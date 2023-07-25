حديد الجزيرة تستثمر 250 مليون درهم لإنشاء مصنع درفلة هو الأول من نوعه في المنطقة

أبوظبي: مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، وشركة "حديد الجزيرة" تشهدان يوم 12 يوليو 2023 احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع لدرفلة المقاطع الإنشائية المتوسطة يعد الأول من نوعه في المنطقة لتصنيع وإنتاج قضبان السكك الحديدية.

يمثل هذا الحدث بداية حقبة جديدة ويفتح آفاقًا واسعة للتنمية الصناعية في المنطقة. ويعد إنشاء المصنع على مساحة 210 ألف متر مربع في كيزاد انطلاقة قوية نحو ريادة مسيرة التطوير التكنولوجي، وتعزيز قدرات التصنيع، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصلب عالية الجودة في المنطقة.

تعاقدت شركة حديد الجزيرة مع شركة "بوميني إل آر إم" (المورد الرئيسي للتكنولوجيا) لبناء المصنع المتطور لدرفلة المقاطع الإنشائية المتوسطة بطاقة إنتاجية تبلغ 450 ألف طن، بهدف تلبية الطلب المتزايد من العملاء على منتجاتها في أسواق المنطقة، حيث تشير التوقعات إلى أن الطلب على منتجات الصلب المستخدمة في السكك الحديدية سيشهد زيادة كبيرة في الفترة المقبلة مع الشروع في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي المزمع إنشاؤها للربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر. ولا شك في أن تطوير مصنع حديد الجزيرة داخل منطقة كيزاد سيكون له دور كبير وفعال في تغطية احتياجات الأسواق الإقليمية المتزايدة على منتجات الشركة ويسهل توريدها مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي لإمارة أبوظبي والبنية التحتية المتطورة لمجموعة كيزاد.

تستضيف مجموعة كيزاد حاليًا عددا كبيرًا من شركات الصلب العريقة، ويمثل انضمام شركة حديد الجزيرة إضافة ثمينة تشهد على كفاءة منظومة كيزاد الداعمة لهذه الصناعة.

وبهذه المناسبة، قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: “صناعة الصلب هي عصب التنمية الصناعية. وتعزيزًا لجهود مجموعة كيزاد الحثيثة نحو تطوير منظومة متكاملة تخدم مختلف القطاعات، يعتبر مصنع الجزيرة إضافة كبيرة إلى منظومتنا وخطوة مهمة نحو تعظيم جودة وحجم مساهمة إمارة أبوظبي في الإنتاج الصناعي للدولة، ويدل على جهود كيزاد المتواصلة في تعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية لإمارة أبو ظبي ودولة الإمارات بما يعكس التزام مجموعة كيزاد الراسخ بدعم الرؤى الصناعية والاقتصادية للقيادة الرشيدة. ولا شك أن منتجات مصنع حديد الجزيرة ستسهم بنصيب كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الصلب عالي الجودة المطلوبة لمشروع شبكة السكك الحديدية المزمع إنشائها في منطقة الخليج، والتي ستمثل إضافة مهمة إلى البنية التحتية المتطورة في إمارة أبوظبي وتعزز من قدرات الربط بين الإمارة والأسواق الاستراتيجية في المنطقة".

وأضافت الشيخة أمل بنت سهيل سالم بهوان، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الجزيرة: “نجحت شركتنا في بناء قاعدة صلبة من العملاء في جميع أنحاء العالم من خلال توفير منتجات مطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية. ولا شك أن العمل انطلاقًا من كيزاد سيضع شركتنا في موقع استراتيجي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يعزز قدرة الشركة على توريد منتجاتنا من قضبان السكك الحديدية وغيرها من المواسير والأنابيب والمقاطع الإنشائية عالية الجودة لتغذية مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية ومشاريع النفط والغاز في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع عملائنا العالميين. ونتطلع إلى تأسيس قاعدة أعمالنا في إمارة أبوظبي والمساهمة في المشاريع الواعدة التي ستحدث نقلة نوعية كبيرة في المنطقة، كما نتطلع إلى المرحلة الثانية من المشروع المخطط تنفيذها في كيزاد".

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نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية (في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة)، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 1,850 مستثمراً في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.

نبذة عن شركة حديد الجزيرة

تأسست شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية (حديد الجزيرة) في عام 1999، وهي شركة رائدة في صناعة وإنتاج الصلب مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وتنتج الشركة 600 ألف طن سنويًا من الأنابيب وقضبان الفولاذ الهيكلي عالي الجودة في صحار بسلطنة عمان. ويعد مصنع الدرفلة الجديد الجاري إنشائه في كيزاد بأحدث التقنيات هو الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي القادر على إنتاج قضبان السكك الحديدية ويتميز بموقعه القريب من مشروع شبكة الاتحاد للسكك الحديدية. ومن المتوقع أن يعزز هذا التوسع قدرة الشركة على توريد منتجاتها لتغذية قطاعات البناء والنفط والغاز والبنية التحتية في المنطقة والأسواق العالمية.