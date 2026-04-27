دبي، الإمارات العربية المتحدة، في خطوة نوعية تعزز مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تقليص إضافي لمدة استرداد مبالغ التأمين ، دون أي تدخل بشري، والتي تصل إلى 4,000 درهم، وتمثل نحو 90% من إجمالي طلبات الاسترداد، إلى 8 دقائق فقط، مقارنة بنصف ساعة في السابق.

وأتى هذا الإنجاز تتويجاً لرحلة تطوير متدرجة شهدت ثلاث محطات رئيسية، حيث كانت المرحلة الأولى تتمثل في استرداد مبالغ التأمين خلال 4 أيام عبر الإجراءات التقليدية، ثم قامت الهيئة في المرحلة الثانية بأتمتة إجراءات الموافقة مما أسهم في تقليل المدة إلى نصف ساعة فقط، وأما في المرحلة الحالية، فتم تقليص المدة بشكل إضافي إلى 8 دقائق فقط دون أي تدخل بشري، من خلال منظومة متطورة تعتمد على نظام تحقق شامل وتوجيه تعليمات تحويل إلكتروني مباشر إلى الحساب البنكي للمتعامل باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، مما يضمن دقة وسرعة وموثوقية غير مسبوقة. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتها وعملياتها وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة لتسريع عجلة التحول الرقمي بهدف تعزيز سعادة جميع المعنيين وتوفير خدمات رقمية متقدمة واستباقية تدعم الاستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لرقمنة مختلف جوانب الحياة في دبي، وترسيخ مكانتها كعاصمة رقمية عالمية وواحدة من أفضل المدن في جودة الحياة وسهولتها، نواصل تبنّي أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا التشغيلية. ولقد قطعنا شوطاً كبيراً في اختصار زمن استرداد مبالغ التأمين، من 4 أيام إلى نصف ساعة، واليوم إلى 8 دقائق فقط، وذلك ضمن جهودنا المتواصلة لتوفير تجربة رقمية رائدة ومتكاملة تحقق سعادة المتعاملين، وتلبي احتياجاتهم، وتفوق توقعاتهم. "

وأضاف معاليه: "تعمل المنظومة الجديدة على مدار الساعة دون التقيد بساعات العمل الرسمية، مما يرفع الكفاءة التشغيلية ويساعد الموظفين على تخصيص مزيد من الوقت لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات. وتأتي هذه التطورات في ظل نمو مستمر بعدد حسابات المتعاملين، حيث بلغ 1,346,985 حساباً بنهاية مارس 2026 بنسبة زيادة 5.08% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، مما يعكس ريادة الهيئة عالمياً في الخدمات الذكية والمستدامة، حيث نستمر في تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه والرقمنة، ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لمواكبة الزيادة في عدد سكان وزوار دبي والازدهار الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة."

وشهد الربع الأول من العام الحالي 2026 إنجاز أكثر من 3.7 مليون معاملة رقمية مقارنة مع أكثر من 3.5 مليون معاملة في الربع الأول لعام 2025. وتعكس هذه الأرقام حجم الإقبال المتزايد على القنوات الرقمية وكفاءة البنية التحتية الرقمية التي تعتمدها الهيئة في تقديم خدماتها. حيث تُبرز هذه الأرقام التحول الرقمي المتسارع لدى المتعاملين، وذلك تأكيداً على موثوقية وكفاءة المنظومة الخدمية الرقمية للهيئة.

وفي نهاية ديسمبر 2025، بلغ عدد حسابات المتعاملين 1,327,182 حساباً، ثم واصل العدد في الارتفاع ليصل إلى1,346,985 حساباً في نهاية مارس 2026 بنسبة زيادة وصلت 1.49% خلال الربع الأول من العام الحالي.

