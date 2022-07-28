تعيين أربعة قضاة جدد في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي

دبى، الامارات العربية المتحدة: أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي أنه بموجب المرسوم رقم 29 لعام 2022 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمت ترقية سعادة القاضي علي شامس المدحاني إلى منصب نائب رئيس القضاة، وتعيين أربعة قضاة جدد في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

حيث شغل القاضي المدحاني منصب قاضي محكمة الاستئناف ورئيس العلاقات الدولية للشؤون القضائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث وسع خبرته في القضايا التجارية والمالية والمدنية المعقدة. كما أشرف على الاتصال الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي مع السلطات المدنية والتجارية في جميع أنحاء العالم.

كما تضمن المرسوم تعيين القضاة فرانك كلارك، وبيتر كيلي، وويليام يونغ، ومايكل بلاك في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي. وأدى القضاة اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي في حفل افتراضي.

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نبذة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي:

تنتهج محاكم مركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات نظام أنجلوسكسوني فريد باللغة الإنجليزية يوفر منظومة قضائية سريعة ومستقلة لتسوية الخلافات التجارية والمدنية المحلية والدولية. وتعمل هذه المحاكم، القائمة في دبي، على توفير الموثوقية من خلال أحكام شفافة قابلة للتنفيذ يصدرها قضاة معترف بهم دولياً ويلتزمون في إصدارها بأعلى المعايير القانونية العالمية. وتجمع محاكم مركز دبي المالي العالمي بين استقلاليتها وتكميلها لنظام القانون المدني باللغة العربية في دولة الإمارات – موفرة بذلك خياراً يعزز إجراءات النظامين مع ضمان وضع نظام قضائي بمواصفات عالمية في متناول الجمهور.

ففي شهر أكتوبر من عام 2011، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوماً فتح بموجبه نطاق اختصاص محاكم مركز دبي المالي للعالمي للشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء دول

مجلس التعاون وخارجها فأتاح بذلك أمام أوساط الأعمال العالمية إمكانية الوصول إلى واحد من أكثر نظم المحاكم التجارية تقدماً في العالم.

وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد تأسست بموجب قوانين سنها المغفور له صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي في شهر سبتمبر من عام 2004. وقد صممت القوانين التي تأسست بموجبها محاكم مركز دبي المالي العالمي تصميماً يضمن توفير هذه المحاكم للموثوقية والمرونة والكفاءة التي يتطلع إليها مستخدموها. وتنحو منهجية عمل المحاكم المتمحورة حول المجتمع نحو تشجيع التسوية المبكرة، ويعزز سجل نجاحاتها مكانة دبي المتنامية كقبلة عالمية للأعمال.

واستلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تسعى محاكم مركز دبي المالي العالمي لتطوير القوى العاملة الوطنية وتعزيز المزايا التنافسية للمحامين الإماراتيين. إذ تتصدر محاكم مركز دبي المالي العالمي ركب البرامج التدريبية الموجهة بالدرجة الأولى للمحامين الإماراتيين المحليين، والتي تقدم المعارف والمؤهلات في مجال نظام الأنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية.