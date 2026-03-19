155 حافلة لطاقة استيعابية تلبي تطلعات المسافرين

تقاطر بمعدل 5 دقائق لتقليل فترات انتظار الركاب

زيادة الكوادر الميدانية وتكثيف ساعات العمل

1144 رحلة يومياَ تنفذها 104 حافلة مواصلات عامة

الشارقة: أكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الهيئة رفعت جاهزية أسطولها واعتماد خطتها التشغيلية المتكاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير حلول نقل آمنة وسلسة تلبي تطلعات الجمهور خلال العطلات الرسمية، مستهدفةَ تنفيذ 4600 رحلة حافلات تربط بين مدن الإمارة والمناطق المجاورة، لضمان استيعاب التدفقات الكبيرة للمسافرين وتسهيل حركتهم بين مختلف الوجهات الحيوية بكفاءة وموثوقية عالية.

وأوضح أن الاستعدادات أتت لتعزيز انسيابية التنقل عبر شبكة النقل العام، بتحديث الجداول الزمنية وزيادة وتيرة الرحلات لمواكبة الارتفاع المتوقع في أعداد الركاب، لا سيما خلال اليومين الأول والثاني من العيد، وتجسد الخطة حرص الهيئة على تقليص زمن الانتظار وتوفير بدائل نقل متعددة تدعم الحركة السياحية والاجتماعية في الإمارة، مع التركيز على تكثيف الرقابة الميدانية والخدمات اللوجستية في محطة الجبيل والمحطات الرئيسية الأخرى لضمان تقديم تجربة نقل متميزة للجميع.

عطلة العيد

وأشار إلى أن الهيئة حددت إطاراً زمنياً دقيقاً للعمليات التشغيلية المكثفة، لتقدم خدمات النقل بين المدن طوال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من تاريخ 19 مارس 2026 وتستمر حتى تاريخ 22 مارس 2026، لتشمل بذلك فترة زمنية ممتدة تصل إلى أربعة أيام متواصلة من الخدمات، ويهدف هذا التحديد لضمان استقرار شبكة النقل العام وتغطية احتياجات الجمهور كافة في التنقل خلال فترة الإجازة الرسمية.

وأكد أن اختيار هذه الفترة الزمنية جاء ليغطي أيام العيد مما يتيح للمسافرين والجمهور فرصة مثالية للتخطيط المسبق لرحلاتهم الاجتماعية والترفيهية بين مدن الإمارة والمناطق المجاورة بكل طمأنينة، وتعمل فرق الهيئة بنظام المناوبات المستمرة لضمان بقاء الخدمات في أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية طوال الأيام الأربعة المحددة للخطة.

155 حافلة

وكشف رئيس الهيئة عن تخصيص أسطول ضخم يضم 155 حافلة حديثة جهزت بالكامل للعمل على خطوط النقل بين المدن طوال فترة العطلة، لضمان توفير طاقة استيعابية كافية تلبي تطلعات المسافرين، وخضعت الحافلات لعمليات صيانة استباقية وفحوصات فنية شاملة لضمان كفاءتها العالية وقدرتها على العمل لساعات طويلة ومستمرة دون أي أعطال تعيق حركة الجمهور.

وبين أن توزيع الحافلات جاء بناءً على دراسات ميدانية دقيقة لمسارات الخطوط الأكثر إقبالاً، مما يضمن تواجد المركبات بشكل دائم في المحطات ونقاط الانطلاق لتفادي أي تأخير في مواعيد الرحلات.

تقاطر مرن

وأكد أن الهيئة وضت خطة من شأنها تسيير رحلات وفق تقاطر زمني مرن لجميع الخطوط، إذ جرى تقليصه ليصبح 5 دقائق فقط خلال أوقات الذروة في عطلة العيد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل فترات انتظار الركاب إلى أدنى مستوياتها، ويمثل التعديل نقلة نوعية في سرعة الخدمة، إذ يضمن تدفقاً مستمراً للحافلات في المحطات بما يحقق راحة أكبر للمستخدمين ويقلل من فترات الانتظار الطويلة.

وأشار إلى أن التقليص الكبير من 45 دقيقة في الأيام العادية إلى 5 دقائق فقط في العيد، يعكس مدى مرونة الخطط التشغيلية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الموسمية بفعالية كبيرة، ويسهم في تحسين الانطباع العام لدى مستخدمي النقل الجماعي، ويشجع فئات أكبر من الجمهور على الاعتماد على حافلات الهيئة للتنقل بين المدن كخيار ذكي وسريع وموفر للوقت والجهد.

تدابير ميدانية

وفي السياق ذاته أكد أن الهيئة اتخذت التدابير اللازمة كافة، لزيادة أعداد الكوادر الميدانية والإدارية وتكثيف ساعات العمل طوال أيام العيد، وذلك للإشراف المباشر على تنظيم حركة دخول وخروج الحافلات، مع توزيع فرق العمل لضمان تقديم المساعدة الفورية للمسافرين وتسهيل إجراءات حجز التذاكر والانطلاق، مما يعزز من كفاءة الأداء العام للمنظومة التشغيلية.

