لوتاه: يشكل افتتاح المكتب في بانكوك خطوة مهمة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز علاقات دبي التجارية مع دول العالم كما يعكس التزامنا بدعم نمو مجتمع الأعمال

23.8 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وتايلاند بنمو سنوي بلغ 23.3%

190 شركة تايلاندية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي بنمو سنوي بلغ 28.4%

دبي: افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في العاصمة التايلاندية بانكوك، ليرتفع بذلك عدد المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة إلى 36 مكتباً حول العالم، حيث سيعمل المكتب الجديد على استقطاب الشركات والاستثمارات من تايلاند إلى دبي، ودعم توسع شركات دبي، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

وسيركز مكتب بانكوك على دعم المصالح المشتركة للشركات العاملة في دبي وتايلاند، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال التايلاندي، وبناء علاقات راسخة مع الشركاء في القطاعين العام والخاص. وسيقوم المكتب كذلك بعرض المزايا التنافسية لدبي، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للأعمال، فضلاً عن مشاركة المعلومات الاستثمارية الضرورية لمساعدة الشركات التايلاندية على دخول سوق دبي، والاستفادة من مكانة الإمارة كبوابة للتوسع العالمي.

وتندرج هذه الخطوة في إطار مبادرة "دبي جلوبال" التي تهدف إلى تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك للمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تتميز تايلاند بمكانة هامة ضمن قائمة الشركاء التجاريين لدبي، ويشكل افتتاح مكتبنا الجديد في بانكوك خطوة مهمة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز علاقات دبي التجارية مع دول العالم، كما يعكس التزامنا في دعم نمو مجتمع الأعمال، حيث سيعمل المكتب على بناء فرص جديدة للشركات التايلاندية الراغبة في توسيع أعمالها إلى دبي والاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة كمركز رئيسي للنمو والمساهمة في الارتقاء بالروابط الاستثمارية البينية".

وتم افتتاح المكتب خلال منتدى "مزاولة الأعمال في تايلاند" الذي عقد ضمن فعاليات البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى جنوب شرق آسيا، وذلك في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي". واستقطبت فعاليات المنتدى في بانكوك 474 مشاركاً من الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات التايلاندية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة، حيث تم تنسيق 288 اجتماع أعمال ثنائي بين شركات دبي ونظرائها من الشركات التايلاندية.

ونظمت غرفة تجارة دبي فعاليات المنتدى بالتعاون مع مجلس الاستثمار التايلاندي، حيث تضمن المنتدى كلمات رئيسية ألقاها سعادة عبيد سعيد عبيد بن طارش الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة تايلاند؛ والدكتور بوج أرامواتانونت، رئيس غرفة التجارة التايلاندية ومجلس التجارة التايلاندي، وسعادة شوتنتورن جونكساكدي، سكرتير وزير الخارجية في مملكة تايلاند، وبورنفيت سيلايون، نائب المدير العام لهيئة الترويج للتجارة الدولية في تايلاند.

وخلال مشاركته في منتدى الأعمال، قدّم سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، عرضاً تعريفياً موسعاً استعرض فيه المشهد الاقتصادي في دبي والمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات والمستثمرين. وتم كذلك عقد جلسة ضمن فعاليات المنتدى بمشاركة ممثلين عن مجلس الاستثمار التايلاندي، وتناولت مشهد الأعمال وفرص الاستثمار المحتملة في تايلاند.

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وتايلاند بلغت 23.8 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو 23.3% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد الشركات التايلاندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 190 شركة بنهاية العام الماضي بنمو 28.4% على أساس سنوي، مما يعكس نمو العلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وتايلاند.

وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى تايلاند، بما في ذلك منتجات الحديد والألمنيوم، والأسمدة والأعلاف، بالإضافة إلى منتجات التجميل. أما أهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارياً مهمة لشركات دبي في تايلاند، فتتمثل في خدمات التأجير، والطاقة المتجددة، وخدمات الشحن والتوزيع، والسياحة العلاجية.

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