافت الغرفة 3 شركات رقمية ناشئة من دبي في منصتها بالمعرض وهي "Reelly.ai" و"Xpanceo" و" Remitex Technologies " وذلك للترويج لقصص نجاح الشركات الرقمية في منظومة مجتمع الأعمال في دبي وإتاحة الفرص لها للقاء المستثمرين وشركات القطاع التكنولوجي خلال فعاليات المعرض.

وتهدف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من مشاركتها في معرض "جيتكس آسيا" إلى تحقيق أولوياتها الاستراتيجية في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية في مجال الاقتصاد الرقمي.

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