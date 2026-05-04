الإمارات العربية المتحدة، دبي: فـي إنجاز جديد يرسخ ريادتها على الساحة العالمية، واصلت جمارك دبـي مسيرة التميز فـي ابتكار الخدمات بحصولها علـى ثلاث اعتمادات دولية مرموقة من المعهد العالمي للابتكار فـي الولايات المتحدة الأمريكية، لتؤكد مرة أخرى قدرتها على تطوير منظومة عمل جمركي متقدمة ترتكز على الابتكار والاستباقية وتعزيز القيمة المضافة.

وشملت الاعتمادات الثلاثة مشاريع نوعية تمثل نقلة نوعية فـي تطوير الخدمات، وهي أتمتة إصدار شهادات تخليص المركبات، جهاز الأشعة السينية العملاق، وخدمة التصديقات مع وزارة الخارجية، حيث تم تصنيف مشروعين ضمن المستوى الثاني الذي يركز على تطوير الخدمات لزيادة القيمة التنافسية، بينما حصل المشروع الثالث علـى تصنيف المستوى الثالث وهو الأعلى لدى المعهد، نظراً لما يقدمه من قيمة استراتيجية تسهم في توسيع نطاق الخدمات وتعزيز استدامتها المستقبلية

ويؤكد هذا التتويج المكانة المتقدمة التي رسّختها جمارك دبي إقليمياً ودولياً، كإحدى الجهات التي أعادت تعريف كفاءة العمل الحكومي في عصر التحول الرقمي. ويأتي ذلك في ظل توجه حكومي واضح نحو تسريع تبني النماذج الرقمية المتكاملة، حيث استطاعت الدائرة تطوير منظومة عمل متقدمة ترتقي بتجربة المتعاملين وتدفع بمعايير الأداء إلى مستويات أكثر تنافسية واستدامة.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة عتيق المهيري المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي فـي جمارك دبـي، أن هذا الإنجاز العالمي يعكس قدرة الدائرة على تحويل رؤيتها الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، من خلال تبني حلول رقمية متقدمة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع دورة الإجراءات، وتعزيز انسيابية حركة التجارة. كما تجسد المشاريع المعتمدة نموذجاً متقدماً في توظيف التكنولوجيا لدعم بيئة الأعمال، وترسيخ موقع دبي كمركز عالمي محوري في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وأوضح سعادته أن جمارك دبـي تعمل باستمرار علـى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تواكب المتغيرات العالمية وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الاستثمار فـي الابتكار وتطوير القدرات المؤسسية يعد ركيزة أساسية لتحقيق الريادة العالمية وتعزيز مكانة دبي كمركز تجاري ولوجستي رائد.

من جانبه أكد الدكتور حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات فـي جمارك دبـي، أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية إلى سجل الدائرة، ويعكس ثقة دولية متجددة بقدرتها على تطوير خدماتها وفق أعلى المعايير. وأشار إلى أن جمارك دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها العالمي من خلال الاستثمار في الكفاءات، وتهيئة بيئة عمل تحفّز الإبداع وتدعم تبني الحلول المبتكرة.

وأضاف أن جمارك دبـي مستمرة فـي تنفيذ مبادرات تطويرية طموحة تستند إلـى تبني أحدث التقنيات وأتمتة الإجراءات الجمركية، بما يسهم فـي تعزيز كفاءة العمليات ورفع مستوى رضا المتعاملين، إلى جانب دعم توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات استباقية ومبتكرة تلبي تطلعات المستقبل.

يذكر أن جمارك دبـي كانت قد حققت إنجازاً بارزاً بحصولها على شهادة المؤسسة الحكومية المعتمدة مستوى التميز من المعهد ذاته لعام 2023، لتكون أول جهة حكومية فـي إمارة دبـي وأول جهة جمركية على مستوى العالم تنال هذا التصنيف العالمي الرفيع، في تأكيد واضح على ريادتها في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليعزز من سجل جمارك دبـي الحافل بالنجاحات، ويؤكد جهودها المستمرة بتطوير منظومة العمل الجمركي وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم فـي دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة دبـي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة.

