استفادت شركة "المنارتين" من البرامج المتعددة التي يقدمها صندوق العمل "تمكين" والتي أسهمت في التطور الوظيفي لحوالي 30% من الموظفين البحرينيين العاملين في الشركة. وتعتبر شركة "المنارتين" من المؤسسات البحرينية الرائدة في تصنيع بلوكات الخرسانة منذ أكثر من 60 عامًا.

ويأتي دعم "تمكين" للكوادر الوطنية العاملة في شركة "المنارتين" تماشياً مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025, والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، الى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنه واستدامة المؤسسات.

كما يعزز هذا الدعم قطاع التشييد المتنامي، الذي يضم أكثر من 160 ألف موظف في مختلف الأدوار والتخصصات. وقد استفادت شركة "المنارتين" من حزمة برامج "تمكين" لدعم التوظيف والتطور الوظيفي، والتي تشمل برنامج زيادة الأجور، وبرنامج دعم التدريب للمؤسسات، والبرنامج الوطني للتوظيف. وتواصل "تمكين" دعم الشركات البحرينية الساعية إلى توفير فرص واعدة لكوادرها الوطنية، والمساهمة في رفع إنتاجيتها وتعزيز كفاءتها.

ويقدم صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

الجدير بالذكر أن شركة المنارتين تأسست في عام 1959 من قبل السيد علي يوسف حسن الخميري وتعتبر شركة ديناميكية وفكرية ورائدة في صناعة الطابوق والمنتجات الخرسانية وهي من المساهمين الرئيسيين في السوق المحلي لمملكة البحرين والسوق الخليجي في المملكة العربية السعودية، كما تهدف الى الابتكار وتحسين صناعتها من أجل توفير منتجات مميزة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

