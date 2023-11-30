صندوق الثروة السيادية السعودي يستثمر في تحالفٍ كبير جديد مع باتريا كجزء من استراتيجية التنويع، مع التركيز على الفرص المتاحة في أمريكا اللاتينية كمحرك لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الامتياز الجديد المعلن عنه مؤخراً ومدته 30 سنة لعمليات تشغيل الطرق ذات الرسوم يتضمن 1.2 مليار دولار أمريكي في استثمارات النفقات الرأسمالية من قبل التحالف المكون من صندوق الاستثمارات العامة وباتريا.

ضمن جهود تعزيز الشراكات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب العالم، يأتي هذا الإعلان قبيل الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد الرئاسي البرازيلي إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر.

دولة الإمارات العربية المتحدة: نجحت شركة باتريا للاستثمارات، وهي شركة رائدة في استراتيجيات إدارة الأصول البديلة في أمريكا اللاتينية، في إبرام شراكة هامة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في تحالفٍ لتأمين امتياز مدته 30 سنة لتوسيع القدرة الاستيعابية وتشغيل مشروع رئيسي جديد للطرق ذات رسوم المرور في ولاية بارانا البرازيلية.

وقد حصل صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، على مشروع الطريق برسوم مرور، مع شركة باتريا، كجزء من استثمار في الإنفاق الرأسمالي بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من خلال مزاد رسمي أجرته الحكومة البرازيلية. ويشكل الطريق الجديد مسافة 473 كيلومتر من نظام الطرق السريعة الحالي في بارانا، واحدة من أكبر الولايات وأكثرها ازدهاراً في البرازيل، مع جميع العمليات المرتبطة به والتي ستشرف عليها باتريا وصندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى العام 2053، وفقاً للاتفاقية.

ومن المقرر أن يكون توسيع سعة الطريق برسوم مرور، الذي يمتد من كوريتشيبا إلى غوارابوافا ويربط بونتا غروسا مع ساو خوسيه دوس بينيايس، بمثابة زيادة توسعة للبنية التحتية الحالية للنقل في بارانا وروابط الطرق السريعة التي تخدم الولاية البرازيلية الجنوبية. وتعد ولاية بارانا موطناً لأكثر من 11.5 مليون نسمة، وقد تم تصنيفها كواحدة من أفضل خمس ولايات أداءً على المستوى الوطني، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي السنوي لها 130 مليار دولار أمريكي. ‎

باعتباره أول مزاد كبير لإدارة البنية التحتية يتم إطلاقه تحت إدارة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، يعكس المشروع العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي من بينها المملكة العربية السعودية، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد. ‎

وتأتي شراكة باتريا الناجحة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مثالية لتلبية الرغبة المتزايدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق السيادية لدخول سوق أمريكا اللاتينية. فخبرة وقدرات باتريا في إدارة شبكة متنوعة من الأصول تعني أن الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحوا الآن قادرين على استكشاف استثمارات متنوعة في مجموعة واسعة من القطاعات التي قد تقع خارج نطاق اهتماماتهم وخبراتهم المعتادة. ‎

يأتي مشروع الطريق برسوم مرور الذي تم الإعلان عنه قبيل الزيارة الرسمية لوفد رئاسي برازيلي إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر، نتاجاً للدعوة الأخيرة التي تم توجيهها إلى المملكة العربية السعودية للانضمام إلى مجموعة البريكس (BRICS)، وهي منظمة حكومية دولية تتكون من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا. ‎

باعتباره أحد الأصول المعروفة والمرنة ذات مسار نمو واضح وفعّال من حيث الاستخدام اليومي لحركة المرور، يُعد نظام برسوم مرور في البرازيل خياراً جذاباً لمنصات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تبحث عن فرص استثمارية في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية وأكثر اقتصاداتها حيوية. وتُمثل الطرق ذات الرسوم والطرق السريعة الشرايين اللوجستية الرئيسية التي تربط بين المجتمعات والشركات على صعيد الدولة، وهي جزء مهم جداً من شبكة النقل في البرازيل. ‎

كما أن الإعلان عن مشروع طريق بارانا الجديد برسوم مرور بين باتريا وصندوق الاستثمارات العامة يعزز بصمة باتريا في هذا القطاع المتنامي من الاستثمار. وتقوم صناديقها حالياً بتشغيل أكثر من 4000 كيلومتر من الطرق ذات الرسوم التي تمر عبرها حوالي 230 مليون مركبة كل عام.

