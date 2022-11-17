خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الحدث العالمي الذي ينعقد برعاية رئيس الدولة

سارة الأميري:

· الإمارات بقيادة محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد تتبنى تكنولوجيا الفضاء لمواصلة التنمية وخلق فرص مستقبلية جديدة لتحسين حياة الناس

· أكثر من 35 جلسة نقاشية وحواراً وزارياً وورشة عمل وكلمات رئيسية تركز على 3 مواضيع رئيسية حول استدامة الفضاء وضمان الوصول إليه وتعزيز أمنه

· إنجازات الإمارات في قطاع الفضاء رسخت ثقة العالم بقدراتها في دعم المجتمع العلمي

عمران شرف:

· حوار أبوظبي للفضاء يرسخ جهود دبلوماسية الفضاء والعلوم عالمياً ويشجع الوصول العادل والسلمي إلى الفضاء لجميع الدول

· دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لما فيه خير البشرية جمعاء

حوار أبوظبي للفضاء :

· حضور عالمي رفيع المستوى من قادة الدول النشطة في مجال الفضاء يتقدمهم فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الذي سيلقي كلمة رئيسية عن بعد

· يهدف إلى توفير منصة لتمثيل الدول الناشئة في القطاع وإبراز ما قدمته من منجزات إلى جانب الدول الكبرى التي بدأت مسيرتها في القطاع منذ فترة طويلة

· حوار وزاري عن الفضاء في البرامج الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واجتماعات ثنائية رفيعة المستوى لبحث فرص التعاون الثنائي بين الدول

· نخبة من الخبراء وأهم الشخصيات المؤثرة في قطاع الفضاء يبحثون كيفية استخدام الموارد الفضائية وإرساء علاقات تعاون دولية أقوى من أجل استكشاف الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ورئيسة اللجنة العليا لحوار أبوظبي للفضاء أن "دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تتبنى علوم الفضاء ركيزة أساسية لمواصلة عمليات التطوير والتنمية وخلق فرص مستقبلية جديدة لتحسين حياة الناس"، مشيرة إلى أن الإنجازات والمشاريع الإماراتية في قطاع العلوم والفضاء رسخت ثقة العالم بالإمارات وقدراتها في إفادة المجتمع العلمي العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم (الخميس) في أبوظبي للإعلان عن تفاصيل استضافة العاصمة للنسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء، والذي ينعقد برعاية كريمة من صاحب السمو رئيس الدولة يومي 5 و6 ديسمبر المقبل، بمشاركة عالمية رفيعة المستوى من قادة الدول النشطة في مجال الفضاء، ونخبة من الخبراء وأهم الشخصيات المؤثرة في القطاع حول العالم.

وتشهد النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء حضوراً رفيع المستوى من قادة الدول النشطة في مجال الفضاء يتقدمهم فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الذي سيلقي كلمة رئيسية عن بعد.

إنجازات نوعية

وقالت معالي سارة الأميري خلال المؤتمر الصحفي "إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في قطاع الفضاء، وأصبحت من أوائل دول المنطقة في تبني علومه وتحقيق إنجازات نوعية فيه".

وأضافت معاليها: " دولة الإمارات تقود المنطقة في قطاع الفضاء نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وهي تمتلك 19 قمراً اصطناعياً مدارياً وأكثر من 10 أجسام فضائية جديدة قيد التطوير، ولدينا في الإمارات أكثر من 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية عالمية وناشئة، وهناك أكثر من 3000 عامل ومهندس وخبير يعملون في القطاع، بالإضافة إلى 5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء و3 جامعات لتأهيل الكوادر الوطنية، والإمارات خامس دولة في العالم تنجح في الوصول إلى مدار المريخ ومن المرة الأولى، بعدما تمكن "مسبار الأمل" ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ من الوصول للكوكب الأحمر في فبراير 2021".

شراكات

وتحدثت معاليها عن حوار أبوظبي للفضاء باعتباره الحدث الأول من نوعه في العالم، وهو فرصة لكافة الدول والمؤسسات والشركات والأفراد لتطوير الشراكات والتعاون في مجال علوم الفضاء.

وأوضحت معاليها أن حوار أبوظبي للفضاء يمثل منصة تجمع قادة وصناع السياسات في مجال الفضاء لمناقشة واستعراض 3 مواضيع رئيسية . . هي استدامة الفضاء وضمان الوصول إليه وتعزيز أمنه من خلال أكثر من 35 جلسة نقاشية وحواراً وزارياً وورشة عمل وكلمات رئيسية، ويستقطب الحوار العالمي أكثر من 300 ممثل عن وكالات الفضاء وقادة قوات فضائية عالمية، كما ذكرت معاليها " أن هناك أكثر من 45 دولة استقطبها الحدث العالمي، حيث تشارك فيه 35 وكالة فضاء من: الإمارات وكولومبيا والفلبين وإيطاليا ورومانيا وسنغافورة وروندا وبولندا والنرويج وفرنسا وغيرها من الدول، بالإضافة إلى وكالة الفضاء الأوروبية".

