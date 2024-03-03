العثمان : نحرص دائماً على تعزيز المزايا والمكافآت المقدمة لعملائنا في إطار توفير تجربة مصرفية فريدة

- إطلاق سحوبات الجوهرة جونيور مع7 فائزين شهرياً

- فرص لعملاء الجوهرة دون 21 عاماً للدخول في جميع السحوبات الحالية بجانب سحوبات الجوهرة جونيور

- إطلاق حساب الجوهرة للتوفير الجديد والحصري بفائدة تصل إلى 1.5% مع فرصة دخول السحوبات الجوهرة الشهرية والكبرى

يسعى بنك الكويت الوطني دائماً إلى تقديم تجربة مصرفية على أعلى المستويات لعملائه تجمع بين أفضل المنتجات والخدمات وباقة من المزايا والمكافآت الحصرية التي لا مثيل لها. وفي هذا السياق، قام البنك بزيادة إجمالي قيمة جوائز حساب الجوهرة لتصل إلى 5 ملايين دينار كويتي.

كما قام بنك الوطني بإطلاق سحوبات الجوهرة للعملاء الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، حيث سيشهد السحب الشهري الحالي 7 فائزين (1,000 دينار لثلاثة فائزين و500 دينار لأربعة فائزين) بالإضافة إلى فائز واحد بجائزة قيمتها 10,000 دينار مع كل سحب من السحوبات على الجائزة الكبرى. ويبلغ إجمالي قيمة السحوبات السنوية لحساب الجوهرة 5 ملايين دينار. وسيحصل عملاء الجوهرة الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً على ميزة الدخول في كل من سحوبات الجوهرة جونيور وكذلك جميع سحوبات الجوهرة الحالية.

من جهة أخرى، يقدم بنك الكويت الوطني حساب جوهرة للتوفير الحصري الجديد، والذي يوفر للعملاء نسبة فائدة إضافية تصل إلى 1.5% للسنة الأولى، بالإضافة إلى فرصة الدخول في السحوبات الشهرية والسحب على الجائزة الكبرى في حال وصول الرصيد إلى 5,000 دينار أو أكثر. كما يقدم الوطني للعملاء الذين يتعاملون معه لأكثر من عامين فرصاً مضاعفة في حالة عدم تأهلهم للحصول على الفرص المضاعفة الحالية.

وفي سياق تعليقه على المزايا الجديدة لحسابات الجوهرة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية السيد/محمد العثمان: "يسعى بنك الكويت الوطني دائماً لتزويد عملائه بمجموعة من المنتجات والخدمات المتميزة، بالإضافة إلى عدد كبير من المكافآت والمزايا الاستثنائية. ويعتبر حساب الجوهرة ركيزة رئيسية من استراتيجيتنا لمكافأة العملاء، كما أنه بمثابة أداة رئيسية لتعزيز ثقافة الادخار والشمول المالي.

وأضاف العثمان: "في إطار حرصنا الدائم على تعزيز المزايا والمكافآت المقدمة لعملاء الجوهرة، نسعى دائما لاستحداث عروض قيمة بما في ذلك سحوبات الجوهرة جونيور التي توفر فرص الفوز بجوائز موجهة خصيصاً لعملاء الجوهرة من فئة زينة والشباب، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة جوائز الجوهرة إلى 5 مليون دينار سنوياً. كما قمنا مؤخراً بطرح حساب الجوهرة للتوفير، وهو من أحدث الحسابات التي يقدمها البنك لعملائها لتزويدهم بعدد من المزايا التي تجمع ما بين الحصول على الفائدة على رصيد الحساب بجانب فرص الدخول في سحوبات الجوهرة، وذلك في إطار مساعينا لتشجيعهم على الادخار.

كما أكد على حرص الوطني دائماً على تزويد عملائه بتجربة مصرفية مميزة ومليئة بالمكافآت الاستثنائية على مدار العام. وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية تشمل كافة شرائح العملاء وتلبي مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم التي يحرص البنك على التعرف عليها من خلال التواصل الدائم معهم عبر القنوات الرقمية المتعددة وغيرها من القنوات المختلفة.

وكان بنك الكويت الوطني قد قام بزيادة القيمة الاجمالية لجوائز سحوبات حساب الجوهرة بأكثر من الضعف في بداية العام 2023، ليصبح بذلك أكبر برنامج مكافآت على مستوى الكويت، إذ تبلغ قيمة الجائزة الأسبوعية 20,000 دينار كويتي، والجائزة الشهرية 125,000 دينار كويتي، بينما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 1,000,000 دينار كويتي والتي تقام سحوباتها ثلاث مرات سنوياً.

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