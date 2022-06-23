عبر تقنيات الاتصال المرئي

شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، يوم أمس في اجتماع الدورة الـ 43 للمجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع آخر تطورات سير الأعمال ومستوى الإنجاز في خطط ومشاريع الصندوق خلال العام 2021.

وتعليقاً على المشاركة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الجهود التي يبذلها صندوق أوبك للتنمية في سبيل تعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء ومختلف الدول النامية في جميع أنحاء العالم بهدف القضاء على الفقر. وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة دعم كافة خطط وتوجهات الصندوق التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في مختلف دول العالم."

وتفصيلاً، استعرض الاجتماع التقرير السنوي والقوائم المالية لعام 2021، والعمليات والمشروعات المنفذة خلال عام 2021، كما تم اعتماد برنامج القروض والمنح للفترة 2023-2025.

يشار إلى أن صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" هو مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف تأسست عام 1976 ويضم في عضويته 12 دولة هم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويعمل الصندوق بالتعاون مع شركاء من البلدان النامية والمجتمع الإنمائي الدولي لدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم، كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعتبر المؤسسة التنموية الوحيدة التي تقدم التمويل من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء. ويقدم الصندوق التمويل للقطاعين العام والخاص والقطاع التجاري بالإضافة إلى تقديم المنح لدعم التنمية المستدامة، وحتى الآن وافق الصندوق على تخصيص أكثر من 25 مليار دولار أمريكي لتنفيذ العمليات في 125 بلدا وقد مولت المنح بأكثر من 600 مليون دولار أمريكي من هذا المبلغ الإجمالي.

#بياناتحكومية

- انتهى -