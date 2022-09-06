منطقة الخليج تشهد ازدهارًا في عدد الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص

قامت هيئة الأشغال العامة في قطر (أشغال) بتوقيع عقد تطوير أول مشروع من نوعه تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة مياه الصرف الصحي في قطر في منطقتي الوكرة والوكير مع تحالف شركات "ماتيتو" وشركة "العطية للسيارات والتجارة" و "مؤسسة الخليج للاستثمار ". هذا و يعتبر المشروع أكبر مشروع شراكة من نوعه في قطر حيث يبلغ قيمته حوالي 5.4 مليار ريال قطري و تبلغ طاقة المشروع الإستيعابية 150 ألف متر مكعب في اليوم.

جرى توقيع العقد في حفل رسمي أقيم في الدوحة بحضور معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الذي شهد على مراسم توقيع هذا المشروع التاريخي. وأوضح سعادته أن التوقيع على عقد مشروع الوكرة والوكير يأتي بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة والتشجيع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من جهة أخرى. فضلًا عن ذلك، تعكس هذه الخطوة ثقة الدولة بقدرة القطاع الخاص على العمل مع القطاع الحكومي لإنجاز مشاريع تنموية وحيوية في مختلف المجالات، ولا سيما مشاريع البنية التحتية للصرف الصحي ومحطات معالجة المياه.

وفي تعليقه على توقيع العقد، قال معتز غندور - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى الشركة: " على مدى عقود ، شهدنا دولة قطر تستثمر بكثافة لتدعيم الإقتصاد من خلال تطوير البنية التحتية والاجتماعية وتحسين الواقع البيئي والخدمي في الدولة ويعتبر هذا المشروع علامة فارقة أخرى في هذه الرحلة التقدمية. وتعمل شركة ماتيتو عن كثب مع القطاع العام و الخاص بالدولة علي تطوير مشاريع مياه مستدامة منذ عام 1987 ويعتبر هذا المشروع دليل حي علي التزام الشركة إلى جانب شركائنا بلعب دور رائد في تمكين قطر من تحقيق أجندتها المائية الطموحة".

وسيسهم مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير في تحقيق رؤية قطر 2030 في ضمان ترشيد استهلاك المياه والتشجيع على استخدام موارد المياه غير التقليدية. وفي هذا الإطار، سيشمل تنفيذ المشروع على تصميم وإنشاء وتسليم المرافق الكهرومائية، بما في ذلك المحطة الفرعية الأساسية، والتشغيل الأولي، واختبار الأداء، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لمدة 25 عام.

وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز العطية، رئيس مجلس إدارة شركة "العطية للسيارات والتجارة": "شركة العطية هي أكبر مساهم في هذا التحالف، ما يعني تقديم مساهمة فعالة في رأس المال، إضافة لخبرتنا التي تمتد لعقود طويلة في العمل داخل قطر. ونحن فخورون بترسية العقد علينا لمدة 25 عاماً بما يملكه تحالفنا من خبرات محلية وعالمية."

وبدوره قال رامي غندور -المدير التنفيذي لدى شركة "ماتيتو": "يسرنا أن نتعاون مع الحكومة القطرية وشركائنا على تنفيذ هذا المشروع التاريخي. إذ يعتبر الاستثمار الهادف من المبادئ الأساسية التي تتبناها شركة ماتيتو، وإنه لشرف كبير أن نعمل على تنفيذ أحد المشاريع الهامة والتي تعزز من الجهود التي تبذلها قطر في تطوير وتنفيذ البنية التحتية المستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة ".

واختتم رامي غندور بالقول: "ستقوم شركة ماتيتو مع شركائنا بالاستثمار بما يقرب مليار دولار أمريكي في تنفيذ هذا المشروع مع الاستعانة بأحدث التكنولوجيا. وبخبراتنا الواسعة في تنفيذ العديد من المشاريع العالمية ودرايتنا الكبيرة بالاحتياجات والمواصفات القطرية، نحن على ثقة من كوننا الشريك الامثل لتطوير هذا المشروع الاستراتيجي."

وصرح مشاري الجديمي ، رئيس مجموعة الاستثمارات المباشرة في مؤسسة الخليج للاستثمار ، " تماشياً مع استراتيجيتها للتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لاقتصاديات المنطقة ، اختارت مؤسسة الخليج للاستثمار تطوير المرافق ومشاريع البنية التحتية كأحد أهم القطاعات. ولا شك أن دولة قطر أثبتت من خلال هيئة الأشغال العامة قدرتها على استقطاب مؤسسات خاصة دولية وإقليمية ومحلية لتطوير هذا المشروع المهم ".

ومن جانبه، أضاف وليد عرابي – المدير التنفيذي لشركة ماتيتو في قطر: " من خلال قوة عاملة محلية تزيد عن 2200 موظف وعمليات الشركة المكثفة في ارجاء قطر ، نحن على دراية تامة بالتحديات التي تواجه قطاع المياه في الدولة. معرفتنا العملية بالاحتياجات المحلية مدعومة بإمكانياتنا الهندسية القوية والتقنيات المبتكرة التي نعتمدها، ستمكننا من تنفيذ مشروع بموصفات عالمية يلبي احتياجات قطر المائية. واختتم عرابي: عملنا مع "أشغال" من قبل، واليوم نسعد بالعمل معهم مرة أخرى في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي والمستدام".

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