مؤسسات النفع العام تضمّ الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وصناديق التكافل الاجتماعي

دائرة تنمية المجتمع تمنح التراخيص اللازمة لمؤسسات النفع العام وتنظّم عملها لضمان التزامها باللوائح وتقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة

أبوظبي: نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، ورشة توعية لمؤسسات النفع العام حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام والخدمات المقدمة لها، وذلك بمشاركة وزارة تنمية المجتمع وحضور عدد من مؤسسات النفع العام.

وتهدف الورشة، التي عقدت في مؤسسة التنمية الأسرية، إلى توعية مؤسسات النفع العام المرخّصة في إمارة أبوظبي بالقوانين المنظمة ، والخدمات التي تقدّمها لها دائرة تنمية المجتمع، وتضمّ مؤسسات النفع العام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وصناديق التكافل الاجتماعي وغيرها من الجهات التي حدّدتها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2023.

وركزت محاور الورشة على دور دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، في منح التراخيص اللازمة وتنظيم عمل مؤسسات النفع العام، ما يضمن التزامها باللوائح وتقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق الفوائد المرجوّة من أنشطتها وتحقيق أهدافها الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتحسين جودة الحياة لجميع فئات وشرائح المجتمع.

وقد حدّد المرسوم بقانون أنشطة النفع العام في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية والإبداعية إلى جانب المجالات الفنية والترفيهية والبيئية وتقديم الخدمات الإنسانية، وتحقيق غرض من أغراض البرّ أو التكافل.

كما حظّر المرسوم المذكور على أي جماعة أو جهة ممارسة أي من أنشطة النفع العام إلا بعد إتمام إجراءات ترخيصها لدى الجهة المحلية وإشهارها من وزارة تنمية المجتمع وقيدها في السجل المُعدّ لهذا الغرض، وحصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة التي تشرف على مزاولة أنشطتها بموجب التشريعات السارية في الدولة، وحظّر على أي شخص طبيعي أو اعتباري السماح بإشغال أو تأجير أو استخدام أي من المرافق الخاصة به لمؤسسة نفع عام غير مُشهرَة ومُرخَّصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ومنع منح التراخيص لفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية.

نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

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