· مركز دبي للسلع المتعددة ومدينة بوسان يوقعان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما للارتقاء بقطاع تقنيات البلوك تشين العالمي إلى آفاق جديدة

· يأتي الإعلان عن الاتفاقية في أعقاب الحملة الترويجية لمركز دبي للسلع المتعددة في مدينتي بوسان وسيول في كوريا الجنوبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن تعزيز علاقاته مع الجهات الفاعلة في قطاع تقنية البلوك تشين في كوريا الجنوبية، ويهدف المركز بهذه الخطوة إلى دعم مساعي تطوير قطاع تقنيات البلوك تشين والويب 3 وتحفيز تبنّي واعتماد هذه التقنيات على مستوى العالم.

فخلال حملته الترويجية التي استمرت ليومين في مدينتي سيول وبوسان، وقع المركز مذكرة تفاهم مع مدينة بوسان الحضرية، حيث سيعمل الطرفان بموجبها على ربط منظومتي البلوك تشين في كل من دبي وبوسان عبر استضافة فعاليات منتظمة لمشاركة المعارف والخبرات وتوطيد العلاقات بين الشركات العاملة في مجالات التشفير والبلوك تشين والويب 3 في المدينتين.

كان المركز حاضراً أيضاً خلال حملته الترويجية في فعالية "أسبوع البلوك تشين في بوسان" التي تتصدر أكبر فعاليات البلوك تشين في آسيا، وشارك في جلسة نقاش كورية دولية لمنصات تداول الأصول المشفرة، كما عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين من القطاع العام لمناقشة اتجاهات التجارة والاستثمار والتمويل وتقنية البلوك تشين.

وفي كلمته الترحيبية في فعالية "أسبوع البلوك تشين في بوسان"، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تستحدث تقنيات البلوك تشين والويب 3 تحولات ثورية في مختلف الصناعات والقطاعات في جميع أنحاء العالم، بدايةً من التمويل والرعاية الصحية والألعاب ووصولاً إلى العمليات التجارية مثل إدارة سلسلة التوريد وبيع السلع والخدمات. وبينما نسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة لتقنيات البلوك تشين والويب 3 على الخارطة الدولية، أرى أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز أواصر التعاون بين دبي وكوريا الجنوبية في سبيل النهوض بهذا القطاع العالمي".

يؤدي كل من مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال "مركز كريبتو" التابع له، وإمارة دبي دوراً رئيسياً فاعلاً في دعم نمو وازدهار قطاع تقنيات البلوك تشين والويب 3 على مستوى العالم، إذ تدعم مذكرة التفاهم التي وقعها المركز مع مدينة بوسان الشبكة العالمية للمنطقة الحرة، وتعزز التزامها ببناء منظومة مترابطة لتقنية البلوك تشين. ويُمثّل "مركز كريبتو" أكبر تجمع للشركات المتخصصة بتقنيات البلوك تشين والويب 3 في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضمّ أكثر من 450 شركة من الشركات الأعضاء العاملة في كل مجال من مجالات القطاع، بدايةً من منصات التمويل اللامركزية ووصولاً إلى تطوير تجارب بيئات ميتافيرس جديدة.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة بارك هيونغ جون، عمدة مدينة بوسان الحضرية: "تتمتع بوسان بإمكانات هائلة تُمكنها من أن تصبح مركزاً إقليمياً لتطوير قطاع تقنيات البلوك تشين. وقد أتت شراكتنا المثمرة مع مركز دبي للسلع المتعددة لتعزيز هذه الإمكانات، بما يُتيح لنا تكرار نجاحات وإنجازات مركز كريبتو، وتطوير منظومة تشفير قوية في بوسان. كما نتطلع قدماً إلى العمل بشكل وثيق مع المركز خلال الأشهر المقبلة".

وإلى جانب تيسير التعاون في مجال تقنيات البلوك تشين، سعت الحملة الترويجية لمركز دبي للسلع المتعددة أيضاً إلى إنشاء علاقات جديدة مع القطاعين العام والخاص في كوريا الجنوبية بهدف تمتين روابط التجارة الثنائية، لا سيما في مجال السلع المادية مثل الشاي والقهوة.

وبدورها، أرست حكومة دبي أسساً لبيئة تنظيمية داعمة للشركات والأعمال في قطاع تقنيات التشفير، فأصبحت عاصمةً عالميةً لتطوير تقنيات البلوك تشين والويب 3، وأنشأت كذلك سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وقانون تنظيم الأصول الافتراضية المقابل (VAL)، مما عزز من مكانة الإمارة الرائدة في هذا القطاع. علاوةً على ذلك، ستساهم استراتيجية دبي للميتافيرس التي أُطلقت مؤخراً في ترسيخ مكانة دبي على الساحة الدولية بوصفها تمتلك منظومة الميتافيرس الأكثر تقدماً في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع البلوك تشين في دبي يُساهم بأكثر من 500 مليون دولار أمريكي في اقتصادها، ويُقدر أنه سيوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل، وسيدعم اقتصاد دبي بأكثر من 4 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030.

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