ومع أكثر من 30 سنة من الاستثمار الناجح في الأسهم الخاصة والبنية التحتية والعقارات وقطاعات الائتمان، تمثل باتريا الشريك المثالي لصندوق الاستثمارات العامة والشركاء الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجي، والمؤسسات المالية، والصناديق السيادية الطموحة لتنويع محافظها الاستثمارية، من خلال البحث عن فرص استثمارية رأسمالية جديدة في واحدة من أكثر مناطق العالم حيوية ونمواً. ‎

على الرغم من أن المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر يظهر علامات انحدار، تشهد أمريكا اللاتينية مستوياتٍ تاريخية من الاستثمار الأجنبي المباشر، ونتيجةً لذلك، تستفيد الشراكة بين باتريا وصندوق الاستثمارات العامة من الجاذبية المتزايدة تجاه أسواق أمريكا اللاتينية باعتبارها وجهات جيوسياسية آمنة من التضخم. ‎

وينطبق ذات الحال بشكلٍ خاص على صناديق الثروة السيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة، التي تتبع تفويض خطة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لاستكشاف فرص جديدة لتنويع نطاق الاستثمارات، من خلال اقتناص الفرص في القطاعات الجديدة والناضجة، مثل الطرق ذات الرسوم، والعديد من مشاريع البنية التحتية الأساسية للنقل. ‎

وبفضل خبرتها الواسعة في بناء الأصول في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، والتي تُساهم في زيادة الصفات الاستثمارية الفريدة للمنطقة إلى أقصى حد، مع تخفيف الجوانب السلبية المُحتملة، تولد باتريا نتائج متسقة ومتكررة ذات تأثير إيجابي راسخ وطويل الأمد لعملائها، وكذلك الدول والمجتمعات التي تخدمها استثمارها.

بهذه المناسبة، علّق أندريه سيلز - الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية في باتريا بالقول: " فخورون بالدخول في شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في هذا الاستثمار، الذي أصبح الآن بمثابة جسر تنموي يربط بين المملكة العربية السعودية وأمريكا اللاتينية. تثق باتريا من جودة أصول الطرق ذات الرسوم، ونحن متحمسون للامتيازات التي ستجلبها الطرق ذات الرسوم الجديدة المتوقعة في السنوات القادمة في البرازيل وبلدانٍ أخرى في المنطقة".

وقال رينان فيلهو - وزير النقل البرازيلي : "يُعد الاستثمار في البنية التحتية للنقل موضوعاً رئيسياً في جدول أعمال الحكومة البرازيلية، ذلك أنه يولد تأثيراً كبيراً من حيث توفير الوظائف وتعزيز الكفاءة، عدا عن التأثير الاجتماعي والبيئي الإيجابي للدولة. لذا، تعكس مشاركة صندوق الاستثمارات العامة وباتريا في مزاد الطرق برسوم المرور جودة أصول النقل البرازيلية وبرنامج امتيازات الحكومة الفيدرالية". ‎

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نبذة عن شركة باتريا للاستثمارات

باتريا هي شركة رائدة في مجال الاستثمار البديل تركز في استثماراتها على أمريكا اللاتينية، وتتمتع بتاريخ عريق يمتد لـ 35 سنة حيث تدير أصولاً بقيمة إجمالية تصل إلى 28.4 مليار دولار أمريكي. كما تتمتع بحضور عالمي وتمتلك مكاتب في 10 مدن عبر 4 قارات.

تهدف باتريا إلى توفير عوائد ثابتة عن طريق فرص استثمارية جذابة طويلة الأجل، تسمح بتنويع محفظة أعمالها من خلال منتجات الأسهم الخاصة والبنية التحتية والائتمان والأسهم العامة والمنتجات العقارية. وتسعى باتريا من خلال استثماراتها إلى تطوير الصناعات وفك العقبات الاقتصادية والاستثمارية، وتوليد عوائد جذابة للمستثمرين، لخلق قيمة مُستدامة للمجتمع.

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