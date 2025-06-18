مسقط، سلطنة عُمان: احتفلت شركة صناعة الكابلات العمانية، الشركة العمانية الرائدة في صناعة الكابلات والأنظمة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتخريج الدفعة الثانية من مبادرة (Kids in STEM).

أُقيم حفل التخرج مؤخراً، بحضور الدكتورة مياء بنت سعيد بن خميس العزرية من مستشارة وزيرة وزارة التربية والتعليم للابتكار العلمي، وأركان ايدوجدو، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العُمانية، إلى جانب عدد من إدارات المدارس والطلبة والمعلمين.

تماشياً مع رؤية عُمان 2040، احتفت النسخة الثانية من مبادرة “Kids in STEM” بتخرج 280 طالبًا وطالبة، مواصلة حضورها المؤثر في مدرسة التفوق للتعليم الأساسي، بمشاركة طلبة من الصفوف (1-4) على مدار العام الدراسي. كما توسعت هذه النسخة لتشمل مدرسة الشمائل للتعليم الأساسي (1-4)، حيث شارك الطلبة والمعلمون في برنامج شامل للتعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات استمر على مدار عام دراسي كامل. وتم خلال الحفل تكريم الطلبة، إلى جانب الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون.

وتعليقاً، قالت الفاضلة زكية المقيمية رئيسة قسم الابتكار العلمي بوزارة التربية والتعليم: "تعكس مبادرة “Kids in STEM” جهود وزارة التربية والتعليم في التعاون مع القطاع الخاص لتمكين جيل من المفكرين المبدعين والمبتكرين في المستقبل. إن دمج التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في سن مبكرة يفتح آفاقًا واسعة نحو الفرص والمعرفة والنمو الاقتصادي المستدام. حيث يمثل الاستثمار في الرأس المال البشري المحلي الركيزة الأساسية لبناء الاقتصاد القائم على الابتكار وتحقيق التنمية الوطنية طويلة الأمد."

وقال أركان ايدوجدو، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العُمانية: "نحن ملتزمون بالاستثمار في المستقبل من خلال تعزيز التعليم، وتشجيع التعلم، ودعم نمو المواهب الشابة. ونفخر بمواصلة دورنا المسؤول في هذه المسيرة، من خلال الاستثمار في أطفالنا وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لبناء جيل جديد من المبتكرين. وتعكس هذه المبادرة التي تأتي تماشياً مع أهداف رؤية عُمان 2040، التزامنا بدعم قطاع التعليم من خلال إشراك الطلبة والمعلمين، وتعزيز الإبداع والتفكير المتقدم والابتكار كدعائم رئيسية للتقدم الوطني المستدام."

حول شركة صناعة الكابلات العمانية:

تعتبر "صناعة الكابلات العمانية"، شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، وهي شركة رائدة في توفير حلول الكابلات ومقرها سلطنة عمان. تتخصص الشركة في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية، بما في ذلك كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط، ​​وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض، وكابلات الأجهزة وكابلات التوجيه، وموصلات خطوط نقل الطاقة العلوية، وأسلاك البناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر كابلات بمواصفات فريدة - لمجموعة متنوعة من التطبيقات والظروف البيئية، أو وفقًا لمتطلبات العملاء. تعتبر شركة "صناعات الكابلات العمانية" جزءاً من مجموعة "بريسميان" الشركة الرائدة عالمياً في مجال صناعة الكابلات. تتوزع مكاتب الشركة التي تأسست سنة 1984، في كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتركيا وروسيا والهند.

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