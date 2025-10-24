- الشامسي: نلتزم بتعزيز التعاون التجاري بين دبي والأسواق الدولية ذات الإمكانات الواعدة

- 25.7 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأرمينيا في العام 2024 بنمو 76% على أساس سنوي

- 500 شركة أرمينية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية النصف الأول من العام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى جورجيا وأرمينيا بتنظيم 301 اجتماع عمل ثنائي في العاصمة الأرمينية يريفان بين شركات دبي ونظيراتها من الشركات الأرمينية، بهدف بحث إبرام شراكات واعدة، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة المشتركة.

وعقدت الغرفة ضمن إطار برنامج البعثة منتدى أعمال "مزاولة الأعمال مع أرمينيا" بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في يريفان، وغرفة تجارة وصناعة جمهورية أرمينيا، ووزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، وهيئة ترويج الاستثمار في أرمينيا "إنتربرايز أرمينيا"، واتحاد المصنعين ورجال الأعمال في أرمينيا.

وشهد المنتدى كلمة افتتاحية لسالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، بالإضافة إلى كلمات لكل من أنوشيك أفيتيان، نائبة وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، وسعادة الدكتورة نريمان محمد شريف عبدالله الملا، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية أرمينيا، ؛ وكارن إيفانوف، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة جمهورية أرمينيا.

وشارك في المنتدى 237 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص العمل المشترك بين أعضاء وفد البعثة التجارية من شركات دبي ونظيراتها من مجتمع الأعمال في أرمينيا.

وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي:" نلتزم بتعزيز التعاون التجاري بين دبي والأسواق الدولية ذات الإمكانات الواعدة، وتأتي البعثة التجارية إلى أرمينيا في إطار استراتيجيتنا لدعم توسّع الشركات المحلية على الصعيد العالمي، وتوطيد العلاقات الاستثمارية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه حول العالم، بما يعزز من مكانة الإمارة كمحور رئيسي للتجارة العالمية."

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأرمينيا قد ارتفعت من 14.6 مليار درهم في العام 2023 إلى 25.7 مليار درهم في العام 2024، بنسبة نمو قدرها 76%؛ فيما تجاوز عدد الشركات الأرمينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 500 شركة بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، في حين انضمت 79 شركة أرمينية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام 2025.

وسلطت غرفة تجارة دبي الضوء خلال المنتدى على مقومات بيئة الأعمال العصرية في دبي، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الأرمينية؛ كما تم بحث الفرص الواعدة التي توفرها كل من غرف دبي و"إنتربرايز أرمينيا" في كلا السوقين للشركات الراغبة بتعزيز حضورها العالمي.

وحددت غرفة تجارة دبي القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى أرمينيا، بما يشمل الأجهزة الالكترونية، والسيارات، وقطع الغيار، ومنتجات التجميل، والأقمشة المنسوجة. أما أبرز قطاعات التجارة والاستثمار المتاحة لشركات دبي في أرمينيا، فتتمثل في تجارة السلع الاستهلاكية، والخدمات اللوجستية، وقطاع الضيافة، والسياحة والسفر، والأغذية والمشروبات والسيراميك، والزجاج، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات الاستشارية ذات الصلة.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى جورجيا ممثلون عن 16 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية والأدوية، والهندسة الصناعية، والمواد الكيميائية، والشحن والخدمات اللوجستية.