وشدد العثمني على أهمية التواجد الميداني المستمر للموظفين داخل محطة الجبيل وبقية المحطات الأخرى، لضمان سلاسة سير الحركة والتعامل الفوري مع أي تحديات فنية أو إدارية قد تطرأ نتيجة الكثافة العددية، وتسعى الهيئة إلى توفير بيئة نقل منظمة وآمنة، تضمن وصول المتعاملين إلى وجهاتهم بسلامة ويسر، مع الالتزام بكافة معايير الجودة والخدمة المتميزة.

محطة الجبيل

وأكد أن محطة الجبيل ستبدأ في تقديم خدماتها للجمهور لكافة الخطوط خلال فترة العيد اعتباراً من الساعة 3:45 صباحاً، لتستمر الرحلات في الانطلاق حتى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، وتعكس هذه المواعيد حرص الهيئة على تلبية احتياجات كافة شرائح الركاب، سواء الراغبين في السفر المبكر أو الذين تستمر تنقلاتهم حتى ساعات متأخرة.

وبين أن العمل بنظام الساعات الطويلة في محطة الجبيل يضمن تغطية شاملة لفترات اليوم كافة، مما يمنح المسافرين مرونة عالية في اختيار مواعيد رحلاتهم بما يتناسب مع برامجهم، وتتأهب المحطة بكافة مرافقها الخدمية لاستقبال المحتفلين بالعيد يومياً، مع توفير سبل الراحة كافة، والمعلومات اللازمة لإرشادهم نحو حافلاتهم ووجهاتهم المطلوبة بكل دقة ووضوح.

الخط الدولي

وأكد المهندس يوسف العثمني استمرار تشغيل الخط الدولي رقم 203 الذي يربط الشارقة بالعاصمة العمانية مسقط، بواقع رحلتين يومياً تنطلق الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحاً والثانية في تمام الساعة 4:00 مساءً، ويوفر هذا الخط خياراً مثالياً للمسافرين بين البلدين الشقيقين خلال عطلة العيد، مع الالتزام بأعلى معايير الراحة والأمان في الرحلات الطويلة.

وأشار إلى أن أسعار التذاكر حددت لتكون في متناول الجميع، إذ تبلغ 10 ريالات عمانيةما يعادل 100 درهم للذهاب، و19 ريالاً ما يعادل 190 درهماً للذهاب والعودة، مع توفير خيارات حجز مرنة، تتيح للجمهور حجز تذاكرهم بكل سهولة عبر منصة "مواصلات عمان" الإلكترونية أو من خلال منفذ بيع التذاكر المخصص في محطة الجبيل، مما يسهم في تسهيل إجراءات السفر الدولي وتنشيط الحركة السياحية.

النقل الداخلي

وعلى صعيد التنقل داخل مدينة الشارقة، أكد سعادة عبدالعزيز الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات أنه وضعت جداول تشغيلية حديثة لتنفيذ أكبر عدد من رحلات المواصلات العامة، لتبلغ أعداد الرحلات المتوقعة 1144 رحلة يومياً، تنفذ من خلال 104 حافلة تعمل على 12 خطاً رئيسياً، بما يضمن توفير وسيلة نقل فعالة ومتاحة لجميع سكان وزوار الإمارة.

ولفت إلى أن إجمالي نقاط التوقف داخل المدينة يصل إلى 527 نقطة، مما يضمن وصول الخدمة لأقرب مكان للمتعامل، مع التنويه بإيقاف تشغيل الخط رقم 22 مؤقتاً تزامناً مع توقف سوق الحراج خلال العيد، وتراقب الهيئة عن كثب مؤشرات الأداء اليومية لضمان تحقيق أعلى معدلات الرضا للركاب الذين يعتمدون على شبكة المواصلات العامة في تنقلاتهم اليومية خلال عطلة عيد الفطر.

مركز الاتصال

وبين أن مركز الاتصال بالهيئة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال طلبات حجز مركبات الأجرة بمختلف فئاتها العادية والعائلية، والنسائية ولذوي الإعاقة، وكذلك الكهربائية، ويشرف على متابعة الحجوزات كادر المركز، لضمان وصول الخدمة بأسرع وقت ممكن، مع استقبال ملاحظات الجمهور وبلاغات المفقودات بما يسهم في حفظ حقوق المتعاملين وتقديم خدمة ممتازة.

ويعمل مركز الاتصال كحلقة وصل فعالة لاستقبال استفسارات الجمهور حول خدمات قطاعي الطرق والمواصلات في مدن ومناطق الإمارة كافة، بما في ذلك المنطقة الوسطى والشرقية، بالإضافة إلى تقديم المقترحات، ويهدف هذا التواصل المستمر إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان استجابة سريعة لكافة المتطلبات التي قد يطرحها الجمهور خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2026.

-انتهى-

#بياناتحكومية