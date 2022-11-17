سيظهر برنامج "أمازون ويب سيرفيسز" لمسرعات الطاقة النظيفة 3.0 في مركز الابتكار ومجتمع الاستدامة الرائد في أبوظبي خلال الربع الأخير من العام المقبل، بالتزامن مع استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)

شرم الشيخ: وقّعت مدينة مصدر، الوجهة العالمية للتكنولوجيا والابتكار ومجتمع الاستدامة الرائد في أبوظبي، وشركة "أمازون ويب سيرفيسز"، مذكرة تفاهم لإطلاق محطة عالمية جديدة للتبادل المعرفي ضمن برنامج "أمازون ويب سيرفيسز" لمسرعات الطاقة النظيفة 3.0 في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتوافق المواقع المحددة لبرنامج "أمازون ويب سيرفيسز" لمسرعات الطاقة النظيفة 3.0 مع النقاط الجغرافية الفعالة لابتكار تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وشارك بمراسم توقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر"؛ وكارا هيرست، نائب الرئيس لممارسات الاستدامة العالمية في شركة أمازون، وذلك في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعروفة باسم (كوب 27).

وفي إطار هذه الشراكة، سيتم إطلاق محطة عالمية جديدة للتبادل المعرفي ضمن برنامج مسرعات الطاقة النظيفة 3.0 في مدينة مصدر خلال الربع الأخير من العام المقبل، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).

يُعد "أمازون ويب سيرفيسز" لمسرعات الطاقة النظيفة 3.0 برنامج مسرع يتميز بسرعته وهو غير قائم على الأسهم، ويقوم بدعم الابتكارات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة من خلال توجيهات فريدة وسبل تواصل ابتكارية تتناسب كلياً مع الشركات الناشئة الجديدة، إذ يدعم البرنامج الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة من خلال تنظيم ورش العمل التي يقودها الخبراء، والتوجيهات، والوصول إلى الشبكة، بالإضافة إلى مساعدتهم على التقدم رقمياً، والقيام بابتكارات مشتركة مع شركات الطاقة، وتسهيل تطبيق البرامج التجريبية في مختلف تطبيقات الطاقة النظيفة. وستتلقى الشركات الناشئة التي تم اختيارها لبرنامج "أمازون ويب سيرفيسز" لمسرعات الطاقة النظيفة 3.0 إرشادات توجيهية في المجالات التقنية والتجارية للوصول إلى السوق من "أمازون ويب سيرفيسز". كما ستتلقى كافة الشركات تمويلاً بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار من خلال برنامج Activate التابع لـ "أمازون ويب سيرفيسز" لبدء تحويل بياناتهم وعملياتهم على "أمازون ويب سيرفيسز".

وفي هذا السياق، أكد أحمد باقحوم، المدير التنفيذي لمدينة مصدر أن مذكرة التفاهم ستعزز مكانة مدينة مصدر كمركز للابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتتوج جهودها المتواصلة في رعاية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف باقحوم: "حرصت مدينة مصدر ومنذ إنشائها قبل ما يقرب من 15 عاماً، على أن تشكّل موطئ قدم ونقطة انطلاق للشركات المبتكرة التي تعمل على تطوير حلول الاستدامة عبر قطاعات متنوعة مثل الطاقة والغذاء والمياه والصحة والفضاء والتنقل. ويسعدنا أن تتاح لنا هذه الفرصة لدعم إطلاق محطة عالمية جديدة للتبادل المعرفي ضمن برنامج "أمازون ويب سيرفيسز" لمسرعات الطاقة النظيفة 3.0، وسنحرص على تكريس جميع مواردنا وخبراتنا والمساهمة بتنظيم نسخة ناجحة تتجاوز كافة التوقعات".

وفي أعقاب توقيع مذكرة التفاهم، انضمت كارا هيرست إلى الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة التنفيذية للمُسّرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، في جلسة حوارية حول دور تكنولوجيا الطاقة النظيفة في تحقيق أهداف الحياد المناخي، وإطلاق برنامج "أمازون ويب سيرفيسز" لمسرعات الطاقة النظيفة 3.0. سيتم قبول طلبات الانضمام لبرنامج "أمازون ويب سيرفيسز" لمسرعات الطاقة النظيفة 3.0 حتى 1 يناير 2023. سيتم الإعلان عن الشركات الناشئة المختارة في البرنامج في 6 مارس، وسيبدأ البرنامج في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، بدءاً من الربع الثاني من عام 2023.

#بياناتحكومية

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حول مدينة مصدر

تعد "مدينة مصدر" إحدى أكثر المجتمعات الحضرية استدامة في العالم. وتجسّد المدينة نموذجاً يحتذى للمدن في جميع أنحاء العالم في مجالات الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية ودفع حدود الابتكار. وتضم المدينة إحدى أكبر مراكز البحث والتطوير الخضراء المعتمدة في أبوظبي؛ والمنطقة الحرة في مدينة مصدر، المركز المتنامي للأعمال المبتكرة التي تركز على الاستدامة؛ ومنطقة سكنية تضم مطاعم ومتاجر ومرافق رياضية ومساحات عامة خضراء.

كما تحتضن مدينة مصدر العديد من الشركات التي تركز على تطوير تقنيات مبتكرة ضمن قطاعات الطاقة المتجددة، والفضاء، وحلول تخزين الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والصحة، والتنقل. وتشمل هذه الشركات والمؤسسات "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (آيرينا)، ووكالة الإمارات للفضاء، والمقرات الإقليمية لكل من "سيمنز للطاقة" ومجموعة(G42) للرعاية الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا بالإضافة إلى العديد من الشركات المنضوية ضمن قائمة "فورتشن 500". كما تحتضن المدينة مئات رواد الأعمال وبرنامجاً مسرع أعمال الشركات الناشئة عبر "وحدة الابتكار التكنولوجي" (The Catalyst)، هذا بالإضافة إلى الحرم الجامعي لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الجامعة الأولى في العالم المكرسة لابتكارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي. كما قادت مدينة مصدر ابتكار جيلين من المركبات ذاتية القيادة، وتواصل المضي قدماً في تطوير وسائل النقل البديلة والمستدامة.

للتواصل الإعلامي:

محمد الدقاق

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