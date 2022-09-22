الهند تمتلك 16%من سوق المنتجات الورقية في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي

صادرات المنتجات الورقية الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمتها 638 مليون دولار أمريكي

دبي : حققت الصادرات الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة نمواً 44% خلال عامي 2021 و 2022 لتصل إلى 43.9 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالموازنة المالية السابقة التي بلغت 27.8 مليار دولار أمريكي ، حيث تصدرت الإمارات التجارة نسبة نمو وصلت إلى 68% بقيمة 28 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ 16.7 مليار دولار في عام 2021حيث تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة وأكبرها من حيث الصادرات.

تم نشر الأرقام التجارية في بيان صدر عن معرض سوبر سورسينغ دبي (Super Sourcing Dubai) و بروبيبر دبي (Propaper Dubai 2022) الذي يقام خلال الفترة 20-22 سبتمبر في فيستيفال أرينا في دبي فستيفال سيتي.

وقد ذكر المسؤولين في اتحاد منظمات التصدير الهندية إن صادرات المنتجات الورقية إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد قاربت الوصول إلى 638 مليون دولار في عام 2021 ، حيث حصلت الإمارات على حصة كبيرة في التجارة بقيمة 386 مليون دولار، كما ويقدر الطلب التراكمي على الورق والمنتجات المماثلة لها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 3.8 مليار دولار.

وتعقيباً على ذلك قال الدكتور اجاي ساهي المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد منظمات التصدير الهندية:" لقد كان أداء صادراتنا في دول مجلس التعاون الخليجي في العام المالي 2021-22، بالإضافة إلى دولة الإمارات التي حققت نجاحً ملحوظاً، فقد نمت صادراتنا في المملكة العربية السعودية بنسبة 49% ، وسلطنة عمان بنسبة 33% ، وقطر بنسبة 43% ، والكويت بنسبة 17%، أما البحرين فقد وصلت إلى 70%".

بالنسبة لصناعة الورق، تمتلك الهند حصة سوقية تبلغ 16% في دول مجلس التعاون الخليجي ، والهدف هو احتواء 25% من حصة السوق بحلول عام 2027 ، حيث وقعت الهند والإمارات العربية المتحدة على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في فبراير من هذا العام والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو.

وقال الدكتور ساهي:" "نرى الكثير من الفرص للشركات الهندية بعد توقيع إتفاقية CEPA مع الإمارات العربية المتحدة، ونحن على يقين من أن المشاركة في معرض سوبر سورسينغ دبي بمثل هذه المجموعة الكبيرة ، يعد الأكبر بعد إكسبو 2020 دبي من الهند ، الذي سيعطي أثر إيجابي للتجارة الهندية، بالإضافة إلى أنه ستزداد آفاق التصدير حيث من المتوقع أن يتوسع الوصول بدون رسوم جمركية للمنتجات الهندية إلى الإمارات العربية المتحدة على مدى خمس إلى عشر سنوات إلى 97% من خطوط التعريفة الجمركية الإماراتية ، أو 99% من قيمة الصادرات الهندية ".

وقال السيد ساكثيفيل رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية:"في هذه السنة خططت منظمة التصدير الهندية لإجراء أنشطة مختلفة لتطوير صادرات الهند إلى المنطقة ، بما في ذلك المعارض ، والوفود ذات التبادل التجاري ، والجلسات التفاعلية وبرامج بناء القدرات".

كما واشار عن المشاركات التي أسهمت فيها عبر المعارض والأنشطة التجارية في قطر ومصر والأردن وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهناك المزيد من الأنشطة في البحرين والكويت والعراق وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

كما من المتوقع أن ترفع اتفاقية CEPA بين الهند والإمارات العربية المتحدة تجارة البضائع إلى 100 مليون دولار بحلول عام 2030، حيث ستفتح الاتفاقية أيضاً فرصاً للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتوفر فرص عمل تصل إلى مليون دولار.

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