الجزائر العاصمة، الجزائر: وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، اليوم بوليصة عدم الوفاء بالالتزامات المالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (NHFO-MDB) لتأمين حزمة تمويل بقيمة 250 مليون يورو، رتّبها بنك ستاندرد تشارترد.

وُقّعت الاتفاقية، التي أُبرمت على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 في الجزائر العاصمة، من قِبَل الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد سوجيثاف سارانجي، المدير التنفيذي للتنمية وتمويل الوكالات في بنك ستاندرد تشارترد.

توفر بوليصة عدم الوفاء بالالتزامات المالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف الخاصة بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تغطية تأمينية للتمويلات المقدمة من ستاندرد تشارترد وديزي بنك لفائدة بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا. وسيدعم هذا التمويل محفظة من مبادرات البنية التحتية والطاقة وتمويل التجارة في ست دول أعضاء مشتركة بين المؤسسة وبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا وهي موزمبيق، أوغندا، جزر القمر، جيبوتي، مصر والسنغال، من خلال تقديم تعزيزات ائتمانية للمقرضين، وبالتالي فتح المجال لتعبئة رؤوس أموال حيوية للمشاريع عالية الأثر.

صرح الدكتور خالد يوسف خلف الله: " من خلال تقديم تغطية التأمين NHFO-MDB من قبل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لهذه التمويلات، فإننا لا نقتصر على الحد من المخاطر فقط، بل نساهم في تسريع عجلة التنمية. تُتيح هذه التمويلات لبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا (TDB) تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة والتجارة التي ستُسهم في إنارة المنازل، وتربط الأسواق، وتخلق فرص عمل كريمة في ست من دولنا الأعضاء. وهذا دليل واضح على قدرة التمويل الإسلامي على حشد الموارد الخاصة لتحقيق نمو شامل ومستدام."

وعلق السيد سوجيثاف سارانجي، المدير التنفيذي للتنمية وتمويل الوكالات في ستاندرد تشارترد: "نفخر بشراكتنا مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مشروعٍ مؤثرٍ آخر. ويرتكز نجاح هذا المشروع على الفوائد الكبيرة والملموسة التي سيحققها. وتُجسّد شراكتنا الراسخة مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات رسالتنا المشتركة في إحداث تأثيرٍ فعّال في المجتمعات والأسواق التي ندعمها."

وتؤكد هذه الصفقة التزام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بنشر حلول تأمينية مبتكرة للتخفيف من المخاطر بما يعزز هدف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المتمثل في تعزيز التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة في جميع البلدان الأعضاء فيها.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة "Aa3" من وكالة "موديز"، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة " ستاندارد أند بورز". وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

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