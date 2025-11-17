وقّعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عدداً من الاتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية، بهدف تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء قوى عاملة مؤهلة لمستقبل رقمي متطور .

تُسهم هذه الاتفاقيات في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة في مجال التعهيد، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي رئيسي لتقديم الخدمات الرقمية.

القاهرة، مصر: برعاية كريمة من دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن توقيع 55 اتفاقية استراتيجية كبرى مع نخبة من الشركات العالمية والمحلية الرائدة في مجالات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، من بينها "تليبرفورمانس" (Teleperformance)، و"أكسنتشر" (Accenture)، و"ديلويت" (Deloitte)، و"فويز" (VOIS)، و"لوكسوفت" (Luxoft)، و"آر إس إيه" (RSA)، و"كابجيميني" (Capgemini). وجاءت هذه الاتفاقيات في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، الذي يشهد نمواً متسارعاً بفضل ما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مؤهلة عالية الكفاءة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وبيئة استثمارية تنافسية. وقد أقيمت مراسم التوقيع بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومعالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب كبار ممثلي الشركات العالمية.

ستُسهم هذه الشراكات في توفير آلاف فرص العمل النوعية عالية القيمة للشباب المصري في مجالات خدمات تعهيد عمليات الأعمال (BPO)، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والخدمات التقنية المتقدمة. وتأتي هذه الاتفاقيات تماشياً مع استراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) الرامية إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة التعهيد العالمية، ودعم رؤية الحكومة لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. كما تُرسخ هذه المبادرات موقع مصر كمركز موثوق لتقديم الخدمات الرقمية عالية الجودة، بفضل ما تتميز به من خبرات بشرية متميزة، وبنية تحتية قوية، وبيئة أعمال داعمة للابتكار والنمو المستدام.

وفي معرض تعليقه على توقيع هذه الاتفاقيات، صرّح معالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: "لقد تحوّلت مصر إلى مركز رائد للتكنولوجيا والخدمات الرقمية خلال فترة وجيزة، ويُعزى ذلك إلى رؤية استراتيجية واضحة، وبنية تحتية قوية، وقوى عاملة شابة ومؤهلة. ويقوم نجاحنا على مفهوم (RISE) الذي يجسد أربعة ركائز أساسية: الكفاءات الموثوقة (R - Reliable talent)، إذ يتخرج في مصر أكثر من 760 ألف طالب سنوياً، من بينهم 50 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ جاهزية البنية التحتية (I – Infrastructure readiness) ؛ الموقع الاستراتيجي المتميز (S – Strategic proximity)؛ و هيكل تكاليف فعّال وتنافسي (E – Efficient cost structure). وخلال ’القمة العالمية لصناعة التعهيد‘ لهذا العام، أعلنت 55 شركة دولية عن توسيع نطاق أعمالها في مصر، مما سيسهم في خلق أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في مصر باعتبارها شريكاً موثوقاً ومركزاً مزدهراً للخدمات الرقمية".

من جانبه، قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "يُعدّ توقيع 55 اتفاقية مع نخبة من الشركات العالمية والمحلية الرائدة محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد الرقمي المصري. فبعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق استراتيجية التعهيد، نعبّر عن امتناننا لشركائنا الذين قاموا بتأسيس أو توسيع مراكز التسليم العالمية الخاصة بهم في مصر — فنجاحهم هو نجاحنا. وبفضل ما تمتلكه مصر من كوادر بشرية غنية بالمواهب والخبرات، نحن على ثقة تامة بقدرتنا على تحقيق كامل إمكاناتنا وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للخدمات الرقمية".

وبينما تحتفل مصر بهذه الشراكات الاستراتيجية، فإن أثرها على الاقتصاد الوطني سيكون عميقاً وبالغ الأهمية، إذ تعكس هذه الاتفاقيات الثقة التي توليها كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، وتؤكد مكانة مصر الرائدة كوجهة متميزة في مجال التعهيد والخدمات العابرة للحدود. كما تُبرز هذه الخطوة جاهزية مصر العالية لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، بفضل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وتقنية وتنظيمية تؤهلها لتكون لاعباً محورياً في الاقتصاد الرقمي العالمي.

* المصدر: "ايتوس واير"

