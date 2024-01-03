80% نسبة المعاملات التي أنجزتها البلدية للمواطنين و20% كانت لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أنجزت بلدية دبي عبر مبادرة "مركبة السعادة" لتقديم الخدمات للمواطنين في مقر إقامتهم، نجو 500 معاملة لحزمةٍ من خدمات البلدية الرقمية والذكية خلال العام الماضي 2023، حيث بلغ عدد المُعاملات المُنجزة في الربع الأول 52 معاملة، والثاني 132 معاملة، والثالث 153 معاملة، فيما شهد الربع الرابع إنجاز 133 معاملة.

وأكدت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي، أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز سعادة متعامليها، وخصوصاً فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في إمارة دبي، وتعمل باستمرار على تقديم أفضل مستويات الخدمات لهم، بما يتلاءم مع طبيعة احتياجاتهم.

وأوضحت، أن ذلك يأتي حرصاً من البلدية على تحقيق مستهدفات محورها الاستراتيجي في إسعاد الناس، وتطوير وتوفير خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعات المتعاملين وتعزز من جَودة حياتهم، مشيرةً إلى أن المبادرة تُجسد مسؤوليتها المجتمعية تجاه تلك الفئات، وتترجم توجهات حكومة دبي في تحقيق الريادة العالمية في معايير التميز.

وقالت منال بن يعروف: "تعكس مبادرة "مركبة السعادة" مدى حرص بلدية دبي على تسهيل إجراءات التقديم على خدماتها الرقمية، عبر الوصول إلى منازل المُتعاملين وإنجاز معاملاتهم بكفاءةٍ عالية وأسرع وقتٍ وأقل جهد".

وأضافت: "يبلغ عدد فئات الخدمات التي تُنجزها المركبة 13 خدمة، توزعت بين 177 معاملة لإصدار وتجديد خارطة الأرض، 105 طلب نسخة من المخططات الهندسية المعتمدة، و93 شهادة إنجاز، و54 طلب لتنفيذ تخصيص الأراضي السكنية، إضافةً إلى 30 معاملة لشهادة من يهمه الأمر المتعلقة بأمور البناء، و3 وطلبات تصريح تخطيطي، و4 طلبات تصحيح مخالفات المباني القائمة، و4 طلبات لتصميم وترخيص ملاحق الفلل الخاصة".

وأجرت بلدية دبي توسعةً لنطاق الفئات التي تُغطّيها المركبة لتشمل كافة مواطني إمارة دبي، وبقدر أكبر من الخدمات المتنوعة، بعد أن كانت مخصصةً فقط لتقديم الخدمات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين. وجاء ذلك تبعاً لما حققته المبادرة من زيادةٍ في نسبة مؤشر السعادة حول الخدمات التي تُنجزها المركبة، حيث بلغ عدد المعاملات والخدمات التي أنجزتها مركبة السعادة لكبار المواطنين 109 معاملة، و14 معاملة لأصحاب الهمم، فيما بلغ عدد المعاملات لباقي فئات المتعاملين أكثر من 347 معاملة.

وغطّت المبادرة نطاقاً جغرافياً واسعاً في إمارة دبي، وصلت عبره إلى إنجاز 462 معاملة في مختلف مناطق إمارة دبي، و5 معاملات في منطقة حتا، فضلاً عن 3 معاملات في المناطق الريفية الأخرى.

ويمكن للمتعاملين حجز المركبة من خلال الاتصال بمركزها على الرقم: 800900، والاستماع للخيارات، واختيار الرقم (5) المخصص لخدمات المواطنين والتقديم عليها، بعد ذلك سيتصل الموظف المعني بالمبادرة لتحديد الموعد والموقع، والتأكد من جميع البيانات قبل الزيارة، ثم التوجه إلى المتعامل لتقديم الخدمة ومتابعة إنجازها لحين استلامه الوثائق المطلوبة، وأخيراً تسليمه الوثائق المطلوبة للخدمات مباشرة.

#بياناتحكومية

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