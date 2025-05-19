أفاد الشيخ حمد بن ناصر النعيمي مدير إدارة شؤون الأعضاء في غرفة عجمان، أن نمو عدد وقيم شهادات المنشأ الصادرة من إمارة عجمان خلال الربع الأول لعام 2025 تعد مؤشراً واضحاً على قوة القطاعين الصناعي والتجاري في الإمارة وتعكس النمو المستمر في حركة الصادرات والأنشطة الاقتصادية، كما أكد أن هذا النمو يأتي نتيجة للدعم الكبير من القيادة الرشيدة والتكامل بين الجهات المعنية بخدمات القطاع الاقتصادي والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، ما يعزز مكانة عجمان كمركز اقتصادي حيوي على مستوى الدولة والمنطقة.

وكشف عن نمو عدد معاملات شهادات المنشأ الصادرة من إمارة عجمان خلال الربع الأول لعام 2025 لتصل إلى 11698 شهادة وبقيم اجمالية بلغت 1.89 مليار درهم وبنمو قدره 36% مقارنة بقيم شهادات المنشأ خلال الربع الأول من 2024 والتي بلغت 1.39 مليار ردهم.

وأكد أن غرفة عجمان تواصل سعيها لتطوير منظومة خدماتها بشكل مستمر، من خلال اعتماد أحدث الأنظمة التقنية وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال، كما تعمل الغرفة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية على تسهيل الإجراءات وتحفيز نمو الصادرات من المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم الشركات الوطنية وتمكينها من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

وأوضح الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، ان غرفة عجمان تحرص على توفير مصادر موثوقة للبيانات والمعلومات تتميز بالشمولية والدقة وسهولة الوصول من خلال "منصة فرص" بهدف دعم نمو الصادرات الوطنية واستكشاف فرص التصدير في مختلف الأسواق العالمية، الأمر الذي يشجع الشركات المحلية على دراسة الأسواق المستهدفة واتخاذ قرارات تصديرية مبنية على معلومات موثقة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء التجاري وتعزيز مكانة عجمان الصناعية.

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