وتابعت معاليها: "سيشارك في الحدث 77 شركة من القطاع الخاص منها: "جيوبوليتيكال فيوتشرز" و"نورثروب جرومان"، و"ريدواير سبيس"، و"إيرباص للدفاع والفضاء"، و"أمازون ويب

سيرفيسز"، و"برايفيتير سبيس"، إلى جانب مشاركة عدد من قادة الفكر في مختلف مجالات وصناعات الفضاء".

منصة عالمية

وتحدثت معالي سارة الأميري عن الأهداف الرئيسية التي سيركز عليها "حوار أبوظبي للفضاء" والتي تتمثل في جعل حوار أبوظبي للفضاء منصة عالمية تلتقي فيها الجهود المشتركة بين كافة القطاعات المعنية بالفضاء، وتوحيد الرؤى والأفكار واستعراض أهم التحديات التي نتشاركها جميعاً، والخروج برؤية مشتركة وموحدة، ومواصلة قطاع الفضاء تطوير مشاريع التنمية وتحفيز دعم برامج الفضاء الحكومية وفي القطاع الخاص للعبور إلى المستقبل، وبما ينعكس على العالم والبشرية بالخير.

وأضافت معاليها: "تتمحور أهداف الحوار حول مناقشة الاحتياجات العالمية من القدرات الاستراتيجية والخدمات والبنى التحتية والقوانين والموارد الأساسية، وتوفير منصة عالمية للدول الناشئة والكبرى في قطاع الفضاء لعرض منجزاتهم وتطويرها جنباً إلى جنب، وتقديم رؤى جديدة لإدارة الفضاء وتنميته".

داعم أساسي

من جانبه، أكد سعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي "كوبوس"، عضو اللجنة العليا لحوار أبوظبي للفضاء: "أن دولة الإمارات داعم أساسي للصناعات المرتبطة

بعلوم الفضاء، حيث رسخت مكانتها العالمية بين أهم الدول الفاعلة في نادي الفضاء من خلال الإنجازات التي حققتها في هذا المجال، وهي حريصة على تعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه السلمي".

وأضاف سعادته "إن دولة الإمارات تلعب دوراً مؤثراً في صياغة السياسة الفضائية في العالم، حيث نجحت السياسة الخارجية للدولة في تفعيل دورها بالمحافل الدولية والمهمة على الصعيد العالمي، وهي تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الوصول العالمي والمتساوي إلى الفضاء الخارجي لجميع الدول والتعاون الدولي في تطوير الأنشطة الفضائية".

وأشار سعادته إلى أن "حوار أبوظبي للفضاء سيرسخ جهود دبلوماسية الفضاء والعلوم عالمياً، ويشجع الوصول العادل والسلمي إلى الفضاء لجميع الدول، وسيسهم في تعزيز الامتثال للأطر القانونية الدولية ومعاهدات الأمم المتحدة التي تحكم سلامة واستدامة الفضاء الخارجي بين الدول الأعضاء".

وأوضح سعادته "أن استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي يؤكد دورها الحيوي في قيادة التطوير في القطاعات الحيوية، من خلال استقطابه خبراء وصناع قرار في مجال الفضاء"، مشيراً إلى أن "حوار أبوظبي للفضاء سيسهم في خلق رؤية مشتركة لمستقبل الفضاء عبر الإسهام في صياغة السياسات الدولية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية في المجال".

وتابع سعادة عمران شرف: "سيسلط حوار أبوظبي للفضاء الضوء على تأثير الفضاء على الوضع الجيو سياسي، وتعزيز القانون الدولي للاستفادة من القطاع، وتأثير عودة السباق نحو الفضاء على عمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وكيفية التحكم ومنع سباق التسلح في الفضاء، وتحقيق التوازن بين الاستخدام العادل للأصول الفضائية المهمة من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية وتأمين

الحماية اللازمة لها، بالتزامن مع تحول القدرات الاستراتيجية إلى فرص اقتصادية، كما سيستضيف الحدث حواراً وزارياً عن الفضاء في البرامج الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واجتماعات ثنائية رفيعة المستوى لبحث فرص التعاون الثنائي بين الدول".

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