القاهرة: أعلنت شركة "هورايزون مصر للتنمية العمرانية" عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "Hikvision" العالمية، بهدف دمج وتطبيق أحدث حلول المدن الذكية المتكاملة ضمن مشروعاتها العقارية في السوق المصري، وعلى رأسها مشروعات "سعادة القاهرة الجديدة" و"سعادة ساحل" و"سعادة بوتيك". ويأتي ذلك لتعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة الذكية والمستدامة.

تندرج هذه الخطوة في إطار رؤية "هورايزون مصر للتنمية العمرانية" لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تواكب تطورات المستقبل وتعتمد على أحدث التقنيات في إدارة وتشغيل المدن. كما تعكس الاتفاقية التزام الشركة بتبني الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تضمن بيئة أكثر أمانًا وكفاءة، وترفع من جودة حياة سكان مشروعاتها.

وقد استقبلت قيادات شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية وفدًا رفيع المستوى من شركة Hikvision، ضم السيد شو بينغ، المدير العام للشركة، وذلك في أول زيارة رسمية له إلى مصر، وبمشاركة قيادات إقليمية من الشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب فريق الإدارة المحلية في مصر، حيث جرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر شركة هورايزون مصر في القاهرة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توسع Hikvision في الأسواق الإستراتيجية، ومن بينها السوق المصري الذي يعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة. ومنذ تأسيسها عام 2001، تواصل الشركة تعزيز حضورها في أكثر من 180 دولة، مرتكزة على تطوير حلول الأمن الذكي والتحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وانطلاقًا من قيمها الراسخة في الاحتراف والمصداقية، تسعى Hikvision إلى بناء مدن أكثر أمانًا واستدامة وابتكارًا، بما ينسجم مع رؤية هورايزون مصر في تطوير مجتمعات ذكية للمستقبل.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة Hikvision تقديم منظومة متكاملة من تقنيات المدن الذكية، تشمل أنظمة الأمن الذكية بالفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعرف على المركبات، ومنصات التحكم والإدارة المركزية، بالإضافة إلى أنظمة الدخول الذكي، والإنتركم، والشاشات الرقمية، والأعمدة الذكية. وستدمج هذه الحلول بالكامل ضمن منظومة الإدارة والتشغيل الخاصة بهورايزون لضمان تشغيل أكثر ذكاء وكفاءة في مشروعات الشركة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير منظومة تشغيل مركزية موحدة (Command & Control Center) تتيح لهورايزون إدارة المجتمعات والمرافق والخدمات بطريقة ذكية متكاملة، مما يعزز كفاءة التشغيل واستدامته، ويرفع جودة الحياة في مختلف مشروعات الشركة.

وأشادت إدارة شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، بالشراكة الاستارتيجية مع واحدة من أفضل الشركات العالمية، مؤكدة: "تنطلق هذه الشراكة الاستراتيجية من إيماننا الراسخ بالدور المحوري للحلول الذكية المتكاملة في الارتقاء بجودة حياة الأفراد ضمن مشروعاتنا. فالمدن الذكية هي ركيزة أساسية لمستقبل القطاع العقاري، لأنها تضمن لسكاننا بيئة معيشية تتسم بأعلى معايير الأمان، والاستدامة، والكفاءة التشغيلية العالية."

وأضافت الإدارة: "إن استراتيجية 'هورايزون مصر للتنمية العمرانية' تقوم على جلب وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والتعاون مع نخبة الشركاء الدوليين مثل Hikvision، لضمان أن تكون مجتمعاتنا مرآة للتطورات العالمية. وهدفنا الأسمى هو رفع مستوى معايير القطاع العقاري بما يتناسب مع تطلعات عملائنا الكرام، وتقديم منتج عقاري يلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي ويضع معايير جديدة للتميز والريادة في البناء المستقبلي."

ومن جانبها، صرحت إدارة شركة Hikvision قائلة: "نفخر بشراكتنا مع هورايزون مصر للتنمية العمرانية، التي تمتلك رؤية واضحة وطموحة لتطوير مجتمعات ذكية متكاملة. نؤمن أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا مثاليًا للتعاون بين قطاع التطوير العقاري والتكنولوجيا، بما يعزز الابتكار ويحقق نتائج ملموسة في تحسين جودة الحياة."

وتعد هورايزون مصر للتنمية العمرانية من الشركات العقارية الواعدة في السوق المصري، وتمتلك محفظة أراضٍ استراتيجية، وتعمل تحت قيادة معالي سمو الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس "الديوان الأميري لإمارة عجمان" ورئيس مجلس إدارة شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، وتلتزم بتطوير مشروعات ذات جودة عالمية تعكس رؤيتها في الدمج بين الأصالة والحداثة لتقديم تجربة معيشية متكاملة.

